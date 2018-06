Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b05c93e4-fe5c-4c23-a2c9-8078d5f0d3bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szorul a hurok azoknak a hirdetőknek a nyaka körül, akik átverik a Facebook felhasználóit. Jön a hirdetések értékelése, ami megmondja, mennyire voltak elégedettek a vásárlók.","shortLead":"Szorul a hurok azoknak a hirdetőknek a nyaka körül, akik átverik a Facebook felhasználóit. Jön a hirdetések értékelése...","id":"20180614_facebook_hirdetes_ertekelese_hirdetes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b05c93e4-fe5c-4c23-a2c9-8078d5f0d3bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941a3879-b7cf-410d-9001-31232a9c9714","keywords":null,"link":"/tudomany/20180614_facebook_hirdetes_ertekelese_hirdetes","timestamp":"2018. június. 14. 11:03","title":"Újdonság a Facebookon: jelentheti, ha szemetet adott el önnek valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8529ef7f-53e7-40d6-bff1-ff8a0f7c1659","c_author":"Németh András","category":"sport","description":"Az utóbbi évtizedek legkülönlegesebb nyitómeccse lesz a magyar idő szerint csütörtök délután ötkor kezdődő Oroszország–Szaúd-Arábia mérkőzés: nincs ugyanis \"nagy csapat\", a korábbiakkal ellentétben a vb-nyitány szereplőit legfeljebb a középmezőnyhöz sorolják a FIFA-ranglistán. Vagy még oda sem: a házigazda Oroszország a 70., Szaúd-Arábia pedig a 67. helyen áll ott, ahol Magyarország 51., tehát lehet fogalmunk a képességeikről. Küzdelem viszont lesz, mert egy vereség a nagyon gyors kiesést jelentheti.","shortLead":"Az utóbbi évtizedek legkülönlegesebb nyitómeccse lesz a magyar idő szerint csütörtök délután ötkor kezdődő...","id":"20180614_Eselytelenek_izgalmaval","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8529ef7f-53e7-40d6-bff1-ff8a0f7c1659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b34165-6a7c-49e1-b672-a4c597f65a94","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Eselytelenek_izgalmaval","timestamp":"2018. június. 14. 09:58","title":"A nap meccse: Oroszország–Szaúd-Arábia – esélytelenek izgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f2db89-2dd1-4288-b2ba-09b29b6eddac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha nekünk nem is, a magyar görögdinnyének jót tett a napok óta tartó esős, meleg időjárás. ","shortLead":"Ha nekünk nem is, a magyar görögdinnyének jót tett a napok óta tartó esős, meleg időjárás. ","id":"20180614_Iden_hamarabb_ehetunk_gorogdinnyet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0f2db89-2dd1-4288-b2ba-09b29b6eddac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f217d77-256a-4d6a-b60c-691acfa382dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Iden_hamarabb_ehetunk_gorogdinnyet","timestamp":"2018. június. 14. 07:44","title":"Idén hamarabb ehetünk görögdinnyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21381113-75d1-4197-87bf-75fbb06dd8f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A posztapokaliptikus világban játszódó The Last of Us első része is brutális hullámvasút volt, a folytatásban azonban a korábbiaknál is sokkal drámaibb eseményekre készülhetnek a játékosok. Mutatjuk a PlayStation egyik legütősebb címének folytatásából készült első gameplay videót.","shortLead":"A posztapokaliptikus világban játszódó The Last of Us első része is brutális hullámvasút volt, a folytatásban azonban...","id":"20180612_the_last_of_us_2_gameplay_video_trailer_naughty_dog_e3_2018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21381113-75d1-4197-87bf-75fbb06dd8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b390327-20cb-4749-b97a-cebc5e7f5f40","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_the_last_of_us_2_gameplay_video_trailer_naughty_dog_e3_2018","timestamp":"2018. június. 12. 19:03","title":"Itt a PlayStation újabb nagyágyúja: kegyetlen világ vár a játékosra a Last of Us 2-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7651d98f-93c8-4a98-961d-e2fa94bde04f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerkezeti váltásra van szükség, hogy az egészségügy a különböző szakterületein előre tudjon lépni – derül ki Kásler Miklós emberminiszter a csütörtöki Figyelőnek adott interjújából. Kásler szerint a probléma összetett, bonyolult, és évtizedek óta nem sikerült megoldani, de olyannyira rossz állapotban azért nincs, mint amilyen súlyú kritikákat kap. Az oktatásról is volt egy-két gondolata.","shortLead":"Szerkezeti váltásra van szükség, hogy az egészségügy a különböző szakterületein előre tudjon lépni – derül ki Kásler...","id":"20180614_Kasler_Nincs_olyan_rossz_allapotban_az_oktatas_es_az_egeszsegugy_mint_amilyen_kritikat_kap","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7651d98f-93c8-4a98-961d-e2fa94bde04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bedd8c4e-7840-410f-b204-dc464b864fff","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Kasler_Nincs_olyan_rossz_allapotban_az_oktatas_es_az_egeszsegugy_mint_amilyen_kritikat_kap","timestamp":"2018. június. 14. 08:36","title":"Kásler: Nincs olyan rossz állapotban az oktatás és az egészségügy, mint amilyen kritikát kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48dd088-3528-421b-ba72-be3f95fa83a7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zuhogó eső és a hideg kissé megtöri a nyár lendületét, de maradjunk optimisták! ","shortLead":"A zuhogó eső és a hideg kissé megtöri a nyár lendületét, de maradjunk optimisták! ","id":"20180525_Dalok_az_esorol_az_esohoz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f48dd088-3528-421b-ba72-be3f95fa83a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82fee87b-e089-45aa-81b7-0ad5ac4a23fa","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Dalok_az_esorol_az_esohoz","timestamp":"2018. június. 14. 10:00","title":"Dalok egy nagy zuhéhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbánnak régi álma egy, az OTP mellett létező nagy magyar bank. Az ötletet most újra előhúzhatták a kalapból – Mészáros Lőrinccel együtt.","shortLead":"Orbánnak régi álma egy, az OTP mellett létező nagy magyar bank. Az ötletet most újra előhúzhatták a kalapból – Mészáros...","id":"20180614_Gigabank_epulhet_Meszaros_Lorincnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb9df36-c384-45b5-b093-4ee12058cf1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Gigabank_epulhet_Meszaros_Lorincnek","timestamp":"2018. június. 14. 06:49","title":"Gigabank épülhet Mészáros Lőrincnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082cb5eb-0557-451b-a342-4ab033864e28","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Sok szülőnek probléma, mit csináljon a két és fél hónap alatt a gyerekkel, és az is tény, hogy a nyári szünetben tovább nő a szakadék a szerencsésebb és kevésbé szerencsés családokba született gyerekek teljesítménye között. A megoldás viszont nem a kötelező tanévhosszabbításban van. Úgy tudjuk, uniós pénzekből készülnek a programok a tervezett kéthetes táborokhoz, csak a szakmaiság hiányzik belőlük.","shortLead":"Sok szülőnek probléma, mit csináljon a két és fél hónap alatt a gyerekkel, és az is tény, hogy a nyári szünetben tovább...","id":"20180613_Rovidebb_nyari_szunet__nem_teljesen_hulyeseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=082cb5eb-0557-451b-a342-4ab033864e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d946cc3a-f896-47ce-b565-bebfd69f5555","keywords":null,"link":"/elet/20180613_Rovidebb_nyari_szunet__nem_teljesen_hulyeseg","timestamp":"2018. június. 13. 10:01","title":"Rövidebb nyári szünet? Nem is lenne teljesen hülyeség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]