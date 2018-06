Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63ffc796-e17a-41d7-8f0f-7696aaffbd24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu közben megtalálta a semmiből felbukkant \"másik\" Erdei Sándort. A róla elérhető információkból úgy tűnik, egyedül a választók megzavarására alkalmas névegyezőség volt a szempont az indulásánál, Miskolchoz, pláne az adott önkormányzati körzethez semmi köze. ","shortLead":"A hvg.hu közben megtalálta a semmiből felbukkant \"másik\" Erdei Sándort. A róla elérhető információkból úgy tűnik...","id":"20180613_rokker_zsoltti_erdei_sandor_nevrokon_jelolt_miskolc_nyekladhaza_idokozi_onkormanyazati_valasztas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63ffc796-e17a-41d7-8f0f-7696aaffbd24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7318078-3f04-4f8a-8078-222c661d2661","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_rokker_zsoltti_erdei_sandor_nevrokon_jelolt_miskolc_nyekladhaza_idokozi_onkormanyazati_valasztas","timestamp":"2018. június. 13. 14:30","title":"Nyékládházi férfi próbálja kiütni azonos néven Rokker Zsolttit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f9076ca-41b0-42a5-9097-199d41d48b54","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Tamperében, Athénban és Tallinnban játssza idegenbeli mérkőzéseit a magyar labdarúgó-válogatott az első alkalommal kiírt, szeptemberben rajtoló Nemzetek Ligája C osztályában.","shortLead":"Tamperében, Athénban és Tallinnban játssza idegenbeli mérkőzéseit a magyar labdarúgó-válogatott az első alkalommal...","id":"20180613_osszeallt_a_magyar_focivalogatott_oszi_programja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f9076ca-41b0-42a5-9097-199d41d48b54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1d6a81-1c15-4f1e-ad2b-38a81392f12f","keywords":null,"link":"/sport/20180613_osszeallt_a_magyar_focivalogatott_oszi_programja","timestamp":"2018. június. 13. 14:22","title":"Összeállt a magyar fociválogatott őszi programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2a1af8c-cbf1-42ce-9106-22ec5a1ba562","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vonatra ül Sussex hercegnője, hogy megnyisson néhány intézményt Anglia északnyugati részén.","shortLead":"Vonatra ül Sussex hercegnője, hogy megnyisson néhány intézményt Anglia északnyugati részén.","id":"20180614_Meghan_Markle_is_ugy_utazik_mint_barki_mas_csak_epp_a_kiralynovel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2a1af8c-cbf1-42ce-9106-22ec5a1ba562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b029bf-8e01-42fc-84d0-0e273f0f6226","keywords":null,"link":"/elet/20180614_Meghan_Markle_is_ugy_utazik_mint_barki_mas_csak_epp_a_kiralynovel","timestamp":"2018. június. 14. 09:16","title":"Meghan Markle is úgy utazik, mint bárki más, csak épp a királynővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"576d8e28-f43d-4b52-bdf7-2111ae577d6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hétvégétől jön a nyári menetrend a vasúton.","shortLead":"A hétvégétől jön a nyári menetrend a vasúton.","id":"20180613_Alig_tobb_mint_egy_ora_alatt_el_lehet_jutni_a_Balatonhoz_Budapestrol__igeri_a_MAV","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=576d8e28-f43d-4b52-bdf7-2111ae577d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7233dd3-bb53-4787-8d42-fff4592ddec0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Alig_tobb_mint_egy_ora_alatt_el_lehet_jutni_a_Balatonhoz_Budapestrol__igeri_a_MAV","timestamp":"2018. június. 13. 14:30","title":"Alig több, mint egy óra alatt el lehet jutni a Balatonhoz Budapestről – ígéri a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b6c05b-46b8-4de5-b504-f0178a156e5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hunyorítva terepjárónak tűnő emelt karosszériás személyautók népszerűsége az egekben, és még nincs vége a térnyerésnek.","shortLead":"A hunyorítva terepjárónak tűnő emelt karosszériás személyautók népszerűsége az egekben, és még nincs vége...","id":"20180613_suv_divatterepjaro_suzuki_vitara_audi_q8_lamborghini_urus_rollsroyce_cullinan_ferrari","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71b6c05b-46b8-4de5-b504-f0178a156e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd70f22-2047-4fd4-976a-bb66248a9edb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180613_suv_divatterepjaro_suzuki_vitara_audi_q8_lamborghini_urus_rollsroyce_cullinan_ferrari","timestamp":"2018. június. 13. 08:21","title":"Nem kérdés, mindent letarolnak a divatterepjárók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f55ea35-01c0-4aac-8570-aa2048ac1ef3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak hogy legyen valami jó is a vulkánkitörésben.","shortLead":"Csak hogy legyen valami jó is a vulkánkitörésben.","id":"20180614_Dragakoeso_hullik_az_egbol_Hawaiin","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f55ea35-01c0-4aac-8570-aa2048ac1ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948b5bdd-d494-4779-9a4a-ca7d198f1ead","keywords":null,"link":"/elet/20180614_Dragakoeso_hullik_az_egbol_Hawaiin","timestamp":"2018. június. 14. 10:57","title":"Drágakőeső hullik az égből Hawaiin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5a6df3-9da6-4cf6-bc50-0493c9fbfe29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egészen érthetetlen manőver a főváros egyik olyan pontján, ahol rengeteg autó szokott közlekedni nagy sebességgel és menekülőhely sincs. ","shortLead":"Egészen érthetetlen manőver a főváros egyik olyan pontján, ahol rengeteg autó szokott közlekedni nagy sebességgel és...","id":"20180614_Szemben_a_forgalommal_Szentendrei_ut_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb5a6df3-9da6-4cf6-bc50-0493c9fbfe29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"238229d2-a1bb-47ec-976e-dd01aca0c700","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_Szemben_a_forgalommal_Szentendrei_ut_video","timestamp":"2018. június. 14. 16:17","title":"Mi van ezzel az autóssal a Szentendrei úton? Szembefordult a forgalommal – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71f64a58-bf14-4873-833c-e9632a0dff20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ismeretlen kis startup nekiment az Apple-nek: 200 ezer dollárt követelnek amiatt, hogy – véleményük szerint – az Apple ellopta logójuk ötletét.","shortLead":"Egy ismeretlen kis startup nekiment az Apple-nek: 200 ezer dollárt követelnek amiatt, hogy – véleményük szerint –...","id":"20180613_apple_shift_logo_lopas_per","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71f64a58-bf14-4873-833c-e9632a0dff20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d8014f-438f-44c2-9ba9-785d03cefef7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_apple_shift_logo_lopas_per","timestamp":"2018. június. 13. 13:03","title":"Beperelik az Apple-t, mert szerintük ellopta a logójukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]