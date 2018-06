Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3e3c312-de39-4462-b138-6d7537f21792","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy most kiadott útinaplójában többek között a kínaiakra és az egyiptomiakra is tesz megjegyzéseket. ","shortLead":"Egy most kiadott útinaplójában többek között a kínaiakra és az egyiptomiakra is tesz megjegyzéseket. ","id":"20180614_Kiderult_hogy_Einsteinnek_is_voltak_rasszista_nezetei","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3e3c312-de39-4462-b138-6d7537f21792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdc6a98-5703-4695-9289-18cd1744c2ba","keywords":null,"link":"/elet/20180614_Kiderult_hogy_Einsteinnek_is_voltak_rasszista_nezetei","timestamp":"2018. június. 14. 21:05","title":"Kiderült, hogy Einsteinnek is voltak rasszista nézetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"289be244-896e-4db5-b313-3b9da55a65f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft nemcsak a Windows, de az Office-programok kinézetét is átszabja, és már azt is látni, melyek lesznek a legfontosabb változások.","shortLead":"A Microsoft nemcsak a Windows, de az Office-programok kinézetét is átszabja, és már azt is látni, melyek lesznek...","id":"20180614_microsoft_office_word_excel_powerpoint_outlook_rancfelvarras_uj_dizajn","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=289be244-896e-4db5-b313-3b9da55a65f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192ecd1b-f349-430c-a65a-f2dfa0a1fb4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180614_microsoft_office_word_excel_powerpoint_outlook_rancfelvarras_uj_dizajn","timestamp":"2018. június. 14. 15:03","title":"Más lesz az Office kinézete, mutatjuk a főbb változásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd22474-dbf0-447f-bcb3-61d0984d87f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több magyar vonatkozású boldoggá avatási eljárás is folyamatban van a Szentszéknél, a bíboros ügyében csütörtökön döntés születhet.","shortLead":"Több magyar vonatkozású boldoggá avatási eljárás is folyamatban van a Szentszéknél, a bíboros ügyében csütörtökön...","id":"20180614_Donthetnek_Mindszenthy_biboros_boldogga_avatasarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acd22474-dbf0-447f-bcb3-61d0984d87f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e24220-d725-408e-b6ee-a1839b204905","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Donthetnek_Mindszenthy_biboros_boldogga_avatasarol","timestamp":"2018. június. 14. 06:40","title":"Dönthetnek Mindszenty bíboros boldoggá avatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da3becd-21f0-4a92-95fa-dc8803242b32","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tavaly kirúgott FBI-igazgató hibázott a Clinton-ügyben, de állítólag nem volt elfogult. Két magas rangú FBI-tisztségviselőt is hibáztatnak, valamint Loretta Lynch volt igazságügyi minisztert is, aki egy reptér kifutóján egyeztetett Bill Clintonnal. ","shortLead":"A tavaly kirúgott FBI-igazgató hibázott a Clinton-ügyben, de állítólag nem volt elfogult. Két magas rangú...","id":"20180614_a_szuletesnapos_trump_megkapta_ajandekat_az_igazsagugytol_az_fbi_clinton_vizsgalatarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3da3becd-21f0-4a92-95fa-dc8803242b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdf91ad0-01a6-4b6b-9627-275d4b71c7a0","keywords":null,"link":"/vilag/20180614_a_szuletesnapos_trump_megkapta_ajandekat_az_igazsagugytol_az_fbi_clinton_vizsgalatarol","timestamp":"2018. június. 14. 21:51","title":"A születésnapos Trump megkapta ajándékát az igazságügytől az FBI Clinton-vizsgálatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b30c23c-bc74-4d59-a203-5549a2597f5a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden idők legnagyobb forgalmú nyári szezonja vár a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre. Bár fejlesztése gyorsan halad, az utóbbi hónapok botrányos esetei arról árulkodnak, hogy egyelőre inkább Kelet-Európa kapujának tekinthető, mint a Nyugaténak.","shortLead":"Minden idők legnagyobb forgalmú nyári szezonja vár a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre. Bár fejlesztése gyorsan...","id":"20180614_Ami_Ferihegynek_a_Malev_volt_az_ma_a_Liszt_Ferenc_repternek_a_Wizz_Air","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b30c23c-bc74-4d59-a203-5549a2597f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc087d7-689a-4525-8056-6a367e3dd070","keywords":null,"link":"/kkv/20180614_Ami_Ferihegynek_a_Malev_volt_az_ma_a_Liszt_Ferenc_repternek_a_Wizz_Air","timestamp":"2018. június. 14. 17:02","title":"Ami Ferihegynek a Malév volt, az ma a Liszt Ferenc reptérnek a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Alapvető emberi tulajdonság úgy megbecsülni egy termék vagy szolgáltatás értékét, hogy annak nincs sok köze a valós értékhez. Íme a viselkedési közgazdaságtan tippjei az alapvető pénzügyi hibák elkerülésére, helyesbítésére vagy enyhítésére.","shortLead":"Alapvető emberi tulajdonság úgy megbecsülni egy termék vagy szolgáltatás értékét, hogy annak nincs sok köze a valós...","id":"20180614_Mar_megint_atvertek_egy_vasarlas_soran_Legkozelebb_ezeket_gondolja_at","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc13cc85-3880-483d-a865-20fb8f723c7d","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180614_Mar_megint_atvertek_egy_vasarlas_soran_Legkozelebb_ezeket_gondolja_at","timestamp":"2018. június. 14. 13:15","title":"Már megint átverték egy vásárlás során? Legközelebb ezeket gondolja át!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02532a33-41c5-4359-970d-642dfc091194","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A szakember szerint a kellemetlen szag akár sósav is lehetett, de hozzátette, attól, hogy a füstnek szaga van, még nem biztos, hogy káros.","shortLead":"A szakember szerint a kellemetlen szag akár sósav is lehetett, de hozzátette, attól, hogy a füstnek szaga van, még nem...","id":"20180614_Raktartuz_Szuros_szagra_riadt_nehany_lako_Angyalfoldon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02532a33-41c5-4359-970d-642dfc091194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7b99b3-d0d1-48cb-b883-4a9b5b6d7fd1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180614_Raktartuz_Szuros_szagra_riadt_nehany_lako_Angyalfoldon","timestamp":"2018. június. 14. 14:09","title":"Raktártűz: Szúrós szagra riadt néhány lakó Angyalföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c64e1d0-b138-464b-a473-36c01542518d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Summit – magyarul csúcs, csúcspont, tetőpont. A sokszor, sok helyen használt angol kifejezés a számítástechnikába is bevonul, az amerikaiak ugyanis megépítették a világ immár legerősebb szuperszámítógépét, a Summitot.","shortLead":"Summit – magyarul csúcs, csúcspont, tetőpont. A sokszor, sok helyen használt angol kifejezés a számítástechnikába is...","id":"20180613_summit_a_vilag_legerosebb_szuperszamitogepe_specifikacio","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c64e1d0-b138-464b-a473-36c01542518d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ae05f4-4603-46d0-83bb-e911a630b2f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_summit_a_vilag_legerosebb_szuperszamitogepe_specifikacio","timestamp":"2018. június. 13. 15:03","title":"Mégis mi van a világ leggyorsabb számítógépében, mitől ilyen erős?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]