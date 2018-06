Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d03f385b-b897-4d52-9dc6-4cf39193cb17","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem volt náluk torta, így különös megoldást választottak a Szocsiban készülő brazilok, hogy felköszöntsék a születésnapos Coutinhót.","shortLead":"Nem volt náluk torta, így különös megoldást választottak a Szocsiban készülő brazilok, hogy felköszöntsék...","id":"20180612_Ugy_senki_nem_unnepel_szulinapot_ahogy_Neymarek_tettek_Coutinhoval__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d03f385b-b897-4d52-9dc6-4cf39193cb17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93348f0a-c713-4d42-9760-862a3396e5e0","keywords":null,"link":"/sport/20180612_Ugy_senki_nem_unnepel_szulinapot_ahogy_Neymarek_tettek_Coutinhoval__video","timestamp":"2018. június. 12. 19:08","title":"Úgy senki nem ünnepel szülinapot, ahogy Neymarék tették Coutinhóval – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cf5c784-a627-41dd-9d60-0ee10d0d9197","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Gondatlan veszélyeztetés gyanújával rendelt el nyomozást a rendőrség a repülőtér 2-es kifutópályájának múlt csütörtöki megrongálása miatt, a Budapest Airport (BA) pedig belső vizsgálatot indított.","shortLead":"Gondatlan veszélyeztetés gyanújával rendelt el nyomozást a rendőrség a repülőtér 2-es kifutópályájának múlt csütörtöki...","id":"20180613_nyomozas_ferihegy_repuloter_futopalya_kaosz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cf5c784-a627-41dd-9d60-0ee10d0d9197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4209c8f-ecbc-4ee8-baef-6842e3431eab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_nyomozas_ferihegy_repuloter_futopalya_kaosz","timestamp":"2018. június. 13. 06:09","title":"Nyomozás indult a ferihegyi káosz után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e7a2511-e72f-4e37-81e2-e5b2c845999b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kitört a pánik.","shortLead":"Kitört a pánik.","id":"20180612_Kinai_nagypapa_ovoda_panik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e7a2511-e72f-4e37-81e2-e5b2c845999b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79658300-01b3-47aa-b91c-dc349ea36c8f","keywords":null,"link":"/elet/20180612_Kinai_nagypapa_ovoda_panik","timestamp":"2018. június. 12. 16:58","title":"Véletlenül rossz gyereket hozott el egy kínai nagypapa az óvodából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff4c1a3-0a9e-4a37-b100-f8372e1a80e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ötmillió dollár kártérítést követelnek az Apple-től egy csoportos polgári peres eljárásban. 