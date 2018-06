Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96aa6261-feeb-4d6b-87fc-08e2cece4885","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mobiltelefon, a számítógép és a különóra is alapszükséglet egy iskolásnak – ma már ezeket is figyelembe veszik a tartásdíj megállapításakor.","shortLead":"A mobiltelefon, a számítógép és a különóra is alapszükséglet egy iskolásnak – ma már ezeket is figyelembe veszik...","id":"20180613_Sajat_magukat_buktatjak_le_a_tartasdijjal_trukkozo_szulok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96aa6261-feeb-4d6b-87fc-08e2cece4885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0390d83-c962-403c-9f18-3abd3727221b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Sajat_magukat_buktatjak_le_a_tartasdijjal_trukkozo_szulok","timestamp":"2018. június. 13. 12:41","title":"Saját magukat buktatják le a tartásdíjjal trükköző szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef9fe40e-a253-43c5-ac45-c6a349621979","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erre figyelmezteti a nőket egy orosz politikus.","shortLead":"Erre figyelmezteti a nőket egy orosz politikus.","id":"20180614_Ha_lehet_ne_szexeljenek_szinesboru_ferfival_a_focivb_idejen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef9fe40e-a253-43c5-ac45-c6a349621979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2df82844-3e07-4995-a1f9-b99305bd8afd","keywords":null,"link":"/elet/20180614_Ha_lehet_ne_szexeljenek_szinesboru_ferfival_a_focivb_idejen","timestamp":"2018. június. 14. 10:05","title":"Ha lehet, ne szexeljenek színesbőrű férfival a foci-vb idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1eae61-09ae-4787-860a-14c606075654","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A liverpooli támadó még a Real elleni BL-döntőn sérült meg. ","shortLead":"A liverpooli támadó még a Real elleni BL-döntőn sérült meg. ","id":"20180612_Tovabbra_sem_biztos_hogy_Szalah_palyara_tud_lepni_a_vebe_nyitomeccsen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb1eae61-09ae-4787-860a-14c606075654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d970c04-8e86-40a0-9aff-d108dc988c28","keywords":null,"link":"/sport/20180612_Tovabbra_sem_biztos_hogy_Szalah_palyara_tud_lepni_a_vebe_nyitomeccsen","timestamp":"2018. június. 12. 16:25","title":"Továbbra sem biztos, hogy Szalah pályára tud lépni a vébé nyitómeccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"861c9fdb-4c03-4172-9d80-7ae5a9533a5c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy családi ügyekkel foglalkozó orosz törvényhozó azt kérte az orosz lányoktól és asszonyoktól, hogy ne létesítsenek intim kapcsolatot az oroszországi labdarúgó-világbajnokságra érkező külföldi szurkolókkal. Különösen a más bőrszínűekkel ne.","shortLead":"Egy családi ügyekkel foglalkozó orosz törvényhozó azt kérte az orosz lányoktól és asszonyoktól, hogy ne létesítsenek...","id":"20180614_Orosz_lanyok_csak_semmi_szex_a_kulfoldiekkel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=861c9fdb-4c03-4172-9d80-7ae5a9533a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72d5e6d-159a-45d0-9227-3a9ab2b85d92","keywords":null,"link":"/vilag/20180614_Orosz_lanyok_csak_semmi_szex_a_kulfoldiekkel","timestamp":"2018. június. 14. 09:50","title":"Orosz lányok: csak semmi szex a külföldiekkel!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35e36a5-7d85-4f40-9975-7e0e328b79b1","c_author":"Hegedűs Dániel","category":"itthon","description":"Miért nem lehet konstruktív az illiberális/autoriter erők ideológiai együttműködése?","shortLead":"Miért nem lehet konstruktív az illiberális/autoriter erők ideológiai együttműködése?","id":"20180614_Illiberalis_Internacionale","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e35e36a5-7d85-4f40-9975-7e0e328b79b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec366c82-6095-442e-b45a-1be8dcbafa4c","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Illiberalis_Internacionale","timestamp":"2018. június. 14. 10:20","title":"Illiberális Internacionálé?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b900f2ea-ea61-4134-a0a3-c4095c7489fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vakon vizsgázott kitűnőre szakácsként a kisteleki Kurucsai Szabolcs, trükkös megoldásokkal oldotta meg, hogy nem lát. Pedig alig találtak neki gyakorló helyet.","shortLead":"Vakon vizsgázott kitűnőre szakácsként a kisteleki Kurucsai Szabolcs, trükkös megoldásokkal oldotta meg, hogy nem lát...","id":"20180612_Bebizonyitotta_vakon_is_lehet_szakacs","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b900f2ea-ea61-4134-a0a3-c4095c7489fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a050d6d-a7e8-400b-818d-af5e4b589f84","keywords":null,"link":"/kkv/20180612_Bebizonyitotta_vakon_is_lehet_szakacs","timestamp":"2018. június. 12. 11:35","title":"Bebizonyította, vakon is lehet szakács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56aecec1-a7d3-48a0-84c9-ebe9cd4342e4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Átlátszó egy Excel-táblázatban vezeti, milyen közbeszerzéseket nyer a tíz legnagyobb Fidesz-közeli vállalkozó. 2017-ben a Szíjj László-féle Duna Aszfalt vitt gyakorlatilag mindent, és idén májusban sem lehet oka panaszra. Az állami cégek kommunikációs és pr-feladatainak egy hónap alatt csaknem 11,5 milliárd forintnyi közpénzbe fájnak.","shortLead":"Az Átlátszó egy Excel-táblázatban vezeti, milyen közbeszerzéseket nyer a tíz legnagyobb Fidesz-közeli vállalkozó...","id":"20180613_Meg_mindig_kozpenzmilliardok_usznak_el_a_kormany_es_az_allami_cegek_fenyezesere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56aecec1-a7d3-48a0-84c9-ebe9cd4342e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db64f825-9917-43a4-a108-b40ce37c52e8","keywords":null,"link":"/kkv/20180613_Meg_mindig_kozpenzmilliardok_usznak_el_a_kormany_es_az_allami_cegek_fenyezesere","timestamp":"2018. június. 13. 13:53","title":"Még mindig közpénzmilliárdok úsznak el a kormány és az állami cégek fényezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ea6fa2-e451-4469-9c02-1c4e4bb5c228","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 85 kilogrammos harcsát fogtak ki szombat délután a Tisza-tóból – írják a Tisza-tavi sporthorgász című Facebook-oldalon. Hosszú fárasztás után sikerült végül hozzáférniük a szerencsés pecásoknak a 241 centiméter hosszú halhoz. ","shortLead":"Egy 85 kilogrammos harcsát fogtak ki szombat délután a Tisza-tóból – írják a Tisza-tavi sporthorgász című...","id":"20180612_harcsaszornyet_fogtak_ki_a_tisza_tobol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54ea6fa2-e451-4469-9c02-1c4e4bb5c228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8152e072-cec3-4c69-876b-c3f3fc55b054","keywords":null,"link":"/elet/20180612_harcsaszornyet_fogtak_ki_a_tisza_tobol","timestamp":"2018. június. 12. 13:49","title":"Harcsaszörnyet fogtak ki a Tisza-tóból – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]