[{"available":true,"c_guid":"5b4c43f0-3b3f-4e2f-8b2a-adbc9dc2ab4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BRFK korábban azt mondta, idén újra kordonok közé szorítják a menetet.","shortLead":"A BRFK korábban azt mondta, idén újra kordonok közé szorítják a menetet.","id":"20180614_Valaszolt_a_Pride_a_rendorsegnek_szabadon_vonulnak_nem_hagyjak_magukat_bezarni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b4c43f0-3b3f-4e2f-8b2a-adbc9dc2ab4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8de3fb5-51da-43d9-b326-21ebce12efe9","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Valaszolt_a_Pride_a_rendorsegnek_szabadon_vonulnak_nem_hagyjak_magukat_bezarni","timestamp":"2018. június. 14. 12:20","title":"Válaszolt a Pride a rendőrségnek: szabadon vonulnak, nem hagyják magukat bezárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f5245d-a96d-47b4-a4ad-8f4a38612004","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vizsgaidőszakot nem húzhatja keresztül egy hatalmas raktártűz sem.","shortLead":"A vizsgaidőszakot nem húzhatja keresztül egy hatalmas raktártűz sem.","id":"20180613_Uzent_a_foiskola_lehet_hogy_eg_a_raktar_de_a_vizsgakat_megtartjak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18f5245d-a96d-47b4-a4ad-8f4a38612004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15aa4f2-ccda-4abc-8ebf-a7fb9cec28e1","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Uzent_a_foiskola_lehet_hogy_eg_a_raktar_de_a_vizsgakat_megtartjak","timestamp":"2018. június. 13. 12:57","title":"Üzent a főiskola: lehet, hogy ég a raktár, de a vizsgákat megtartják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfab21ed-166a-4a63-813d-1e5b8460afdc","c_author":"","category":"sport","description":"A brazil támadó kicsit sem büszke arra, hogy ő a világ legdrágább játékosa, inkább a vb-győztes serleget mutogatná. ","shortLead":"A brazil támadó kicsit sem büszke arra, hogy ő a világ legdrágább játékosa, inkább a vb-győztes serleget mutogatná. ","id":"20180614_Neymar_nem_fizetett_volna_222_milliot_Neymarert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfab21ed-166a-4a63-813d-1e5b8460afdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53c31b0-974f-4280-8be6-04f07913612e","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Neymar_nem_fizetett_volna_222_milliot_Neymarert","timestamp":"2018. június. 14. 12:24","title":"Neymar nem fizetett volna 222 milliót Neymarért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"478916f8-9bbb-4e17-83b8-2f5ac83d4425","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy angol dizájner, Tim Holmes, 32 Grand Prix-autót öltöztetett nemzeti mezbe.","shortLead":"Egy angol dizájner, Tim Holmes, 32 Grand Prix-autót öltöztetett nemzeti mezbe.","id":"20180614_A_foci_VB_elott_befutottak_a_focimezes_Forma1es_autok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=478916f8-9bbb-4e17-83b8-2f5ac83d4425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b2db99-f2cc-40b4-97c2-adebe3f8db55","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_A_foci_VB_elott_befutottak_a_focimezes_Forma1es_autok","timestamp":"2018. június. 14. 09:24","title":"A vb előtt befutottak a focimezes Forma–1-es autók is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbánnak régi álma egy, az OTP mellett létező nagy magyar bank. Az ötletet most újra előhúzhatták a kalapból – Mészáros Lőrinccel együtt.","shortLead":"Orbánnak régi álma egy, az OTP mellett létező nagy magyar bank. Az ötletet most újra előhúzhatták a kalapból – Mészáros...","id":"20180614_Gigabank_epulhet_Meszaros_Lorincnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb9df36-c384-45b5-b093-4ee12058cf1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Gigabank_epulhet_Meszaros_Lorincnek","timestamp":"2018. június. 14. 06:49","title":"Gigabank épülhet Mészáros Lőrincnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790e4da9-0e5e-458c-bd97-c523032fae5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A termékek, illetve a vásárlók biztonságára hivatkozva termékvisszahívást jelentett be egy asztali rádióra a Tesco Magyarország.","shortLead":"A termékek, illetve a vásárlók biztonságára hivatkozva termékvisszahívást jelentett be egy asztali rádióra a Tesco...","id":"20180614_tesco_termekvisszahivas_i_like_asztali_radio","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=790e4da9-0e5e-458c-bd97-c523032fae5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ead67fb-fb44-4749-b3af-f3c89b925e33","keywords":null,"link":"/tudomany/20180614_tesco_termekvisszahivas_i_like_asztali_radio","timestamp":"2018. június. 14. 10:03","title":"Visszahív egy kütyüt a Tesco: még blokk nélkül is visszaveszik, csak vigye be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f6094c-232c-4144-8a5f-523322088bb1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Elon Musk szerint a cég növekedésével együtt egyes munkakörök duplikálódtak náluk. Azt ígérte azonban, hogy a leépítés nem a gyártószalagoknál dolgozókat érinti.","shortLead":"Elon Musk szerint a cég növekedésével együtt egyes munkakörök duplikálódtak náluk. Azt ígérte azonban, hogy a leépítés...","id":"20180613_kirugja_dolgozoi_egy_reszet_a_tesla_hogy_nyeresegesse_valjon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f6094c-232c-4144-8a5f-523322088bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613afd08-83d0-4145-8c5c-58115371f32c","keywords":null,"link":"/kkv/20180613_kirugja_dolgozoi_egy_reszet_a_tesla_hogy_nyeresegesse_valjon","timestamp":"2018. június. 13. 07:58","title":"Kirúgja dolgozói egy részét a Tesla, hogy nyereségessé váljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1acd510a-3385-4377-a0b1-8252308d0e3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"25 év fegyházbüntetést kaptak a halálkamionper fő vádlottjai, akik nem törődtek azzal, hogy 71 ember fulladhat meg egy kamionban. A per másodfokon folytatódik, az ügyész súlyosbításért, a védelem enyhítésért vagy felmentésért fellebbezett. A perben 14 vádlott volt, bűnszervezetben elkövetett embercsempészéssel mindenkit megvádoltak, többen emberölésért is feleltek.","shortLead":"25 év fegyházbüntetést kaptak a halálkamionper fő vádlottjai, akik nem törődtek azzal, hogy 71 ember fulladhat meg...","id":"20180614_Eletfogytiglant_kert_az_ugyesz_a_71_ember_halalaert_felelos_vadlottakra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1acd510a-3385-4377-a0b1-8252308d0e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9bf0ed-74e7-4717-9170-106db8fbd2e6","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Eletfogytiglant_kert_az_ugyesz_a_71_ember_halalaert_felelos_vadlottakra","timestamp":"2018. június. 14. 16:52","title":"Még súlyosabb büntetést kér az ügyész a halálkamion elítélt vádlottjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]