S lehet, hogy tagadják, de legtöbbjük nem is tud ellenállni az édes kísértésnek. Ráadásul most büszkén "bűnözhetnek". Kifejezetten nekik ajánl a Chouchou egy áfonyás kreációt, a DesszertNeked mindjárt három, karakteres ízvilágú csokis, karamellás, passionos édességet, a Dynamo Bike and Bake egy csokis-málnás vegán különlegességet, az Édesem a "legférfiasabbnak" tartott sós karamellás brownie-t, a Hisztéria Cremeria linzerkosárkába ültetett limoncello krémes, vaníliás csodát, a Sarki Fűszeres meg csokoládés sajttortát. © UNICEF Mo. Apák napja alkalmából ugyanis az UNICEF Magyarország összefogott trendi pesti cukrászdákkal, hogy különleges édességekkel kedveskedjenek az édesapáknak (s mi tagadás, mindenkinek, aki jó ügyért nassolna). Az ÉDESapa – Sütizz a gyerekekért. Hogy minden falat jó helyre kerüljön kampányhoz csatlakozott helyek ebben a hónapban felvettek a kínálatukba egy külön, a jeles napra megálmodott süteményt, amelynek megvásárlásával a vendégeik az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Gyermek Gyorssegélyalapja magyarországi szervezetének munkáját támogatják.

© UNICEF Mo.

Idén az UNICEF Magyarország az ÉDESapa akcióval és egy egész napos családi programmal hívja fel a figyelmet az apák szerepének fontosságára a családban, a gyermeknevelésben. Június 17-én vasárnap 10 órától a Marczibányi téri Sportcentrumba várnak kicsiket és nagyokat sportversenyekre, pódiumbeszélgetésekre, sztártalálkozókra.

Amit tudni érdemes az apák napjáról:

Az egyesült államokbeli Spokane-ban Sonora Smart Dodd volt az ünnep megtartásának legnagyobb kezdeményezője. Apja, a polgárháborús veterán, William Jackson Smart egyedül nevelte fel kilenc gyermekét (a legkisebb újszülött volt, a legnagyobb 9 éves, amikor második felesége 1891-ben belehalt hetedik közös gyermekük szülésébe. A kezdeményezés gondolata lányában az után fogant meg, miután hallott az első anyák napi ünnepségről, melyet Anna Jarvis szervezett. Az apja szülői példája inspirálta, Sonora úgy érezte, hogy az apáknak is járna egy saját ünnepnap. 1910-ben hivatalos támogatást is kapott a kezdeményezése. A Sonora által eredetileg tervezett dátum június 5., édesapja születésnapja lett volna, de épp a hatósági ügyintézés miatt végül június harmadik vasárnapján (1910. június 19-én) tartották Spokane-ben az első apák napját. Néhány évvel később, 1916-ban már olyan jeles ünnepnek számított, hogy az akkori amerikai elnök, Woodrow Wilson is részt vett a spokane-i ünnepségen. William Jackson Smart 1917-ben, 77 évesen, lánya Sonora Smart Dodd házában, gyermekei által körülvéve távozott el az élők sorából. Rendkívül nagy családja volt, összesen 14 gyermeket nevelt fel (első házasságából 4, második házasságából 3 mostoha és 7 saját gyereke volt). 1924-ben merült fel először, hogy a napot nyilvánítsák országos ünneppé, de csak jó néhány évtizeddel később, 1972-ben Richard Nixon elnök nyilvánította hivatalossá. Az apák napját azóta sok országban ünneplik. Magyarországi meghonosítására 1994-ben a Borsod megyei United Way indított mozgalmat Miskolcon.

(A Wikipédia nyomán)