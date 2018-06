Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d789c0e-a587-452f-9d85-e5b0d387d8d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez csak az után derült ki, hogy Soltvadkertnél egy hete a jég elverte a szőlőt.","shortLead":"Ez csak az után derült ki, hogy Soltvadkertnél egy hete a jég elverte a szőlőt.","id":"20180615_Nem_nyujt_teljes_vedelmet_a_masfel_milliardos_jegkarelharito","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d789c0e-a587-452f-9d85-e5b0d387d8d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2b0377-8d08-47db-9a4a-040a389c7c89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Nem_nyujt_teljes_vedelmet_a_masfel_milliardos_jegkarelharito","timestamp":"2018. június. 15. 16:16","title":"Nem nyújt teljes védelmet a másfél milliárdos jégkárelhárító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790e4da9-0e5e-458c-bd97-c523032fae5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A termékek, illetve a vásárlók biztonságára hivatkozva termékvisszahívást jelentett be egy asztali rádióra a Tesco Magyarország.","shortLead":"A termékek, illetve a vásárlók biztonságára hivatkozva termékvisszahívást jelentett be egy asztali rádióra a Tesco...","id":"20180614_tesco_termekvisszahivas_i_like_asztali_radio","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=790e4da9-0e5e-458c-bd97-c523032fae5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ead67fb-fb44-4749-b3af-f3c89b925e33","keywords":null,"link":"/tudomany/20180614_tesco_termekvisszahivas_i_like_asztali_radio","timestamp":"2018. június. 14. 10:03","title":"Visszahív egy kütyüt a Tesco: még blokk nélkül is visszaveszik, csak vigye be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b30c23c-bc74-4d59-a203-5549a2597f5a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden idők legnagyobb forgalmú nyári szezonja vár a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre. Bár fejlesztése gyorsan halad, az utóbbi hónapok botrányos esetei arról árulkodnak, hogy egyelőre inkább Kelet-Európa kapujának tekinthető, mint a Nyugaténak.","shortLead":"Minden idők legnagyobb forgalmú nyári szezonja vár a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre. Bár fejlesztése gyorsan...","id":"20180614_Ami_Ferihegynek_a_Malev_volt_az_ma_a_Liszt_Ferenc_repternek_a_Wizz_Air","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b30c23c-bc74-4d59-a203-5549a2597f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc087d7-689a-4525-8056-6a367e3dd070","keywords":null,"link":"/kkv/20180614_Ami_Ferihegynek_a_Malev_volt_az_ma_a_Liszt_Ferenc_repternek_a_Wizz_Air","timestamp":"2018. június. 14. 17:02","title":"Ami Ferihegynek a Malév volt, az ma a Liszt Ferenc reptérnek a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87c6b672-7f4b-4c84-b093-a82e29f2828e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Minden hagyományt felrúgva, külvárosokban alakították át az elhagyatott gyárépületeket lakásokká az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában élő, a városi lakbért sokalló kreatívok. Nálunk ilyen sosem volt, és vélhetően sosem lesz, de az árát azért elkérik.","shortLead":"Minden hagyományt felrúgva, külvárosokban alakították át az elhagyatott gyárépületeket lakásokká az Egyesült Államokban...","id":"20180614_Tagas_ter_szuk_kinalat__ezert_humbug_a_magyar_loft","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87c6b672-7f4b-4c84-b093-a82e29f2828e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464c0eea-45f8-444c-9958-78c47b4817e1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180614_Tagas_ter_szuk_kinalat__ezert_humbug_a_magyar_loft","timestamp":"2018. június. 14. 13:58","title":"Tágas tér, szűk kínálat – ezért humbug a magyar loft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70cd5a37-6be0-485e-aead-a70dc89da9f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány célja, hogy 2030-ra Európa egyik legegészségesebben élő nemzete legyen a magyar.","shortLead":"A kormány célja, hogy 2030-ra Európa egyik legegészségesebben élő nemzete legyen a magyar.","id":"20180614_Orban_A_sportberuhazasok_erositik_a_hazaszeretetet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70cd5a37-6be0-485e-aead-a70dc89da9f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d228d9a-c1e1-4df9-8ac1-14ab35f3fac6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Orban_A_sportberuhazasok_erositik_a_hazaszeretetet","timestamp":"2018. június. 14. 12:29","title":"Orbán: A sportberuházások erősítik a hazaszeretetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bbaac5-c917-4b9a-a050-eecce9b7fd20","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ismét online ingatlanárverést indít a CIB Csoport visszavett ingatlanok értékesítésével foglalkozó leányvállalata, a Recovery Zrt. Az érdeklődők előregisztrációja már elindult.\r

","shortLead":"Ismét online ingatlanárverést indít a CIB Csoport visszavett ingatlanok értékesítésével foglalkozó leányvállalata...","id":"20180614_Megkezdodott_a_visszaszamlalas_visszavett_ingatlanokat_arverez_a_CIB_itt_a_teljes_lista","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91bbaac5-c917-4b9a-a050-eecce9b7fd20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8066f4dd-1057-4033-8c37-3b7363eb935c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180614_Megkezdodott_a_visszaszamlalas_visszavett_ingatlanokat_arverez_a_CIB_itt_a_teljes_lista","timestamp":"2018. június. 14. 11:50","title":"Megkezdődött a visszaszámlálás: visszavett ingatlanokat árverez a CIB, itt a teljes lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966c641c-db7e-4634-84c4-4ff300fe65d4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Európai Bizottság javaslatcsomaggal állt elő, minden eddiginél hatékonyabb védelmet ígér. A magyarországi fogyasztóvédőknek ez sem elég: több tájékoztatást követelnek, és azt, hogy a bevezetni kívánt intézkedések a facebookos, a twitteres és más közösségi vásárlásokra is terjedjenek ki.","shortLead":"Az Európai Bizottság javaslatcsomaggal állt elő, minden eddiginél hatékonyabb védelmet ígér. A magyarországi...","id":"20180614_Eleguk_lett_a_fogyasztovedoknek_az_internetes_csalokbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=966c641c-db7e-4634-84c4-4ff300fe65d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574bf537-5a89-429a-8a4b-96370c3fcfc1","keywords":null,"link":"/kkv/20180614_Eleguk_lett_a_fogyasztovedoknek_az_internetes_csalokbol","timestamp":"2018. június. 14. 11:15","title":"Elegük lett a fogyasztóvédőknek az internetes csalókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kormányinfót tartott Gulyás Gergely. A magyar kormány csak olyan EU-s költségvetést tud támogatni, amely nem bünteti azokat, akik mögött teljesítmény van. A mostani tervezet ilyen. Erről és az alkotmánymódosításról is beszélt a miniszter.","shortLead":"Kormányinfót tartott Gulyás Gergely. A magyar kormány csak olyan EU-s költségvetést tud támogatni, amely nem bünteti...","id":"20180614_Gulyas_Elfogadhatatlan_az_EUs_koltsegvetes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50563a49-9e6f-4956-b825-e2e3b6c524ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Gulyas_Elfogadhatatlan_az_EUs_koltsegvetes","timestamp":"2018. június. 14. 10:23","title":"Gulyás: Aki hajléktalan, be kell vinni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]