Magyarország, 2018. Kétszer annyian hallottak a szurikátáról, mint arról, hogy ki a Jobbik új elnöke Az Európai Központi Bank (EKB) nem tart újabb válságtól, ezért az év végéig óvatosan, két lépésben leépíti eszközvásárlási programját. Nem látszik a válság, amire Orbán Viktor és Matolcsy György is számít Lopetegui aláírt a Real Madridhoz, amit be is jelentettek a világbajnokság előtt, erre pedig Luis Rubiales, a Spanyol Labdarúgó-szövetség úgy felhúzta magát, hogy kivágta az edzőt. Kirúgták a spanyol szövetségi kapitányt – a vb előtt egy nappal Éppen akkor vált újra elérhető, amikor igazán konfliktusokkal terhelt lett a Jobbik és sorra léptek ki a pártból a politikusok. Újra működik a parlamentben a kuruc.info Memorandumot írnak a pékek a tisztességtelen piaci magatartás ellen. Ezt sütötték ki a kelet-európai pékek az áruházláncok terrorja ellen Mintha egy kis ősz vegyült volna a nyárba. Viharos széllel és esővel közelít a hétvége Ha ettől nem ragadja el a vb-hangulat, akkor semmitől. Így hangolnak a vébére a mindenre elszánt Neymarék - videó Boldogság, szorongás, félelem és gyűlölet – ezek vesznek körül minket a mindennapokban. De egészen pontosan kiket és miért? A Policy Solutions elkészítette a magyar rémálomkutatást, és ebből kiderült, merőben befolyásolja érzéseinket az, hogy milyen a pártszimpátiánk. Elkészült a rémálomkutatás: a Fidesz szavazói gyűlölködnek, a baloldaliak félnek De egészen pontosan kiket és...","id":"20180614_A_Fidesz_szavazoi_gyulolkodnek_a_baloldalon_felnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fec0876-2a5d-4903-a50e-4e0c5cce5087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b63be2c-a11e-4d13-97b5-03738aab1053","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_A_Fidesz_szavazoi_gyulolkodnek_a_baloldalon_felnek","timestamp":"2018. június. 14. 11:15","title":"Elkészült a rémálomkutatás: a Fidesz szavazói gyűlölködnek, a baloldaliak félnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]