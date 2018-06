Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0faeff9-9620-4e1d-9685-88d3fb97169f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Boring Co. több milliárd dollárért építi meg a chicagói reptérhez vezető nagy sebességű vonatot. Autó, űrhajó, vonat – Musk lassan kipipál mindent, ami egy kisfiú álma.","shortLead":"A Boring Co. több milliárd dollárért építi meg a chicagói reptérhez vezető nagy sebességű vonatot. Autó, űrhajó, vonat...","id":"20180614_Nem_biztos_hogy_lesznek_sinek__Elon_Musk_nagysebessegu_vasutat_epit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0faeff9-9620-4e1d-9685-88d3fb97169f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3fdf7dd-3dc8-4419-9cb1-20669a8d3798","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180614_Nem_biztos_hogy_lesznek_sinek__Elon_Musk_nagysebessegu_vasutat_epit","timestamp":"2018. június. 14. 11:39","title":"„Nem biztos, hogy lesznek sínek” – Elon Musk nagysebességű vasutat épít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206ed992-9aef-49b7-a427-0227e688b2a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy telenovellákat és egy humoros műsorokat adó online csatornát indítanak. ","shortLead":"Egy telenovellákat és egy humoros műsorokat adó online csatornát indítanak. ","id":"20180614_Uj_online_csatornak_indit_az_RTL","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=206ed992-9aef-49b7-a427-0227e688b2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ab6b03-a4ca-401e-9d6f-e47aedae64e6","keywords":null,"link":"/kkv/20180614_Uj_online_csatornak_indit_az_RTL","timestamp":"2018. június. 14. 19:20","title":"Új online csatornákat indít az RTL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48307f1-1a14-435b-852a-2338906db511","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felcsút fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztosa, Tessely Zoltán korábban megígérte, most pedig meg is csinálja, tényleg hosszabb lesz a szerelvény útvonala.","shortLead":"Felcsút fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztosa, Tessely Zoltán korábban megígérte, most pedig meg is csinálja...","id":"20180615_Meghosszabbitjak_a_felcsuti_kisvasutat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b48307f1-1a14-435b-852a-2338906db511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf21ebd-20fd-4c8f-a6d9-7bca025122aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Meghosszabbitjak_a_felcsuti_kisvasutat","timestamp":"2018. június. 15. 09:54","title":"Meghosszabbítják a felcsúti kisvasutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2f1de5-a7ec-4673-b1a3-0396714aa502","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maglódon felajánlásokból, saját erővel újítanak fel egy épületet, amit az önkormányzat ajánlott fel, és remélik: hamarabb jut rájuk gyógypedagógus, ha ott több gyermek is várja majd a segítséget. ","shortLead":"Maglódon felajánlásokból, saját erővel újítanak fel egy épületet, amit az önkormányzat ajánlott fel, és remélik...","id":"20180614_nem_var_az_allamra_egy_edesanya_hoz_ossze_napkozit_fogyatekkal_elo_gyerekeknek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc2f1de5-a7ec-4673-b1a3-0396714aa502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cada070-c018-4b99-8d5d-7a543eba8d9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_nem_var_az_allamra_egy_edesanya_hoz_ossze_napkozit_fogyatekkal_elo_gyerekeknek","timestamp":"2018. június. 14. 20:54","title":"Nem vár az államra, egy édesanya hoz össze napközit fogyatékkal élő gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Földhöz legközelebbi fekete lyuk irányába fogják sugározni az Európai Űrügynökség Cebrerosban lévő állomásáról az üzenetet azután, hogy a fizikus hamvait örök nyugalomra helyezték. ","shortLead":"A Földhöz legközelebbi fekete lyuk irányába fogják sugározni az Európai Űrügynökség Cebrerosban lévő állomásáról...","id":"20180614_vangelis_zenejere_sugarozzak_penteken_az_urbe_stephen_hawking_bekeuzenetet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ceb2f5-76f5-4118-ac0c-9be9d907c277","keywords":null,"link":"/vilag/20180614_vangelis_zenejere_sugarozzak_penteken_az_urbe_stephen_hawking_bekeuzenetet","timestamp":"2018. június. 14. 19:41","title":"Vangelis zenéjére sugározzák pénteken az űrbe Stephen Hawking békeüzenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e63f3c7-549d-4a78-93b6-b38e55aa52de","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Van még mit csiszolni ezen a megoldáson.","shortLead":"Van még mit csiszolni ezen a megoldáson.","id":"20180615_Lecserelte_a_Fradicimert_egy_osztrak_ujsag__de_hogyan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e63f3c7-549d-4a78-93b6-b38e55aa52de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47de3a1-86f6-491c-b6e0-0808d6b64c6e","keywords":null,"link":"/sport/20180615_Lecserelte_a_Fradicimert_egy_osztrak_ujsag__de_hogyan","timestamp":"2018. június. 15. 17:23","title":"Lecserélte a Fradi-címert egy osztrák újság – de hogyan!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5225f0-0945-4d48-98e2-a46b3bf8c393","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A cica korábban is igen pontos eredménnyel állt elő. Lehet, hogy most sem téved?","shortLead":"A cica korábban is igen pontos eredménnyel állt elő. Lehet, hogy most sem téved?","id":"20180613_Josolt_Achilles_a_vebe_suket_macskaja_a_hazaiak_fognak_orulni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d5225f0-0945-4d48-98e2-a46b3bf8c393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4cc4da0-d5c4-4ef8-905c-dab866b614e5","keywords":null,"link":"/elet/20180613_Josolt_Achilles_a_vebe_suket_macskaja_a_hazaiak_fognak_orulni","timestamp":"2018. június. 13. 18:03","title":"Jósolt Akhilleusz, a vébé süket macskája: a hazaiak fognak örülni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a85b4aa5-13be-4d69-bd2f-e8ba6a9faf72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mintha egy kis ősz vegyült volna a nyárba.","shortLead":"Mintha egy kis ősz vegyült volna a nyárba.","id":"20180614_Viharos_szellel_es_esovel_kozelit_a_hetvege","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a85b4aa5-13be-4d69-bd2f-e8ba6a9faf72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0bf1c6-6ecc-4125-aa0e-9e5af100e35a","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Viharos_szellel_es_esovel_kozelit_a_hetvege","timestamp":"2018. június. 14. 05:04","title":"Viharos széllel és esővel közelít a hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]