[{"available":true,"c_guid":"86828815-95c5-4d73-9cb6-9dafdbbe3b16","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"Az elhatározás, hogy saját telephelyet szeretnénk vállalkozásunknak, több kérdést is felvet. A legfontosabbakra a Bankmonitor gyűjtötte össze a válaszokat.","shortLead":"Az elhatározás, hogy saját telephelyet szeretnénk vállalkozásunknak, több kérdést is felvet. A legfontosabbakra...","id":"20180615_Sok_a_buktato_nem_art_eszen_lenni_ha_egy_vallalkozas_hitelbol_venne_telephelyet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86828815-95c5-4d73-9cb6-9dafdbbe3b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a8cb0f-8438-42a1-b75d-6cefad1974e6","keywords":null,"link":"/kkv/20180615_Sok_a_buktato_nem_art_eszen_lenni_ha_egy_vallalkozas_hitelbol_venne_telephelyet","timestamp":"2018. június. 15. 07:10","title":"Sok a buktató, nem árt észen lenni, ha egy vállalkozás hitelből venne telephelyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66449b51-334a-4224-b113-53783ad24b49","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Térdműtéten esett át Hanga Ádám, az FC Barcelona magyar kosárlabdázója.","shortLead":"Térdműtéten esett át Hanga Ádám, az FC Barcelona magyar kosárlabdázója.","id":"20180614_Megmutottek_a_Barca_magyar_kosarasat_Hanga_Adamot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66449b51-334a-4224-b113-53783ad24b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36635e74-fa0e-4650-84b2-59738f1007eb","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Megmutottek_a_Barca_magyar_kosarasat_Hanga_Adamot","timestamp":"2018. június. 14. 05:22","title":"Megműtötték a Barca magyar kosarasát, Hanga Ádámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"903882ef-4e46-4141-9529-756e9c0e9573","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Budapesten és számos vidéki helyszínen is zajlanak a felújítások, a beruházók célja, hogy még vonzóbbak legyenek a plázák, és a közösségi élet valódi központjaivá váljanak.","shortLead":"Budapesten és számos vidéki helyszínen is zajlanak a felújítások, a beruházók célja, hogy még vonzóbbak legyenek...","id":"20180614_Tenyleg_azt_akarjak_a_befektetok_hogy_plazakban_eljuk_az_eletunket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=903882ef-4e46-4141-9529-756e9c0e9573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5cb4eac-01a2-444a-9336-ef6093ec3c65","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180614_Tenyleg_azt_akarjak_a_befektetok_hogy_plazakban_eljuk_az_eletunket","timestamp":"2018. június. 14. 12:46","title":"Tényleg azt akarják a befektetők, hogy plázákban éljük az életünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kedden még úgy volt, Görögország és Macedónia végre megállapodott, hogy Észak-Macedónia lesz a délszláv ország új neve. Azóta viszont a macedón államfő jelezte, hogy nem írja alá az egyezséget, a görögök pedig bizalmatlansági indítványt kezdeményeztek a miniszterelnökkel szemben.","shortLead":"Kedden még úgy volt, Görögország és Macedónia végre megállapodott, hogy Észak-Macedónia lesz a délszláv ország új neve...","id":"20180613_Balhe_van_Macedoniaban_az_orszag_uj_neve_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04ef875-fb30-4392-8dd6-ee645a206c9e","keywords":null,"link":"/vilag/20180613_Balhe_van_Macedoniaban_az_orszag_uj_neve_miatt","timestamp":"2018. június. 13. 19:09","title":"Balhé van Macedónia új neve miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f0053a-66af-495c-8f4f-e5a0a15319e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az április és májusi nyüzsgés után körülbelül félmillió ember vált közömbössé a politikai vagy a pártok iránt a Závecz Research becslése szerint. A Fidesznek azonban továbbra sincs panaszra, az alacsony iskolázottságúak és a községekben élők kitartanak a kormánypárt mellett. A Jobbik viszont szavazókat vesztett. ","shortLead":"Az április és májusi nyüzsgés után körülbelül félmillió ember vált közömbössé a politikai vagy a pártok iránt a Závecz...","id":"20180614_zavecz_sokan_elfordultak_a_politikatol_de_a_fidesz_szavazok_eltantorithatatlanok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3f0053a-66af-495c-8f4f-e5a0a15319e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef54625-4a23-4cd8-b336-48c2a16b6f06","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_zavecz_sokan_elfordultak_a_politikatol_de_a_fidesz_szavazok_eltantorithatatlanok","timestamp":"2018. június. 14. 16:18","title":"Závecz: Sokan elfordultak a politikától, de a Fidesz-szavazók eltántoríthatatlanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c31e24-0a6a-45e0-b53d-d786881befc5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Idén másodjára. ","shortLead":"Idén másodjára. ","id":"20180613_Megint_emelt_a_kamaton_a_Fed","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12c31e24-0a6a-45e0-b53d-d786881befc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71aadd7-e804-4ead-a82a-48d1103feeb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Megint_emelt_a_kamaton_a_Fed","timestamp":"2018. június. 13. 20:38","title":"Megint emelt a kamaton a Fed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1733a6f9-8e78-416a-ac93-fdd0af39c6fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A figyelmeztetések ellenére minden évben történnek vízbefulladások, pedig szinte minden esetben ki lehetne védeni a tragédiát.","shortLead":"A figyelmeztetések ellenére minden évben történnek vízbefulladások, pedig szinte minden esetben ki lehetne védeni...","id":"20180615_Jo_lenne_fulladas_nelkul_meguszni_a_nyarat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1733a6f9-8e78-416a-ac93-fdd0af39c6fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712f191b-bff9-437b-8ea0-30331ffba7dc","keywords":null,"link":"/elet/20180615_Jo_lenne_fulladas_nelkul_meguszni_a_nyarat","timestamp":"2018. június. 15. 10:01","title":"Jó lenne fulladás nélkül megúszni a nyarat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206ed992-9aef-49b7-a427-0227e688b2a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy telenovellákat és egy humoros műsorokat adó online csatornát indítanak. ","shortLead":"Egy telenovellákat és egy humoros műsorokat adó online csatornát indítanak. ","id":"20180614_Uj_online_csatornak_indit_az_RTL","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=206ed992-9aef-49b7-a427-0227e688b2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ab6b03-a4ca-401e-9d6f-e47aedae64e6","keywords":null,"link":"/kkv/20180614_Uj_online_csatornak_indit_az_RTL","timestamp":"2018. június. 14. 19:20","title":"Új online csatornákat indít az RTL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]