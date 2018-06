Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2d8cead-c910-4761-9aa9-f2f1d55a4ce1","c_author":"MTI / Hernádi Levente","category":"gazdasag","description":"A kiskörei Tisza-híd mindössze egy nyomtávú, azt használják az autók és a vonatok, váltakozó irányban, jelzőlámpás irányítással. A 130 éves hídon mindent felújítanak a csatlakozó utakkal együtt, de bővítés nem lesz. ","shortLead":"A kiskörei Tisza-híd mindössze egy nyomtávú, azt használják az autók és a vonatok, váltakozó irányban, jelzőlámpás...","id":"20180615_felujitjak_az_orszag_egyik_leglepukkantabb_hidjat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2d8cead-c910-4761-9aa9-f2f1d55a4ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3886017f-ea33-451b-b34e-0ed242ad8298","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_felujitjak_az_orszag_egyik_leglepukkantabb_hidjat","timestamp":"2018. június. 15. 10:57","title":"Felújítják az ország egyik leglepukkantabb hídját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2f1de5-a7ec-4673-b1a3-0396714aa502","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maglódon felajánlásokból, saját erővel újítanak fel egy épületet, amit az önkormányzat ajánlott fel, és remélik: hamarabb jut rájuk gyógypedagógus, ha ott több gyermek is várja majd a segítséget. ","shortLead":"Maglódon felajánlásokból, saját erővel újítanak fel egy épületet, amit az önkormányzat ajánlott fel, és remélik...","id":"20180614_nem_var_az_allamra_egy_edesanya_hoz_ossze_napkozit_fogyatekkal_elo_gyerekeknek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc2f1de5-a7ec-4673-b1a3-0396714aa502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cada070-c018-4b99-8d5d-7a543eba8d9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_nem_var_az_allamra_egy_edesanya_hoz_ossze_napkozit_fogyatekkal_elo_gyerekeknek","timestamp":"2018. június. 14. 20:54","title":"Nem vár az államra, egy édesanya hoz össze napközit fogyatékkal élő gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Bertalan vagy Mesterházy Attila - ez a kérdés a szocialisták vasárnapi elnökválasztás előtt, miután az utolsó pillanatokban Kunhalmi Ágnes visszalépett is visszalépett a jelöltségtől. Eközben Orbán kitartóan örömködik az új olasz kabinet húzásain, pedig ebből ő még akár rosszul is kijöhet. Ez a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Tóth Bertalan vagy Mesterházy Attila - ez a kérdés a szocialisták vasárnapi elnökválasztás előtt, miután az utolsó...","id":"20180616_Fulke_az_MSZPnek_sajat_magaval_Orbannak_az_olaszokkal_gyulhet_meg_a_baja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5134fb63-c830-4639-9052-076a1849e114","keywords":null,"link":"/itthon/20180616_Fulke_az_MSZPnek_sajat_magaval_Orbannak_az_olaszokkal_gyulhet_meg_a_baja","timestamp":"2018. június. 16. 10:00","title":"Fülke: Az MSZP-nek saját magával, Orbánnak az olaszokkal gyűlhet meg a baja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adatlopás, online fizetési csalás, hackertámadás vagy éppen internetes zaklatás esetén jogi támogatást, valamint egyes esetekben biztosítási kártérítést is kínáló új biztosítást vezetett be a Generali.","shortLead":"Adatlopás, online fizetési csalás, hackertámadás vagy éppen internetes zaklatás esetén jogi támogatást, valamint egyes...","id":"20180614_generali_kiberbiztositas_cyber_biztositas_lakasbiztositas_internetes_csalad_bankkartya_adatokkal_valo_visszaeles_online_vasarlas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4fae519-8c57-4108-a70b-e1d3a5120416","keywords":null,"link":"/tudomany/20180614_generali_kiberbiztositas_cyber_biztositas_lakasbiztositas_internetes_csalad_bankkartya_adatokkal_valo_visszaeles_online_vasarlas","timestamp":"2018. június. 14. 15:17","title":"Most már arra is köthetünk biztosítást, ha vírusos lesz a gépünk vagy zaklatnak a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18be5f00-4354-47cd-b030-aa1e1a26b76a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Burkolatjavítási munkák miatt van szükség a lezárásra. ","shortLead":"Burkolatjavítási munkák miatt van szükség a lezárásra. ","id":"20180614_Egy_savos_lesz_par_napig_Hatvannal_az_M3as","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18be5f00-4354-47cd-b030-aa1e1a26b76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f8c371-e999-43cc-a87b-78f3b14a1127","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_Egy_savos_lesz_par_napig_Hatvannal_az_M3as","timestamp":"2018. június. 14. 16:52","title":"Egysávos lesz pár napig Hatvannál az M3-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64201467-ac2f-4b63-b0a0-ac4f6dbe48c1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Újratemették egy tízezer éve élt amerikai őslakos maradványait Kaliforniában.","shortLead":"Újratemették egy tízezer éve élt amerikai őslakos maradványait Kaliforniában.","id":"20180615_Visszaadtak_az_indianoknak_ami_az_ovek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64201467-ac2f-4b63-b0a0-ac4f6dbe48c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"049b0a81-5786-4939-b8f3-2c973a562714","keywords":null,"link":"/kultura/20180615_Visszaadtak_az_indianoknak_ami_az_ovek","timestamp":"2018. június. 15. 14:09","title":"Visszaadták az indiánoknak, ami az övék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44bb3367-b221-4ff9-9adb-52b4ce135f47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsére ezt is kipróbálta valaki, hogy másnak már ne kelljen. ","shortLead":"Szerencsére ezt is kipróbálta valaki, hogy másnak már ne kelljen. ","id":"20180614_kipufogo_fej_no_beszorult","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44bb3367-b221-4ff9-9adb-52b4ce135f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d7536f-33c1-4c3d-b3f9-318d6b52dc82","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_kipufogo_fej_no_beszorult","timestamp":"2018. június. 14. 15:23","title":"Bulimaxi: Kipufogócsőbe szorult egy nő feje – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d9f0ab-1153-4015-a147-5cb529d5e5d1","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Illiberális és unortodox vezetők diktálnak hirtelen a nyugati szövetségi rendszeren belül is. Orbán Viktor menő meghívók sorát kaphatja hamarosan, ám kérdéses, mennyire örülhet. A nehézkes és kiszámítható nyugati államok elestével épp azon fővárosokban diadalmaskodhat az önzés politikája, ahol nem csak a menekülteket akarják visszautasítani, de a magyarok érdekeit is. A heti belpolitikai elemzésünk igencsak globálisra sikerült.","shortLead":"Illiberális és unortodox vezetők diktálnak hirtelen a nyugati szövetségi rendszeren belül is. Orbán Viktor menő...","id":"20180615_Orban_kezdhet_rettegni_akkora_gyozelmet_arathat_hogy_beledoglunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42d9f0ab-1153-4015-a147-5cb529d5e5d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e57d592-0a53-4550-99d7-cb65afcdb2dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_Orban_kezdhet_rettegni_akkora_gyozelmet_arathat_hogy_beledoglunk","timestamp":"2018. június. 15. 14:10","title":"Orbán kezdhet rettegni: akkora győzelmet arathat, hogy beledöglünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]