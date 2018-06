Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afa99a26-eb9c-47dd-aa90-a033e992fb18","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Izgalmas meccs helyett sima kiütéssel kezdődött a világbajnokság.","shortLead":"Izgalmas meccs helyett sima kiütéssel kezdődött a világbajnokság.","id":"20180614_OroszorszagSzaudArabia_50","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afa99a26-eb9c-47dd-aa90-a033e992fb18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68838d1-5362-41e0-9421-fe7de71d95ab","keywords":null,"link":"/sport/20180614_OroszorszagSzaudArabia_50","timestamp":"2018. június. 14. 18:56","title":"Oroszország–Szaúd-Arábia 5-0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adc91104-5e49-4b05-928f-3be8749e5426","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orbán szeret támadni, de nagy rajongója a védőfalnak is. A Politico elkészítette a politikusok Európa-válogatottját.","shortLead":"Orbán szeret támadni, de nagy rajongója a védőfalnak is. A Politico elkészítette a politikusok Európa-válogatottját.","id":"20180614_Merkel_a_csapatkapitany_Orbant_valasztottak_az_Europavalogatott_jobbszelsojenek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adc91104-5e49-4b05-928f-3be8749e5426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac926f6-720f-4e51-958d-5e84f3057281","keywords":null,"link":"/vilag/20180614_Merkel_a_csapatkapitany_Orbant_valasztottak_az_Europavalogatott_jobbszelsojenek","timestamp":"2018. június. 14. 17:54","title":"Merkel a csapatkapitány, Orbánt választották az Európa-válogatott jobbszélsőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0061733-a628-4712-a29a-e8c8a345d374","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Ócskavas, ócskavas\" – áll a kupáját feltartó teniszező melletti feliraton.","shortLead":"\"Ócskavas, ócskavas\" – áll a kupáját feltartó teniszező melletti feliraton.","id":"20180615_Roman_teniszezo_Charlie_Hebdo_Simona_Halep","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0061733-a628-4712-a29a-e8c8a345d374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a19ec5-6dfd-45b1-aed9-bf5adafcfb8a","keywords":null,"link":"/elet/20180615_Roman_teniszezo_Charlie_Hebdo_Simona_Halep","timestamp":"2018. június. 15. 17:15","title":"Román teniszezőn viccelődik a Charlie Hebdo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8b48d2-6b05-4f31-84f7-60e14deefd67","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Portugália-Spanyolország: 3-3. Cristiano Ronaldo mesterhármast lőtt.","shortLead":"Portugália-Spanyolország: 3-3. Cristiano Ronaldo mesterhármast lőtt.","id":"20180615_rult_dontetlen_a_vebe_elso_rangadojan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d8b48d2-6b05-4f31-84f7-60e14deefd67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bff8a40-5f86-4c3c-bcfa-00586796c9e9","keywords":null,"link":"/sport/20180615_rult_dontetlen_a_vebe_elso_rangadojan","timestamp":"2018. június. 15. 21:54","title":"Őrült döntetlen a vébé első rangadóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a32fcef-40e4-4797-8cd6-284d232fbb79","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A korábbi óránkénti 60-80 kilométer helyett többnyire óránkénti 100, a be nem épített területeken 120 kilométeres sebességgel közlekedhetnek a vonatok a dél-balatoni vasútvonalon. ","shortLead":"A korábbi óránkénti 60-80 kilométer helyett többnyire óránkénti 100, a be nem épített területeken 120 kilométeres...","id":"20180614_Gyorsabbak_lesznek_a_balatoni_vonatok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a32fcef-40e4-4797-8cd6-284d232fbb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63685db3-e308-4f6b-8116-82a517c86e38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Gyorsabbak_lesznek_a_balatoni_vonatok","timestamp":"2018. június. 14. 17:21","title":"Gyorsabbak lesznek a balatoni vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc7fcda-4fc6-4f48-9e16-efab990a39a9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A svájci olasz kanton fővárosa is új vasútvillamosokat vett. A Stadler pedig szédületes látványvideót készített hozzá.","shortLead":"A svájci olasz kanton fővárosa is új vasútvillamosokat vett. A Stadler pedig szédületes látványvideót készített hozzá.","id":"20180615_Onnek_is_villamosozni_lesz_kedve_ha_megnezi_ezt_a_videot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fc7fcda-4fc6-4f48-9e16-efab990a39a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12ba932-29f7-4e14-9755-9f266a5f6bf8","keywords":null,"link":"/elet/20180615_Onnek_is_villamosozni_lesz_kedve_ha_megnezi_ezt_a_videot","timestamp":"2018. június. 15. 20:23","title":"Önnek is villamosozni lesz kedve, ha megnézi ezt a videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"015f01e1-8012-4661-af4e-877d44e400f9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"20 év után ismét világbajnoki mérkőzést tudott nyerni Irán. Összesen 26 kapura lövés, 36 szabálytalanság, marokkói fölény, ám Bouhaddouz öngóljával nyerni tudott Irán a B-csoportban. ","shortLead":"20 év után ismét világbajnoki mérkőzést tudott nyerni Irán. Összesen 26 kapura lövés, 36 szabálytalanság, marokkói...","id":"20180615_Ismet_jott_a_drama_a_veben_MarokkoIran_01","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=015f01e1-8012-4661-af4e-877d44e400f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451f9503-f81b-4f1a-8f54-4c7d39fce8d1","keywords":null,"link":"/sport/20180615_Ismet_jott_a_drama_a_veben_MarokkoIran_01","timestamp":"2018. június. 15. 19:05","title":"Ismét jött a dráma a vébén, Marokkó–Irán 0–1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc2db1f-b22a-4760-9ac0-79bf209fe1e8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A korábbi sztárcég vezetői ellen csalás miatt emeltek vádat. Volt időszak, amikor a Theranos tízmilliárd dollárt ért, most várhatóan csődeljárást fog kérni.","shortLead":"A korábbi sztárcég vezetői ellen csalás miatt emeltek vádat. Volt időszak, amikor a Theranos tízmilliárd dollárt ért...","id":"20180616_Csufos_vege_lett_a_Sziliciumvolgy_egyik_meno_startupjanak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cc2db1f-b22a-4760-9ac0-79bf209fe1e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630309c8-61e0-4adb-9d93-22ec59a2021e","keywords":null,"link":"/kkv/20180616_Csufos_vege_lett_a_Sziliciumvolgy_egyik_meno_startupjanak","timestamp":"2018. június. 16. 08:03","title":"Csúfos vége lett a Szilícium-völgy egyik menő startupjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]