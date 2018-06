Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Helyenként azért lehet 30 fok is. ","shortLead":"Helyenként azért lehet 30 fok is. ","id":"20180614_A_hetvegen_is_marad_a_borus_ido","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df52c7f-57a8-447b-8624-040ce19742e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_A_hetvegen_is_marad_a_borus_ido","timestamp":"2018. június. 14. 15:01","title":"A hétvégén is marad a borús idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86828815-95c5-4d73-9cb6-9dafdbbe3b16","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"Az elhatározás, hogy saját telephelyet szeretnénk vállalkozásunknak, több kérdést is felvet. A legfontosabbakra a Bankmonitor gyűjtötte össze a válaszokat.","shortLead":"Az elhatározás, hogy saját telephelyet szeretnénk vállalkozásunknak, több kérdést is felvet. A legfontosabbakra...","id":"20180615_Sok_a_buktato_nem_art_eszen_lenni_ha_egy_vallalkozas_hitelbol_venne_telephelyet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86828815-95c5-4d73-9cb6-9dafdbbe3b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a8cb0f-8438-42a1-b75d-6cefad1974e6","keywords":null,"link":"/kkv/20180615_Sok_a_buktato_nem_art_eszen_lenni_ha_egy_vallalkozas_hitelbol_venne_telephelyet","timestamp":"2018. június. 15. 07:10","title":"Sok a buktató, nem árt észen lenni, ha egy vállalkozás hitelből venne telephelyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56671ceb-7842-47d5-8434-d792d7585735","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fékezéssel büntette az autóst, holott ő maga gyorsabban hajtott a megengedettnél.","shortLead":"Fékezéssel büntette az autóst, holott ő maga gyorsabban hajtott a megengedettnél.","id":"20180615_audi_buntetofekezes_m0_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56671ceb-7842-47d5-8434-d792d7585735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb25f9c-dd7c-47eb-be37-a20615f5e338","keywords":null,"link":"/cegauto/20180615_audi_buntetofekezes_m0_video","timestamp":"2018. június. 15. 15:21","title":"Videóra vették az audist, aki az M0-son fékezett be egy autó előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e8531e-1657-43fe-8ba9-349e41fb7b74","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A pénteki portugál–spanyol meccsre még simán bejuthat egy 55 ezer forintos jeggyel, csak ki kell utaznia Szocsiba. A vébédöntőre azonban már csak viszonteladók milliós jegyeit vásárolhatjuk meg.","shortLead":"A pénteki portugál–spanyol meccsre még simán bejuthat egy 55 ezer forintos jeggyel, csak ki kell utaznia Szocsiba...","id":"20180615_foci_vb_2018_jegyarak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78e8531e-1657-43fe-8ba9-349e41fb7b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c90836f-f2f5-4147-b2ac-a8db788ad706","keywords":null,"link":"/sport/20180615_foci_vb_2018_jegyarak","timestamp":"2018. június. 15. 10:00","title":"Van pár fölösleges milliója? Nézze meg, hova kellene utazni a vb-n, és mennyibe fájna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ef5545-a482-4f4f-ab5f-829a3de36e42","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az orosz–szaúdi vb-nyitómeccsen gólt szerző és két gólpasszt adó orosz középpályást, Alekszandr Golovint a nagy sikert követően próbálták faggatni orosz tévések. Azt kezdték firtatni, hogy a játékos a Milanhoz vagy a Juvéhoz szerződhet, de a téma vélhetően nem feküdt a játékosnak, hiszen egy ponton egyszerűen kivette a fülesét, és kisétált a képből.","shortLead":"Az orosz–szaúdi vb-nyitómeccsen gólt szerző és két gólpasszt adó orosz középpályást, Alekszandr Golovint a nagy sikert...","id":"20180615_Video_Rossz_kerdest_kapott_az_orosz_csapat_sztarja_egyszeruen_elsetalt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13ef5545-a482-4f4f-ab5f-829a3de36e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05b8213-67ff-4763-95f8-18c3dbf74df7","keywords":null,"link":"/sport/20180615_Video_Rossz_kerdest_kapott_az_orosz_csapat_sztarja_egyszeruen_elsetalt","timestamp":"2018. június. 15. 13:00","title":"Videó: Rossz kérdést kapott az orosz csapat sztárja, egyszerűen elsétált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb8a6444-ae8b-4ac6-8c56-dfa602a1481d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Részben az önkormányzatoktól elvont pénzből és várhatóan nem is teljes körben hajtja végre a kormány jövőre a Varga Mihály által beígért, 10 éve várt béremelést. ","shortLead":"Részben az önkormányzatoktól elvont pénzből és várhatóan nem is teljes körben hajtja végre a kormány jövőre a Varga...","id":"20180614_Hiaba_orulnek_a_koztisztviselok_nem_szamithat_mindenki_beremelesre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb8a6444-ae8b-4ac6-8c56-dfa602a1481d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd5ada7-a289-460f-b27b-b94f381e4b8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Hiaba_orulnek_a_koztisztviselok_nem_szamithat_mindenki_beremelesre","timestamp":"2018. június. 14. 14:53","title":"Hiába örülnek a köztisztviselők, nem számíthat mindenki béremelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81aacf9f-6c02-46a9-b5c6-ac3effb69e6c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo – a portugál klasszis a spanyolok elleni mesterhármasával több nagy mérföldkőhöz ért.","shortLead":"Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo – a portugál klasszis a spanyolok elleni mesterhármasával több nagy mérföldkőhöz ért.","id":"20180616_cristiano_ronaldo_elit_tarsasagban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81aacf9f-6c02-46a9-b5c6-ac3effb69e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acd8349-683d-4b02-8964-8093f10447dd","keywords":null,"link":"/sport/20180616_cristiano_ronaldo_elit_tarsasagban","timestamp":"2018. június. 16. 07:55","title":"Cristiano Ronaldo elit társaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6984795-071e-4fbf-b1c9-1fe213c5c162","c_author":"Nagy Gábor","category":"kkv","description":"A további terjeszkedéshez gyűjtene tőkét hongkongi tőzsdei részvénykibocsátásával a kínai Xiaomi mobilgyártó. A fő célpont az Egyesült Államok, ám ott nem nézik jó szemmel a kínai cégeket.","shortLead":"A további terjeszkedéshez gyűjtene tőkét hongkongi tőzsdei részvénykibocsátásával a kínai Xiaomi mobilgyártó. A fő...","id":"201820__xiaomi__tozsdei_bevezetes__amerikai_tervek__rizsszemezes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6984795-071e-4fbf-b1c9-1fe213c5c162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff61826-bfb3-4a08-b931-ada7975b7fb8","keywords":null,"link":"/kkv/201820__xiaomi__tozsdei_bevezetes__amerikai_tervek__rizsszemezes","timestamp":"2018. június. 16. 13:00","title":"Intelligens rizsfőző, mérleg és telefon - bejött az élet a Xiaominak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]