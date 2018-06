Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65d79021-7e2e-42e4-9c1b-362ff914840d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180616_Ilyen_lesz_a_20182019es_tanev_itt_van_az_osszes_fontos_datum","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65d79021-7e2e-42e4-9c1b-362ff914840d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f31cf01-6286-4cb9-aa11-de12c8d75c89","keywords":null,"link":"/kultura/20180616_Ilyen_lesz_a_20182019es_tanev_itt_van_az_osszes_fontos_datum","timestamp":"2018. június. 16. 09:54","title":"Ilyen lesz a 2018/2019-es tanév: itt van az összes fontos dátum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7c154a-6e0f-42dc-940e-d8199cc65b65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Borsod-Abaúj-Zemplén megyében közel 30 ezer rászoruló gyereknek kértek szünidei étkeztetést. ","shortLead":"Borsod-Abaúj-Zemplén megyében közel 30 ezer rászoruló gyereknek kértek szünidei étkeztetést. ","id":"20180614_A_tavalyinal_kevesebb_raszorulo_gyerek_kap_iden_nyari_ingyen_etkeztetest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc7c154a-6e0f-42dc-940e-d8199cc65b65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa849f41-471b-4bac-961b-b3056cc27347","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_A_tavalyinal_kevesebb_raszorulo_gyerek_kap_iden_nyari_ingyen_etkeztetest","timestamp":"2018. június. 14. 15:43","title":"A tavalyinál kevesebb rászoruló gyerek kap idén nyáron ingyenes étkeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab2ba29-bddb-448c-b487-41610c091eae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180615_Europa_legmagasabban_fekvo_focipalyajat_csak_felvonoval_lehet_megkozeliteni__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ab2ba29-bddb-448c-b487-41610c091eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb28c43-38ef-4aec-b425-cd219c77f920","keywords":null,"link":"/elet/20180615_Europa_legmagasabban_fekvo_focipalyajat_csak_felvonoval_lehet_megkozeliteni__video","timestamp":"2018. június. 15. 12:03","title":"Európa legmagasabban fekvő focipályáját csak felvonóval lehet megközelíteni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d166279-fd43-40d6-a38d-8444a63c928a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelenleg egy márkás sportcipő európai eladási árának a 2,5 százaléka jut munkabérként a kosár-, tenisz- vagy focicipőt gyártó kambodzsai, vietnami, indonéz munkásnak. A sztárok nevével ékesített, 90 euróért eladott focimezek bevételéből még kevesebb, 1 százalék, tehát mindössze kilencven cent jut az ázsiai dolgozóknak. ","shortLead":"Jelenleg egy márkás sportcipő európai eladási árának a 2,5 százaléka jut munkabérként a kosár-, tenisz- vagy focicipőt...","id":"20180614_Aki_vesz_28_ezer_forintert_egy_mezt_gondol_arra_hogy_mennyi_jut_ebbol_a_csoro_varrononek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d166279-fd43-40d6-a38d-8444a63c928a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b087141d-ebb9-4616-a51a-d1a903444d47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Aki_vesz_28_ezer_forintert_egy_mezt_gondol_arra_hogy_mennyi_jut_ebbol_a_csoro_varrononek","timestamp":"2018. június. 14. 10:42","title":"Aki vesz 28 ezer forintért egy mezt, gondol arra, hogy mennyi jut ebből a varrónőnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d91f68-f98e-4b0d-90d6-3e6cea872bb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán az összefogásról beszélt és arról, hogy hogyan lehet a hazát szeretni. ","shortLead":"Orbán az összefogásról beszélt és arról, hogy hogyan lehet a hazát szeretni. ","id":"20180614_Orban_vizitura_kozpontot_avatott_es_megmondta_mi_a_hazaszeretet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3d91f68-f98e-4b0d-90d6-3e6cea872bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbc30c3-6f74-4a4e-9abf-156b17dd617c","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Orban_vizitura_kozpontot_avatott_es_megmondta_mi_a_hazaszeretet","timestamp":"2018. június. 14. 18:48","title":"Orbán \"vizitúra\" központot avatott, és megmondta, mi a hazaszeretet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf3bd999-f4b3-461f-b098-25bd0b2a070a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A történet szerint volt, aki segített a férfin, aki már korábban is ugyanazzal a történettel verte át áldozatait.","shortLead":"A történet szerint volt, aki segített a férfin, aki már korábban is ugyanazzal a történettel verte át áldozatait.","id":"20180615_suzukis_csalo_facebook","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf3bd999-f4b3-461f-b098-25bd0b2a070a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c08f3e-75c5-46e7-a886-d3f308bccb80","keywords":null,"link":"/cegauto/20180615_suzukis_csalo_facebook","timestamp":"2018. június. 15. 16:41","title":"Ön találkozott már vele? Futótűzként terjed egy fotó egy suzukis csalóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ebc2275-f3cb-429b-8d01-ab0c007a8796","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tyereskova 1963. június 16-án szállt fel a Vosztok-6-tal, és közel három nap alatt 48-szor megkerülte a Földet.\r

\r

","shortLead":"Tyereskova 1963. június 16-án szállt fel a Vosztok-6-tal, és közel három nap alatt 48-szor megkerülte a Földet.\r

\r

","id":"20180616_Meg_a_hazassagat_is_a_part_intezte_55_eve_eloszor_jart_no_az_urben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ebc2275-f3cb-429b-8d01-ab0c007a8796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acec027c-79b8-4651-b971-22e03bfe58e2","keywords":null,"link":"/kultura/20180616_Meg_a_hazassagat_is_a_part_intezte_55_eve_eloszor_jart_no_az_urben","timestamp":"2018. június. 16. 09:42","title":"Még a házasságát is a párt intézte: 55 éve először járt nő az űrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b290a7a-c0b5-4f6a-8919-57ad31d7953d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mehet vissza a börtönbe az a 2011-ben szabadult férfi, aki megölt egy dunaföldvári vállalkozót. A neki segédkező két férfi, köztük Gál Roland volt fideszes önkormányzati képviselő bűnpártolás miatt kapott három évet.","shortLead":"Mehet vissza a börtönbe az a 2011-ben szabadult férfi, aki megölt egy dunaföldvári vállalkozót. A neki segédkező két...","id":"20180614_jogeros_a_gyilkossagban_segedkezo_volt_fideszes_kepviselo_bortonbuntetese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b290a7a-c0b5-4f6a-8919-57ad31d7953d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856b5630-4741-4051-99fe-0afa62a6321b","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_jogeros_a_gyilkossagban_segedkezo_volt_fideszes_kepviselo_bortonbuntetese","timestamp":"2018. június. 14. 18:33","title":"Jogerős a gyilkosságban segédkező volt fideszes képviselő börtönbüntetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]