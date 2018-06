Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4f2c29d-05ef-466d-aa2d-e5ea9703fdab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mit tesz egy 5:0-s győzelem, még akkor is, ha azt a meggyőzőnek aligha mondható teljesítményt nyújtó Szaúd-Arábia ellen éri el valaki: az orosz szurkolók, akik szerdán még szinte szégyellték a szbornaját, most tömegesen ünneplik az aranylábú gyerekeket. Az egyik törvényhozó törvényben tiltaná a válogatott szidalmazását, s a sajtó is más hangot használ.","shortLead":"Mit tesz egy 5:0-s győzelem, még akkor is, ha azt a meggyőzőnek aligha mondható teljesítményt nyújtó Szaúd-Arábia ellen...","id":"20180615_Kezd_nagy_mellenye_lenni_az_oroszoknak_torveny_a_szidalmazok_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4f2c29d-05ef-466d-aa2d-e5ea9703fdab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a174b3c-5baa-4fff-aaf6-f15a4adbac21","keywords":null,"link":"/vilag/20180615_Kezd_nagy_mellenye_lenni_az_oroszoknak_torveny_a_szidalmazok_ellen","timestamp":"2018. június. 15. 17:27","title":"Kezd nagy mellénye lenni az oroszoknak, törvény a szidalmazók ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hároméves mélypontra került a forint, az elemzők már azt vizsgálják, elérhetünk-e a történelmi mélypontra.","shortLead":"Hároméves mélypontra került a forint, az elemzők már azt vizsgálják, elérhetünk-e a történelmi mélypontra.","id":"20180615_Ujabb_sok_eves_melypont_itt_a_323_forintos_euro","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b417ae4-33d1-423a-885d-f085b2fedf31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Ujabb_sok_eves_melypont_itt_a_323_forintos_euro","timestamp":"2018. június. 15. 10:18","title":"Újabb sok éves mélypont, itt a 323 forintos euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bf5960-7d1c-46fd-9491-3df26b41ca7d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Fokozott figyelmet kérnek a magyaroktól, akik a helyszínen akarnak vb-meccset nézni.","shortLead":"Fokozott figyelmet kérnek a magyaroktól, akik a helyszínen akarnak vb-meccset nézni.","id":"20180614_Figyelmeztettek_a_vbre_keszulo_magyar_szurkolokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64bf5960-7d1c-46fd-9491-3df26b41ca7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e2ab07-a043-4d91-8666-64df8746a18a","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Figyelmeztettek_a_vbre_keszulo_magyar_szurkolokat","timestamp":"2018. június. 14. 14:35","title":"Figyelmeztették a vb-re készülő magyar szurkolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934ca7ff-701f-48b7-b868-0774bb7180c4","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Miniszteri hivatalba lépése után nem sokkal kezdte el mondogatni Kásler Miklós, hogy az általa felügyelt egészségügyben a kórházi fertőzések csökkentése az egyik legsürgetőbb feladat. Bár elődje igyekezett a problémát elhallgatni, az adatok Káslert támasztják alá: 2012-ben Magyarország világelső volt a kórházi fertőzésekben.","shortLead":"Miniszteri hivatalba lépése után nem sokkal kezdte el mondogatni Kásler Miklós, hogy az általa felügyelt egészségügyben...","id":"20180615_Kasler_szerint_az_a_legakutabb_baj_az_egeszsegugyben_amit_az_elozo_kormany_agyonhallgatott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=934ca7ff-701f-48b7-b868-0774bb7180c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e4142c-bb1c-46e5-ac45-2f9d9c745ce3","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_Kasler_szerint_az_a_legakutabb_baj_az_egeszsegugyben_amit_az_elozo_kormany_agyonhallgatott","timestamp":"2018. június. 15. 06:30","title":"Valaki csúnyán ködösít az egészségügyben, és ebbe még sokan belehalhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"289b96a4-0ebf-42d1-90b3-063c24770061","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Cristiano Ronaldo még csak 37 éves lesz négy év múlva, de így is vannak a mostani világbajnokságon nagy focisták, akik szinte biztos, hogy a 2022-es vb-n már nem lesznek ott.","shortLead":"Cristiano Ronaldo még csak 37 éves lesz négy év múlva, de így is vannak a mostani világbajnokságon nagy focisták, akik...","id":"20180614_Ot_legenda_akiknek_ez_lesz_az_utolso_vbjuk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=289b96a4-0ebf-42d1-90b3-063c24770061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5403cb79-791b-4f49-86f0-609c9731ddf6","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Ot_legenda_akiknek_ez_lesz_az_utolso_vbjuk","timestamp":"2018. június. 14. 15:25","title":"Öt legenda, akiknek ez lesz az utolsó vb-jük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ebc2275-f3cb-429b-8d01-ab0c007a8796","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tyereskova 1963. június 16-án szállt fel a Vosztok-6-tal, és közel három nap alatt 48-szor megkerülte a Földet.\r

\r

","shortLead":"Tyereskova 1963. június 16-án szállt fel a Vosztok-6-tal, és közel három nap alatt 48-szor megkerülte a Földet.\r

\r

","id":"20180616_Meg_a_hazassagat_is_a_part_intezte_55_eve_eloszor_jart_no_az_urben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ebc2275-f3cb-429b-8d01-ab0c007a8796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acec027c-79b8-4651-b971-22e03bfe58e2","keywords":null,"link":"/kultura/20180616_Meg_a_hazassagat_is_a_part_intezte_55_eve_eloszor_jart_no_az_urben","timestamp":"2018. június. 16. 09:42","title":"Még a házasságát is a párt intézte: 55 éve először járt nő az űrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Földhöz legközelebbi fekete lyuk irányába fogják sugározni az Európai Űrügynökség Cebrerosban lévő állomásáról az üzenetet azután, hogy a fizikus hamvait örök nyugalomra helyezték. ","shortLead":"A Földhöz legközelebbi fekete lyuk irányába fogják sugározni az Európai Űrügynökség Cebrerosban lévő állomásáról...","id":"20180614_vangelis_zenejere_sugarozzak_penteken_az_urbe_stephen_hawking_bekeuzenetet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ceb2f5-76f5-4118-ac0c-9be9d907c277","keywords":null,"link":"/vilag/20180614_vangelis_zenejere_sugarozzak_penteken_az_urbe_stephen_hawking_bekeuzenetet","timestamp":"2018. június. 14. 19:41","title":"Vangelis zenéjére sugározzák pénteken az űrbe Stephen Hawking békeüzenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9366cf79-4564-48eb-94d2-fa57f4ae2e68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a február végi MWC-n mutatott be egy valóban érdekes telefonkoncepciót a kínai Vivo, és most bejelentették az erre épülő, piacra kerülő eszközt.","shortLead":"Még a február végi MWC-n mutatott be egy valóban érdekes telefonkoncepciót a kínai Vivo, és most bejelentették az erre...","id":"20180615_vivo_nex_csupakijelzos_androidos_csucstelefon_bemutatasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9366cf79-4564-48eb-94d2-fa57f4ae2e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e612dd-6d1c-47bb-8347-42ef58ef7c7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180615_vivo_nex_csupakijelzos_androidos_csucstelefon_bemutatasa","timestamp":"2018. június. 15. 09:03","title":"Íme az év egyik legizgalmasabb telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]