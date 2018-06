Van-e ennél nagyobb sportesemény a világon? Egyesek szerint az olimpia az, mások állítják, a labdarúgó világbajnokság a csúcs. Ha így van, akkor most itt a csúcs: június 14. és július 15. között foci-vb Oroszországban. Kövesse az eseményeket – meccseket percről percre, híreket, elemzéseket, publicisztikákat és jegyzeteket – a hvg.hu-val.

A csoport

Oroszország

A házigazda vörös mez melletti váltómeze a globális felmelegedésnek állít emléket: a sztyeppéken olvadó hóra emlékeztetnek a fehér mezen látható apró szürke négyzetek, a vállon látható kék-fehér csíkozás pedig a tiszta égen áthúzó chemtrailcsíkokra hajaz.

Szaúd-Arábia

A zöld-fehér (és fehér-zöld) mez egyetlen dísze a Bundesliga-frizurás sast ábrázoló címer. A sivatagban ennél feltűnőbb viselet nem kell, a focigyepen azonban a magunkfajta rövidlátónak már okoz némi gondot a játékosok felfedezése.

Mondjuk az Oroszország elleni nyitómeccsen vélhetően nem emiatt voltak láthatatlanok.

Egyiptom

Az anyagában kockás piros mez tervezője aligha ezzel a munkával fogja meggyőzni következő reménybeli megrendelőjét nagyszerűségéről.

Azon mindenesetre elgondolkozhatunk, mi lett volna, ha nem az Adidas, hanem a Nike gyártja az egyenruhát.

Uruguay

A válogatott világoskék mezében diszkrét világos rajzolatként kapott helyet a dél-amerikai ország zászlójában is látható napkorong.

Az igazi truváj azonban a válogatott melegítője: ne lepődjünk meg, ha a meccsek idején a kispadnál olyan embereket látunk, akik mintha kék fénykardot nyeltek volna.

B csoport

Portugália

Ha a szaúdiak miatt szemüvegben kell meccset néznünk, a portugálokhoz nagyítót kell előkészíteni: a (nem, tényleg nem a bor színe miatt) sötétpiros mez ujjrészén meghúzódó csíkozás és a váltómez mellrészén található apró zöld keresztek ennél diszkrétebbek már nem lehetnének.

Utóbbi egyébként a portugál hajósok előtt tiszteleg, és csak remélni tudjuk, a mez nem a hazautat gyorsító vitorlát fogja jelképezni.

Spanyolország

Még csak a hatodik meznél tartunk, de már a vörös negyedik árnyalata bukkan fel, úgyhogy meg is ragadnánk az alkalmat, hogy fejet hajtsunk a Pantone színkör előtt.

Az Adidas mez kész színkavalkád, oldalán sárga és lila csíkok is díszítik, emlékezve a harmincas évek polgárháborújában Franco csapatai által levert 2. Spanyol Köztársaság zászlajára. A zászlóban a lila az ország tartományainak egységét szimbolizálja. Épp időben.

Marokkó

Próbálkozunk, próbálkozunk, de a marokkói mezekről egyszerűen semmi nem jut az eszünkbe. Piros, fehér csíkkal, a váltómez fehér piros csíkkal, az mondjuk tény, hogy a készlet eladásával nem lesz gondja az Adidasnak.

Irán

Erősen gondolkozhattak az irániak, amikor a fehér mezük mellé alternatívát kerestek, aztán valószínűleg feladták a gondolkodást, és – sosem találják ki – a vörös mellett döntöttek. Persze az is lehet, hogy az Adidas kirárusításán néztek körül, a váltómez ugyanis a néhány évvel ezelőtt divatot idézi a vörös-vörös átmenetes csíkozással. A Pantonénál elismerően csettintenek.

C csoport

Franciaország

Ha a kékek sötétkék meze a végtelen eleganciával hívja fel magára a figyelmet, a váltómez tervezésénél inkább a gall kakas jelképének továbbgondolását tarthatták szem előtt, a fehér alapon elszórt csíkok ugyanis leginkább egy csirke tollazatát idézik fel. Persze ha a portugál mez tanulmányozásához előkapott nagyítóval nézzük, felfedezhetjük, hogy a csíkok valójában kékek és pirosak – még mielőtt bárki hiányolta volna a színt.

Ausztrália

Végre egy eredeti darab! Szépnek mondjuk távolról sem nevezhető, de távolról legalább csak az alapszínek – a kanárisárga és a sötétzöld - fognak látszani, a csíkozás nem.

Peru

A tervezők az Umbrónál a piros-fehér-piros perui zászlót igyekeztek megkomponálni a mezen, az arany vállrésszel azonban az egész úgy fest, mintha spanyol hódító nemesek rohangálnának a pályán a labda után.

Dánia

Újabb variáció vörösre: a dánoknál ráadásul nem is a színnel játszottak, hanem a szövéssel, amikor a mellrészre és a hátára is átlós keresztet helyeztek el – akárcsak a dán királyi gárda egyenruháján. A minimalista dizájnt a tervező Hummel oldalán is megtekinthetjük.

D csoport

Argentína

Hát sokat itt sem gondolkoztak a tervezők, a különbség a korábbi évekhez képest csak annyi, hogy a világoskék-fehér csík alatt már nem Maradonát látjuk. A váltómez sötétkék, a csíkjai az Adidas generáldizájnt követik, ráadásul idétlenül lógnak rá a címerre, lépjünk tovább.

Izland

A válogatottat sem elsősorban a meze miatt szeretjük, annak mindenesetre örülünk, hogy a piros csak az ujjrészen bukkan fel, ott pedig annyira vagány módon, hogy csak azt tudjuk mondani: minél több meccsen szeretnénk látni az izlandiakat.

Horvátország

A hagyományos piros-fehér kockás minta – és annak kék-fekete alternatívája – cakkos átmenetet kapott, amitől megint a szemüvegünk után kapunk még akkor is, ha amúgy élesen látunk.

A Nike tervezői mindenesetre ügyesen dobták fel az amúgy is szemkápráztató dizájnt.

Nigéria

Az ausztrál mezhez hasonló sötétzöld váltómez csak dobpergés. Az attrakció A Mez, amely színeiben a nyugat-afrikai ország zászlaját, mintájában pedig bizonyára a szavannai bozótokat hivatott felidézni, de minket a lagosi piacon alkudozó háziasszonyok otthonkájára jobban emlékeztet, mint egy focitrikóra.

E csoport

Brazília

A brazil mezen nincs mit szépíteni, úgy jó, ahogy van. A sárga alapot nem cifrázták, a váltómez pedig a kék árnyalataival játszva adja ki az öt csillagot, ami a dél-amerikai csapat öt vb-győzelmét szimbolizálja. Ezek egymás mellett is annyira jól mutatnak, hogy egy brazil-brazil meccstől sem zárkózunk el.

Svájc

A piros mez eredetileg egy domborzati térkép rajzolatát hivatott mutatni, minket inkább egy Ikea-ágynemű-garnitúrára emlékeztet. Mondjuk nem néz ki rosszul, mindjárt meg is keressük a bútoráruház katalógusában.

Costa Rica

A mez csíkozása egészen pofás, bár nem igazán értjük, miért kell olyan hatást keltenie, mintha a játékosok nekiütköznének egy kerítésnek. Arra meg külön kíváncsiak vagyunk, hogy a fehér váltómez fehér csíkjait bárki észreveszi-e majd.

Szerbia

Jé, egy piros mez! Jó, a váltómez egészen pofásra sikeredett a függőlegesen (majdnem) végigfutó, a szerb zászló színeit ábrázoló csíkkal, és a vállrész piros csíkjára applikált Puma emblémával.

F csoport

Németország

A németek monokrómban nyomják idén, a fehér alapon szürke-fekete csíkok is csak annyit üzennek: ennek a válogatottnak semmi csicsára nincs szüksége.

Ehhez képest a türkiz váltómez olyan, mint a „Betépett kertész füvet nyír” című festmény fő motívumát másolta volna le az Adidas tervezőgárdája.

Mexikó

Az Adidas csíkjai itt is oldalról támadnak, de egész nagy méretben a sötétzöld mezen. Az alternatív felsőt (vagy meccs közben a tévét) pedig csak meg kell fordítani, és máris úgy érezhetjük, a magyar csapat is ott van a vb-n.

Svédország

Sárga jutazsákkal mászkálhatsz a boltban, a kék verziót hazaviheted – a két változott szövött/színátmenetes mintájáról megint az Ikea jutott eszünkbe. Lassan megkívánjuk a húsgolyókat.

Dél-Korea

Ha egy csapatnak ennyire menő a váltómeze, vajon miért kell amúgy pirosban feszíteni – jutott eszünkbe, mikor a koreai zászló jin-jang körét és a körülötte levő trigramokat egyszerre idéző kék-piros csíkos fehér trikót megláttuk. Megint a Nike műhelye alkotott nagyot.

G csoport

Belgium

Ez a mez bármelyik hülyepulcsi buliban megállná a helyét, a sárgás váltómezre pedig csak egy szót fecsérelnénk: ronda. Na jó, kettőt: szétkent mustár.

Panama

A New Balance, akárcsak Costa Rica esetében, itt is 3D-s motívumot képzelt el a piros mezre, a V-alakban futó minta valamivel látványosabb, mondjuk emlékezetesnek azért nem neveznénk.

Tunézia

Csinálunk is valamit, meg nem is – ez a filozófia tűnik szembe ennél a meznél is. Az egyik változatban a fehér oldalán piros pöttyök, a másiknál a piros oldalán fehérek. Mondjuk derékban slankít ez a minta, szóval jöhet.

Anglia

Fehér mez, piros váltómez, oké, Szent György oroszlánjai, Szent György keresztje – még egy minimáldizájn a portugál meznél is látott csíkozással. Jól mutat a Nike katalógusban, de semmi emlékezetes nem lesz benne.

H csoport

Lengyelország

A perui, a Costa Rica-i és kb. az összes többi szerelés összegyúrásából született az újabb piros-fehér mezpáros. Mi már nagyon unjuk.

Szenegál

És mikor végképp feladnánk, itt az abszolút kedvenc. Az afrikai csapat zöld felsőjének mellrészére a Puma tervezett egy oroszlánfejet, kontúr nélkül, mégis határozott motívumokkal.

Ha leszedik róla a márkajelzés és a címer macskáit, simán elfogadnánk, akár fehérben is.

Kolumbia

Az Adidas csíkjait a sárga mezen sem ússzuk meg, örvendjünk így annak, hogy végre nem pirost látunk. A váltómez kék-narancs párosa pedig egészen üdítő színpárosítás.

Japán

Mielőtt végképp leírnánk az Adidas idei mezeit, itt egy gyöngyszem: a japánok a szamurájok harci viseletét idéző sötétkék mezben lépnek pályára, amelyet függőleges fekete csíkok és fehér szaggatott vonalak díszítenek.

A gallér piros szegélye nem csak harmonikus kiegészítő, de a segítségével azt is könnyebb elfelejtenünk, hogy igazából egy pizsamafelsőt nézünk.

