[{"available":true,"c_guid":"7f75eec9-c9d3-4815-a69d-a486f109edf9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összetört civil rendőrautóról terjed kép a Facebookon, a britek pedig kifejlesztették a módszert, ami 1 perc alatt kijavítja az úthibát.","shortLead":"Összetört civil rendőrautóról terjed kép a Facebookon, a britek pedig kifejlesztették a módszert, ami 1 perc alatt...","id":"20180617_top_autos_hirek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f75eec9-c9d3-4815-a69d-a486f109edf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690582a5-1dc9-4ead-a0d0-6aea19ce2928","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_top_autos_hirek","timestamp":"2018. június. 17. 13:31","title":"Tolatóradar: El se hisszük, de megtörtént – levélben szidalmazták a magyar mentősöket a szirénájuk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c599d28-93fa-4fb3-890a-d9cf1cd77441","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagyon nem lepődtünk meg, az EU-ban a németek hajtanak leginkább. De kik a lógósok? ","shortLead":"Nagyon nem lepődtünk meg, az EU-ban a németek hajtanak leginkább. De kik a lógósok? ","id":"201824_varhato_elettartam_kontra_gdp_hajtos_nemetek_eletmuvesz_gorogok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c599d28-93fa-4fb3-890a-d9cf1cd77441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fad32c3c-27a3-45eb-b25f-7f888d147616","keywords":null,"link":"/gazdasag/201824_varhato_elettartam_kontra_gdp_hajtos_nemetek_eletmuvesz_gorogok","timestamp":"2018. június. 16. 08:30","title":"Dolgozunk és/vagy élünk? Egy statisztika életművészeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a7ac7a-7087-4717-a9eb-107e68d4ac33","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Mindegy, hogy a forma, az anyag vagy az alkalmazott technika a felelős érte, az autóipar minden dimenzióban képes legendákat gyártani. Cikkünkben öt olyan megoldást mutatunk be, amely megváltoztatta, amit addig az autóról gondoltak. ","shortLead":"Mindegy, hogy a forma, az anyag vagy az alkalmazott technika a felelős érte, az autóipar minden dimenzióban képes...","id":"20180617_autoipari_megoldas_ami_megvaltoztatta_amit_addig_az_autorol_gondoltak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77a7ac7a-7087-4717-a9eb-107e68d4ac33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eeb3ca8-d5d0-4a22-978b-41ebee83d49b","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180617_autoipari_megoldas_ami_megvaltoztatta_amit_addig_az_autorol_gondoltak","timestamp":"2018. június. 17. 19:15","title":"5 legendás fejlesztés, ami megváltoztatta, amit addig az autóról gondoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5783c7bd-2c4d-42d6-b5bb-a27f0cfa500e","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Nemcsak a Nagy Imre-per ítéletét írták meg jó előre, hanem a kivégzések hírének közzétételéről, a várható tiltakozások „kezeléséről” is mindenre kiterjedő intézkedési terv készült. Kádárék végül a felejtetés – azóta is sokszor felmelegített – taktikáját választották. Nagy Imrét kereken 60 éve, 1958. június 16-án végezték ki.","shortLead":"Nemcsak a Nagy Imre-per ítéletét írták meg jó előre, hanem a kivégzések hírének közzétételéről, a várható tiltakozások...","id":"201824__nagy_imreper__torvenyesitett_justizmord__felejtetes__gyilkos_propaganda","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5783c7bd-2c4d-42d6-b5bb-a27f0cfa500e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bca0894-3353-4312-92af-564a8f148fc9","keywords":null,"link":"/kultura/201824__nagy_imreper__torvenyesitett_justizmord__felejtetes__gyilkos_propaganda","timestamp":"2018. június. 16. 07:00","title":"Gyilkos propaganda: amikor el kellett mondani, hogy Nagy Imrét megölték...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e40937d-9989-4d21-b5e4-d174109ab804","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett többórás napsütésre számíthatunk. ","shortLead":"A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett többórás napsütésre számíthatunk. ","id":"20180617_idojaras_elorejelzes_junius_17","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e40937d-9989-4d21-b5e4-d174109ab804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24e4b72-c14f-40d0-97fe-db2e9212fd93","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_idojaras_elorejelzes_junius_17","timestamp":"2018. június. 17. 07:40","title":"Ez a nap végre nem a zivatarokról szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Megvolt a szokásos szombati lottószám húzás. ","shortLead":"Megvolt a szokásos szombati lottószám húzás. ","id":"20180616_otos_lotto_nyeroszamok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe55bb6c-d9b1-40b8-9056-a66bd92b023c","keywords":null,"link":"/kkv/20180616_otos_lotto_nyeroszamok","timestamp":"2018. június. 16. 19:43","title":"Erre a foci vb mellett is érdemes rápillantani: az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ab94c3-0cfb-4d9f-8a40-556b3d0a77f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnázium diákjai éppen hazafelé tartottak a romániai osztálykirándulásukról, amikor a buszuknak nekicsapódott egy személyautó. A gyerekek nem sérültek meg, a balesetnek egy halálos áldozata van.","shortLead":"A kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnázium diákjai éppen hazafelé tartottak a romániai osztálykirándulásukról...","id":"20180617_Balesetezett_egy_kiskunhalasi_osztaly_kirandulo_busza_Romaniaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7ab94c3-0cfb-4d9f-8a40-556b3d0a77f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8dbf51d-8c6b-4abf-a351-462170967470","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180617_Balesetezett_egy_kiskunhalasi_osztaly_kirandulo_busza_Romaniaban","timestamp":"2018. június. 17. 19:47","title":"Balesetezett egy kiskunhalasi osztály kiránduló busza Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318ca3dc-d4ac-412c-875c-9e30cf377813","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megérkezett vasárnap reggel a spanyolországi Valenciában az SOS Méditerranée és az Orvosok Határok Nélkül (MSF) segélyszervezetek által fenntartott Aquarius mentőhajót segítő egyik olasz hajó.\r

","shortLead":"Megérkezett vasárnap reggel a spanyolországi Valenciában az SOS Méditerranée és az Orvosok Határok Nélkül (MSF...","id":"20180617_megerkeztek_vlenciaba_az_elso_emberek_az_aquariusrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=318ca3dc-d4ac-412c-875c-9e30cf377813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeec150b-4b14-496b-bbba-3f45b60d8c76","keywords":null,"link":"/vilag/20180617_megerkeztek_vlenciaba_az_elso_emberek_az_aquariusrol","timestamp":"2018. június. 17. 08:16","title":"Megérkeztek Valenciába az első emberek az Aquariusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]