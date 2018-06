Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d8b48d2-6b05-4f31-84f7-60e14deefd67","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Portugália-Spanyolország: 3-3. Cristiano Ronaldo mesterhármast lőtt.","shortLead":"Portugália-Spanyolország: 3-3. Cristiano Ronaldo mesterhármast lőtt.","id":"20180615_rult_dontetlen_a_vebe_elso_rangadojan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d8b48d2-6b05-4f31-84f7-60e14deefd67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bff8a40-5f86-4c3c-bcfa-00586796c9e9","keywords":null,"link":"/sport/20180615_rult_dontetlen_a_vebe_elso_rangadojan","timestamp":"2018. június. 15. 21:54","title":"Őrült döntetlen a vébé első rangadóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9a64a6c-783f-419b-8b3e-5a3cfca8af2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy jó barát és több lelkiismeretes rendőr munkája mentette meg egy férfi életét.

","shortLead":"Egy jó barát és több lelkiismeretes rendőr munkája mentette meg egy férfi életét.

","id":"20180615_Rendorok_akadalyoztak_meg_egy_ongyilkossagot_Szolnokon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9a64a6c-783f-419b-8b3e-5a3cfca8af2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0a8942-3a8e-4c55-bfc3-4f313549b39d","keywords":null,"link":"/elet/20180615_Rendorok_akadalyoztak_meg_egy_ongyilkossagot_Szolnokon","timestamp":"2018. június. 15. 17:22","title":"Rendőrök akadályoztak meg egy öngyilkosságot Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d9f0ab-1153-4015-a147-5cb529d5e5d1","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Illiberális és unortodox vezetők diktálnak hirtelen a nyugati szövetségi rendszeren belül is. Orbán Viktor menő meghívók sorát kaphatja hamarosan, ám kérdéses, mennyire örülhet. A nehézkes és kiszámítható nyugati államok elestével épp azon fővárosokban diadalmaskodhat az önzés politikája, ahol nem csak a menekülteket akarják visszautasítani, de a magyarok érdekeit is. A heti belpolitikai elemzésünk igencsak globálisra sikerült.","shortLead":"Illiberális és unortodox vezetők diktálnak hirtelen a nyugati szövetségi rendszeren belül is. Orbán Viktor menő...","id":"20180615_Orban_kezdhet_rettegni_akkora_gyozelmet_arathat_hogy_beledoglunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42d9f0ab-1153-4015-a147-5cb529d5e5d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e57d592-0a53-4550-99d7-cb65afcdb2dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_Orban_kezdhet_rettegni_akkora_gyozelmet_arathat_hogy_beledoglunk","timestamp":"2018. június. 15. 14:10","title":"Orbán kezdhet rettegni: akkora győzelmet arathat, hogy beledöglünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc99eae-52a2-4460-a8d5-b507e87335f9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A második helyen ért célba a kétszeres Európa-bajnok Kiss Norbert, a Tankpool24-Mercedes pilótája a gyorsasági kamion Eb magyarországi versenyhétvégéjének szombati első futamán a Hungaroringen.","shortLead":"A második helyen ért célba a kétszeres Európa-bajnok Kiss Norbert, a Tankpool24-Mercedes pilótája a gyorsasági kamion...","id":"20180616_kiss_norbert_kamion_eb","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dc99eae-52a2-4460-a8d5-b507e87335f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592f8b3b-e4c4-46b9-af11-a2a2865efbed","keywords":null,"link":"/cegauto/20180616_kiss_norbert_kamion_eb","timestamp":"2018. június. 16. 14:42","title":"Jól ment Kiss Norbert - második a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a367fa21-6ca0-4797-997f-2b7b4191dd46","c_author":"Sághy Erna","category":"elet","description":"A mai ember természethez fűződő viszonyát, egy valaha volt édenkert utáni vágyakozását állítja középpontba az idén harmadik alkalommal megrendezett kiállítás- és programsorozat.","shortLead":"A mai ember természethez fűződő viszonyát, egy valaha volt édenkert utáni vágyakozását állítja középpontba az idén...","id":"201824__art_capital__kulturalis_atkelok__elveszett_paradicsom__szabad_terjatekok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a367fa21-6ca0-4797-997f-2b7b4191dd46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0dd7b97-48be-4470-9f82-575860c7f652","keywords":null,"link":"/elet/201824__art_capital__kulturalis_atkelok__elveszett_paradicsom__szabad_terjatekok","timestamp":"2018. június. 17. 08:30","title":"Szabad térjátékok: szentendrei álmok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eb99862-0401-4836-9c13-d01a17c6a4a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fizikust Newton és Einstein közé temették a Westminster-apátságba, a temetésen részt vettek színészek, űrhajósok, tudósok, és ezer ember, akit sorsolással választottak ki. ","shortLead":"A fizikust Newton és Einstein közé temették a Westminster-apátságba, a temetésen részt vettek színészek, űrhajósok...","id":"20180615_Eltemettek_Stephen_Hawkingot_egy_egyenlete_is_felkerult_sirfeliratnak__foto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9eb99862-0401-4836-9c13-d01a17c6a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde62ca6-8db5-46ee-9809-2439696fdb0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180615_Eltemettek_Stephen_Hawkingot_egy_egyenlete_is_felkerult_sirfeliratnak__foto","timestamp":"2018. június. 15. 18:01","title":"Eltemették Stephen Hawkingot, egy egyenlete is felkerült sírfeliratnak – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92bbb75d-d7f1-4b06-aa63-e00647acb898","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Micsoda érdekességekbe lehet, akár itthon is belefutni egy péntek kora délutáni órán.","shortLead":"Micsoda érdekességekbe lehet, akár itthon is belefutni egy péntek kora délutáni órán.","id":"20180615_toyota_supra_m0s_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92bbb75d-d7f1-4b06-aa63-e00647acb898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04bcd08a-1767-498a-a98b-ae28d61baf84","keywords":null,"link":"/cegauto/20180615_toyota_supra_m0s_video","timestamp":"2018. június. 15. 15:28","title":"Nocsak, az M0-son futottunk bele az álcafóliás új Toyota Suprába – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1af7280-768c-4fc4-b77f-e2b7096dc055","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiskunhalasi diákok ültek a buszon, amely karambolozott egy személyautóval. A kocsi sofőre a helyszínen meghalt.","shortLead":"Kiskunhalasi diákok ültek a buszon, amely karambolozott egy személyautóval. A kocsi sofőre a helyszínen meghalt.","id":"20180616_buszbaleset_erdely_kiskunhalasi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1af7280-768c-4fc4-b77f-e2b7096dc055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498c10e4-a832-4ae3-a518-66c1cc5d273c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180616_buszbaleset_erdely_kiskunhalasi","timestamp":"2018. június. 16. 22:10","title":"Magyar gimnazisták voltak a buszon, ami frontálisan ütközött Erdélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]