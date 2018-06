Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a46ae82-f660-4c31-b71b-bdaae3cd4f24","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ugyanis a két ország válogatottja még soha sem találkozott egymással.","shortLead":"Ugyanis a két ország válogatottja még soha sem találkozott egymással.","id":"20180617_Igazi_debut_lesz_a_hamarosan_kezdodo_Costa_RicaSzerbia_merkozes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a46ae82-f660-4c31-b71b-bdaae3cd4f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da995b2f-f31e-4c8a-9d99-fa1cb2416213","keywords":null,"link":"/sport/20180617_Igazi_debut_lesz_a_hamarosan_kezdodo_Costa_RicaSzerbia_merkozes","timestamp":"2018. június. 17. 13:21","title":"Igazi debüt lesz a hamarosan kezdődő Costa Rica-Szerbia mérkőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 629 menekültet szállító Aquarius utasait ugyanis nem valamelyik olasz kormányzati szerv vette át, ennek az újabb hajónak az utasait viszont igen.","shortLead":"A 629 menekültet szállító Aquarius utasait ugyanis nem valamelyik olasz kormányzati szerv vette át, ennek az újabb...","id":"20180615_Ezt_a_menekulthajot_viszont_beengedi_Olaszorszag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c793d5-5f7a-4b36-860d-46ab5890ca0b","keywords":null,"link":"/vilag/20180615_Ezt_a_menekulthajot_viszont_beengedi_Olaszorszag","timestamp":"2018. június. 15. 20:59","title":"Ezt a menekülthajót viszont beengedi Olaszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f41114-6153-4161-8788-5cf3749aedf8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte naponta készülhetünk újabb fordulóra az Apple kontra bűnüldözők meccsben. Legutóbb az Apple vitt be egy ütést, azonban úgy tűnik, ez nem küldte padlóra az egyik ellenfelet, aki egyelőre igencsak magabiztos.","shortLead":"Szinte naponta készülhetünk újabb fordulóra az Apple kontra bűnüldözők meccsben. Legutóbb az Apple vitt be egy ütést...","id":"20180615_apple_iphone_feltorese_usb_restricted_mode_a_grayshift_valasza","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1f41114-6153-4161-8788-5cf3749aedf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3946c52b-7525-404c-b811-0c4e93fe274b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180615_apple_iphone_feltorese_usb_restricted_mode_a_grayshift_valasza","timestamp":"2018. június. 15. 20:03","title":"És akkor most a hackerek következnek: ismét kicselezik az Apple-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c36ff351-c109-4b63-897c-a3a117ec2496","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 21 éves férfi és 27 éves nő egy egyszerű szóváltás után támadt a másik párra.","shortLead":"A 21 éves férfi és 27 éves nő egy egyszerű szóváltás után támadt a másik párra.","id":"20180615_Elfogtak_a_budaorsi_Tescoban_verekedo_part","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c36ff351-c109-4b63-897c-a3a117ec2496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81dbc3b9-5c34-4f8a-81a6-4a2e41acf657","keywords":null,"link":"/elet/20180615_Elfogtak_a_budaorsi_Tescoban_verekedo_part","timestamp":"2018. június. 15. 19:51","title":"Elfogták az áruházban verekedő párt, akiket Tvrtko levideózott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a34c9d-1fe6-4a6c-90b6-d7757c9adaf0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180616_Az_emberiseg_tortenete_egy_ket_perces_zsenialis_videoba_suritve","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25a34c9d-1fe6-4a6c-90b6-d7757c9adaf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dee1b07-0fcf-471f-aaa9-3c798b2654c6","keywords":null,"link":"/kultura/20180616_Az_emberiseg_tortenete_egy_ket_perces_zsenialis_videoba_suritve","timestamp":"2018. június. 16. 10:05","title":"Az emberiség története egy két perces zseniális videóba sűrítve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7286552f-1b5e-47e0-8140-eefc251546da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrök szondáztatták, majd el is vették a jogosítványát.","shortLead":"A rendőrök szondáztatták, majd el is vették a jogosítványát.","id":"20180616_Ittas_vezetes_miatt_kapcsoltak_le_a_Viszkist","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7286552f-1b5e-47e0-8140-eefc251546da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b02443-60c3-413e-8ea1-ced84fc82897","keywords":null,"link":"/elet/20180616_Ittas_vezetes_miatt_kapcsoltak_le_a_Viszkist","timestamp":"2018. június. 16. 07:25","title":"Ittas vezetés miatt kapcsolták le a Viszkist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55824382-7039-455f-b4c3-ef489531c631","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csúfos választási vereség után új elnököt választ az MSZP, Molnár Gyula előző elnök a sajtó megkerülésével érkezett meg a Villányi úti konferenciaközpontba.","shortLead":"A csúfos választási vereség után új elnököt választ az MSZP, Molnár Gyula előző elnök a sajtó megkerülésével érkezett...","id":"20180617_Sorsfordito_dontes_elott_az_MSZP_a_tet_felemelkedes_vagy_bukas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55824382-7039-455f-b4c3-ef489531c631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3d282e-bee0-4945-9d5e-ee2aeecf1d74","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_Sorsfordito_dontes_elott_az_MSZP_a_tet_felemelkedes_vagy_bukas","timestamp":"2018. június. 17. 10:59","title":"\"Sorsfordító döntés előtt az MSZP, a tét felemelkedés vagy bukás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7567e04c-4b1e-4312-a4f7-9005d647823b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180617_samsung_bongeszo_adatforgalom_leggyorsabb_szuperszamitogep_national_geographic_folia_foci_vb_fifa_18_szimulacio_magyar_telekom_esim","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7567e04c-4b1e-4312-a4f7-9005d647823b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b2ee54-96ff-47a1-a2b1-c22ccad615d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180617_samsung_bongeszo_adatforgalom_leggyorsabb_szuperszamitogep_national_geographic_folia_foci_vb_fifa_18_szimulacio_magyar_telekom_esim","timestamp":"2018. június. 17. 12:00","title":"Ez történt: a Telekom végre elkezdte a SIM-kártyák felszámolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]