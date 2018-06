Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"436bd9c7-477c-49ee-8d62-2b7d943d1522","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A feltehetően ittas sofőr nem jutott messzire a helyi kocsmától, személyi sérülés csodával határos módon nem történt.","shortLead":"A feltehetően ittas sofőr nem jutott messzire a helyi kocsmától, személyi sérülés csodával határos módon nem történt.","id":"20180617_auto_baleset_solymar_kocsma_ittas_vezetes_viraglada_szemelyi_serules","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=436bd9c7-477c-49ee-8d62-2b7d943d1522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82622238-bb0a-49d7-8896-8618a526eed6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_auto_baleset_solymar_kocsma_ittas_vezetes_viraglada_szemelyi_serules","timestamp":"2018. június. 17. 11:59","title":"Autózás követte a kocsmázást Solymáron, az anyagi kár jelentős - fotóriport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e739801-7938-45f6-b9b4-ff8e35e34d84","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A C csoport szombati nyitómeccsén a franciák mezőfölényben voltak, csak egy tizenegyest és egy helyzetet tudtak gólra váltani. Azért néha az ausztrálok is megmutatták, miért vannak kinn a vébén.

","shortLead":"A C csoport szombati nyitómeccsén a franciák mezőfölényben voltak, csak egy tizenegyest és egy helyzetet tudtak gólra...","id":"20180616_Franciaorszag__Ausztralia_21","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e739801-7938-45f6-b9b4-ff8e35e34d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8cd8677-18d1-4316-862f-6ba95e151f62","keywords":null,"link":"/sport/20180616_Franciaorszag__Ausztralia_21","timestamp":"2018. június. 16. 13:52","title":"Franciaország – Ausztrália: 2-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eabdaf1-58b7-44a1-8d35-7cb36e614354","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nehezen nyert Dánia, Peru könnyedén meg is nyerhette volna a mérkőzést, de tizenegyest is rontott a csapat.","shortLead":"Nehezen nyert Dánia, Peru könnyedén meg is nyerhette volna a mérkőzést, de tizenegyest is rontott a csapat.","id":"20180616_Peru__Dania_01","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9eabdaf1-58b7-44a1-8d35-7cb36e614354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14be238d-354c-4582-931c-9c130d0bf9a5","keywords":null,"link":"/sport/20180616_Peru__Dania_01","timestamp":"2018. június. 16. 19:57","title":"Peru – Dánia: 0-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség keresi, de a lakosság segítségét is kérik.","shortLead":"A rendőrség keresi, de a lakosság segítségét is kérik.","id":"20180616_fogolyszokes_zambo_sandor_mateszalka","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d6089c-f6a0-4724-926e-a8cd5b75e702","keywords":null,"link":"/itthon/20180616_fogolyszokes_zambo_sandor_mateszalka","timestamp":"2018. június. 16. 21:40","title":"Megszökött egy mátészalkai rab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a367fa21-6ca0-4797-997f-2b7b4191dd46","c_author":"Sághy Erna","category":"elet","description":"A mai ember természethez fűződő viszonyát, egy valaha volt édenkert utáni vágyakozását állítja középpontba az idén harmadik alkalommal megrendezett kiállítás- és programsorozat.","shortLead":"A mai ember természethez fűződő viszonyát, egy valaha volt édenkert utáni vágyakozását állítja középpontba az idén...","id":"201824__art_capital__kulturalis_atkelok__elveszett_paradicsom__szabad_terjatekok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a367fa21-6ca0-4797-997f-2b7b4191dd46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0dd7b97-48be-4470-9f82-575860c7f652","keywords":null,"link":"/elet/201824__art_capital__kulturalis_atkelok__elveszett_paradicsom__szabad_terjatekok","timestamp":"2018. június. 17. 08:30","title":"Szabad térjátékok: szentendrei álmok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656b5a6c-4707-4e27-87d2-ca8c9ee9730a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Egyesült Államokban találtak rá arra az elfelejtett Porschéra, ami négy évtizeden át várta, hogy megtalálják.","shortLead":"Az Egyesült Államokban találtak rá arra az elfelejtett Porschéra, ami négy évtizeden át várta, hogy megtalálják.","id":"20180617_porsche_356B_super_90_garazs_elrejtett_auto_veteranauto_klasszikus_auto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=656b5a6c-4707-4e27-87d2-ca8c9ee9730a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfd965b-424c-4ca3-ac82-50887288db09","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_porsche_356B_super_90_garazs_elrejtett_auto_veteranauto_klasszikus_auto","timestamp":"2018. június. 17. 19:56","title":"40 évig porosodott a garázsban a világ egyik legszebb Porschéja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2124b370-b3da-4eaa-b09e-99529bf35b1e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Az innovációs és technológiai miniszter szerint, hogy minisztériumához rendelték a tudmányos akadémia pénzének felét, nem sérti az autonómiájukat. ","shortLead":"Az innovációs és technológiai miniszter szerint, hogy minisztériumához rendelték a tudmányos akadémia pénzének felét...","id":"20180616_mta_allamositas_palkovics_laszlo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2124b370-b3da-4eaa-b09e-99529bf35b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1206b0-4149-405e-830d-fc7565cfc3d5","keywords":null,"link":"/kultura/20180616_mta_allamositas_palkovics_laszlo","timestamp":"2018. június. 16. 19:06","title":"\"Senki nem akarja az MTA-t államosítani\" - üzent Palkovics az akadémikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e40937d-9989-4d21-b5e4-d174109ab804","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett többórás napsütésre számíthatunk. ","shortLead":"A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett többórás napsütésre számíthatunk. ","id":"20180617_idojaras_elorejelzes_junius_17","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e40937d-9989-4d21-b5e4-d174109ab804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24e4b72-c14f-40d0-97fe-db2e9212fd93","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_idojaras_elorejelzes_junius_17","timestamp":"2018. június. 17. 07:40","title":"Ez a nap végre nem a zivatarokról szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]