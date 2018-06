Hogy ezt megértsük, nagy vonalakban érdemes átlátnunk a koffein, vagyis az 1,3,7-trimetil-xantin nevű alkaloid működését. Mikor a koffein bekerül a véráramunkba, hamar eljut az agyunkba, ahol megkezdi az úgynevezett adenozin neurotranszmitterek gátlását. A koffeinmolekulák elfoglalják az adenozin molekulák helyét, és tulajdonképpen ezzel fejti ki a koffein a hatását, hiszen az adenozin fontos szerepet játszik az alvás folyamatában, álmosító hatása van. Az adenozin ébrenléti állapotunkban fokozatosan termelődik, és estére olyan magas szintet ér el a szervezetünkben, hogy kiváltja az álmosság érzetét.

Csakhogy a koffein nem tudja az összes adenozin helyét elfoglalni, és itt jön képbe a néhány perces szunyóka - írja a Vox. Az alvás időszaka alatt ugyanis csökken az addig felgyülemlett adenozin termelődése az agyunkban, tehát az alvás természetes módon kitakarítja az adenozint. Azaz, ha megiszunk egy tényleg rövid, 15-20 perces szundítás előtt egy csésze kávét, akkor nemcsak a koffein, de a szervezetünk természetes módon is szembe száll az álmosító neurotranszmitterekkel. Így lesz ez egy dupla támadás a fáradtság ellen. Fontos észben tartani azonban azt is, hogy 20 percnél többet nem szabad aludni, mert mélyalvásba kerülhetünk, amiből aztán nehezebben ébreszthető fel a szervezetünk.

Bizonyíthatóan működik a kávészünetes szendergés

Hogy a kávészünetes szunyóka pontosan hogy hat az agyra, azt kutatók még nem vizsgálták meg, de mind a koffein, mind az alvás és az adenozin hatását már külön-külön vizsgálták. Azt is több kutatás során megnézték már, hogy a kávészünettel egybekötött szunyúka javította a tesztalanyok teljesítőképességét.

Egy brit kutatás szerint egy 15 perces alvással egybekötött kávészünet után a szimulátoros vezetési teszten jobban teljesítettek az emberek, mint azok az alanyok, akik vagy csak kávét ittak vagy csak aludtak egy keveset a feladat előtt. Japán kutatók is hasonló megállapításokra jutottak, amikor a memóriatesztek résztvevői közül azok produkálták a legjobb eredményeket, akik a "szieszta" idején kávét is ittak és szundítottak is egyet.

Egy harmadik kutatás során pedig 24 fiatal férfit vetettek alá egy kognitív tesztnek, miután a féfiak 24 órán át nem aludhattak mélyen, csak rövid időkre lehetett elszenderedniük. Azok a résztvevők, akik kávét is ittak a rövid alvások előtt, több pontot értek el, mint azok, akiknek a szervezetébe az alvások előtt nem jutott koffein.