[{"available":true,"c_guid":"92b682e7-622c-46f4-b0d5-cbfcedb2e232","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy lelkes amatőr készítette az eddigi legszebb felvételt a hawaii vulkánkitörésről. Volt is benne munka rendesen.","shortLead":"Egy lelkes amatőr készítette az eddigi legszebb felvételt a hawaii vulkánkitörésről. Volt is benne munka rendesen.","id":"20180616_kilauea_vulkan_lavafolyam_muholdfelvetel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92b682e7-622c-46f4-b0d5-cbfcedb2e232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50dddcc7-d9ba-481e-9b78-3e8e64a65f01","keywords":null,"link":"/tudomany/20180616_kilauea_vulkan_lavafolyam_muholdfelvetel","timestamp":"2018. június. 16. 10:03","title":"Lenyűgöző fotó készült a Kilauea vulkán lávafolyamáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c597ce90-5f1e-4190-9238-158ed8b157b1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A kétszeres Formula-1-es világbajnok spanyol most indult először a legendás megbízhatósági versenyen. \r

