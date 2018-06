FociMozi (V. kerület, Szabadság tér)

Bármilyen nagy focis eseményről van is szó, a Szabadság téri FociMozi alaphelynek számít. Az összes, világbajnokságra berendezkedett helyszín közül talán ennek van idén a legfesztiválosabb hangulata: nagy a tér, sok ember elfér, két óriási, egymással szembe néző, jól kihangosított kivetítőn közvetítik a meccseket, a szünetben pedig csocsózhatunk vagy kapura is rúghatunk. Van bőven hely a sörpadoknál, de persze továbbra is a legjobb dolog ebben a helyszínben, hogy a fűre is le lehet telepedni (akár egy otthonról hozott üveg borral is).

© Túry Gergely

Az árak nem vészesek, egy korsó csapolt Soproni 500 forint, a legolcsóbb nagyfröccs 830, a ház borának decije pedig 390 forintba kerül. Lehet kapni koktélokat, a „kulturált italfogyasztás” céljából a DiVino borbár egy kioszkja is kitelepült. Ha éhesek lennénk, akkor klasszikus street foodok közül választhatunk, egy sajtos tejfölös lángos 1000 forint, egy grill szendvics 1500, de lehet kapni hotdogot és nutellás palacsintát is. A helyszín gyerekbarát – főként azért, mert két játszótér is szegélyezi –, viszont egy fontos meccsnél azért mi nem forszíroznánk, hogy a Szabadság téren vesszen el a gyerek. A két évvel ezelőtti Eb-n több tízezer ember zsúfolódott itt össze, igaz, akkor a magyar válogatott is ott volt az Eb-n. Részletek itt.

Holdudvar rendezvényközpont (Margitsziget)

Ez az egyik abszolút befutó. A vb-től elválaszthatatlan a nyár, a nyári esték romantikája, és ez az egyik, amit a Margitszigeten található Holdudvar nagyon tud – a másik a dupla óriáskivetítő. A helyet év közben esküvői helyszínnek adják ki, nyárra viszont kivette a Vb Klub. Az infrastruktúrát nem gondolták túl, van egy kisebb bár, a kivetítők előtt műanyag asztaloknál, műanyag székeken fogyaszthatunk. A kis tér körül összeborulnak a fák, a levegő is tisztábbnak érződik.

© Máté Péter

Igazából kár, hogy ennyire minimálban gondolkodnak: ha csak két-három égősorra beruháznának, és kifeszítenék az asztalok fölé, a Holdudvar messze a város egyik leghangulatosabb helye lehetne idén nyáron. Azt mondták, hogy 150 fő fér el kint, de a többi helyhez képest ez azt jelenti, hogy szellősen és kényelmesen elférünk – foglalni mindenképp érdemes. A nagyfröccsért 820, a korsó sörért 650-990 forintot kérnek. Lehet itt is enni, ők is grillkonyhával készültek. Részletek itt.

Kobuci (III. kerület, Fő tér 1.)

A Kobuciban is tombol a fociláz, kellemes kertiparti-hangulat várja a rajongókat. Ez a helyszín ideális lehet a családoknak is, a kisebbeket házi szörpök (110 ft/dl), és gyümölcslevek várják. A bor- és sörválaszték gazdag, a ház borait deciliterenként 390 forintért mérik, fröccsöket a Frittmann és a Mészáros pincészetek boraiból készítenek (van vörös, fehér és rozé is), egy nagyfröccs 470-570 forint között mozog. Csapolt sörök közül ötfélét választhatunk, a legolcsóbb 590, a legdrágább 850 forint, és mindennap van valamilyen italakció.

Enni is van mit, a névadó Kobuci szendvics (fokhagymás tejföllel, pirított kolbásszal) 790 forint, a komolyabbat kívánók csirkés, karajos ciabattát ehetnek 1690 forintért. A nassolóknak van sós ropi, mogyoró és pogácsa, valamint helyben sütött rétes. A kivetítő jó nagy, elég magasan van ahhoz, hogy mindenki jól lássa. A Kobuciban már bőven elindult a szezon, és bár sokan férnek be, érdemes lehet asztalt foglalni, hogy biztosan ne maradjunk le a várva várt meccsről. Részletek itt.

Treffort Budapest (VIII. kerület, Múzeum krt. 4.)

Mondjuk, van annak valami bája, ha a spanyol és portugál, illetve az angol tanszék árnyékában nézzük meg az említettek nemzeti tizenegyeinek meccseit. Ráadásul mindezt az Astoria és a Rákóczi út sarkánál, de úgy, hogy nem a forgalom zaja, maximum az egyetemisták vizsgatörténetei adják az alaphangot. Hatalmas kivetítőn követhetjük a meccseket, telt ház esetén nagyjából 150-en. Érdemes foglalni asztalt, mert könnyen lehet, hogy mire odaérünk, kis társaságunk csak állva követheti az aktuális összecsapást, mondjuk, az sem utolsó.

© Túry Gergely

Ha kapunk helyet, akkor jórészt a hagyományos sörpadokon izgulhatunk a kedvenceinkért (és ez abszolút futballnézés-kompatibilis), de vannak négyszemélyes asztalok, s körülöttük kényelmesebb székek is. Az egyetemi épületek közé ékelődött helyen ennivalót nem nagyon tartanak, egy korsó Soproni 490 forintba, egy kisfröccs 200-ba, egy nagyfröccs 350-be kerül. Ha sokan vannak, akkor azért sorba kell állni a frissítőkért/búfelejtőkért/hangulatfokozókért, ezzel érdemes számolni. Részletek itt.

A Grund (VIII. kerület, Nagytemplom utca 30.)

A Corvin-negyed csillogó üvegpalotái között bújik meg a Grund a maga kissé kopott patinájával, tágas udvaraival, zegzugos belső tereivel. A Grund egyik legnagyobb előnye tényleg a térélmény – könnyen megközelíthető, de már nem a legsűrűbb belváros. Az ember csak leugrik a 4-6-os villamosról, és egy kis séta után kényelmesen le is lazulhat a nyári ég alatt a barátaival. Külön előny, hogy ha esetleg elered az eső, van hova behúzódni.

© Máté Péter

Aki ismeri a helyet, tudja, hogy kifejezetten családbarát, a külső, nagy udvaron játszótér is van. Az óriáskivetítőt a rendkívül hangulatos belső udvaron helyezték el, itt 150 fő fér el az asztalok körül. Foglalni e-mailben tudunk. A meccseket ezen kívül a belső térben elhegyezett kisebb képernyőkön is követhetjük. A nagyfröccs itt 550, egy korsó sör ára 640 és 870 forint között mozog. Az éhes vendégeket grillkonyha, hot dog, saláta, szendvics is várja. Részletek itt.

Westend Tetőterasz (VI. kerület, Váci út 1-3.)



A Westend Tetőteraszon két remek dolog találkozik: a cseh sör és a foci. Éppen a vb idején zajlik ugyanis a XI. Budapesti Cseh Sörfesztivál, amelynek helyszíne ezúttal a pláza tetőterasza. Az esemény leírása alapján több mint százféle sört kínálnak a kioszkokban, a nagy márkákon kívül a cseh kisüzemek is képviseltetik magukat. Az árak viszont ennek megfelelően kicsit magasabbak: egy korsó sör 700-800 forint, de az, aki bort vagy limonádét inna egy sörfesztiválon, már 450 forintért kérhet nagyfröccsöt, 500 forintért pedig gyümölcsös hűsítőt. A tetőn főként az lakhat jól, aki nem vegetáriánus, az ételek között a saslikok, kolbászok dominálnak, egy kolbászos szendvics 1290 forint.

© Túry Gergely

Egy nagy kivetítő van, előtte sörpadokon, füvön elhelyezett ládákon vagy két minilelátó székein ülve élvezhetjük a meccset. Közvetlenül a kivetítővel szemben, egy emelvényen áll a VIP-részleg is, ahova viszont csak karszalaggal lehet feljutni, a karszalagokat pedig már nagyrészt előre kiosztották cégeknek, úgyhogy jobb, ha nem számolunk azzal, hogy majd sátorban, párnákon terpeszkedve szurkolhatunk. Persze, ez igazából nem is akkora baj, mert a VIP-részleg kicsit felesleges megoldásnak tűnik: az egész nézőtér nem nagy, mindenhonnan jól lehet látni a kivetítőt. A tetőteraszra kapukon juthatunk be, ahol biztonságiak átnézik a táskáinkat. A helyszínre folyadékot és ételt nem lehet magunkkal bevinni. Részletek itt.

Kuplung (VI. kerület, Király utca 46.)

Ennél mélyebben nem nagyon lehetnénk a belvárosban, a Király utcáról nyílik a Kuplung. A régi kapun belépve hosszú udvar nyúlik el a házak tövében, a fal mellett bárpult. A hely szívébe, a jókora tánctérre az udvar végéből juthatunk be – ez múlt hétfőn, mikor ott jártunk, érthetően üres volt, az emberek főleg odakint üldögéltek. A hely maga kellemes, de nem ez lesz a kedvenc, mert már a hosszú udvarnak is van némi klausztrofób jellege úgy is, hogy nem is volt tele. Azoknak ajánlanánk inkább, akik egy nyári esti szurkoláshoz is igénylik a bulinegyed romkocsmás hangulatát, és nem zavarja őket a zsúfoltság.

© Túry Gergely

Az udvaron olyan 150 ember fér el, itt egy óriáskivetítőn nézhetjük a meccset. A Facebookon és e-mailben érdemes helyet foglalni előre. Nagyfröccsöt folyó borból 620, minőségiből 910 forintért kapunk, a csapolt sör ára márkától függően 650 és 1090 forint között változik. Változatos konyha van, a Tripadvisoron dicsérik a hamburgert, nekünk emellett a különböző előételeket, leveseket, fajitast is ajánlgattak. Részletek itt.

Corvin Club (VIII. kerület, Blaha Lujza tér 1-2.)

A Corvintetőhöz már nem árt némi szemfülesség, ugyanis párhuzamosan futnak a foci vb-közvetítés és a Rooftop Cinema eseményei, itt érdemes utánanézni, hogy az adott napon éppen melyik, de cserébe gyönyörű a kilátás. Belépéskor a táskát megnézik, az üvegeket, palackokat elveszik. A tetőn viszonylag nagy placc és hatalmas LED-fal várja a szurkolókat. Ami az árakat és a választékot illeti: egy pohár sör 380-430 forint körül van, az üveges sörök már 850-950 forint környékén.

© MTI / Balogh Zoltán

Folyóborok decije 350 forint, a minőségieké (többek között Nyakas Irsai Olivért vagy Balla Géza Kadarkát kínálnak) 550-650 forint. A választék amúgy gazdagnak tűnik, pálinka, vodka, gin, whiskey és rum is szerepel az ártáblán, egy ásványvízért 450 forintot kell fizetnünk. Néhány száz forintért popcorn és nachos is kapható, és láttunk egy hotdogos kocsit is. A tetőn székeken és padokon lehet helyet foglalni, a dohányzás megengedett. A vb első hétvégéjén még csak szellősen vannak a drukkerek, a pultosok szerint a döntőre csak úgy özönlenek majd. Érdemes lehet tehát asztalt foglalni a későbbiekben. Részletek itt.