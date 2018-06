Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Foci a felhőkarcoló tetején és az ezeréves romok tövében – összegyűjtöttünk pár példát a legelképesztőbb focipálya-helyszínekre. Nagyítás fotógaléria. Foci a felhőkarcoló tetején és az ezeréves romok tövében – összegyűjtöttünk pár példát a legelképesztőbb... 2018. június. 19. 11:40 Még ott is foci sarjad, ahol ember nem várná – fotógaléria Donald Trump felesége nyilatkozatban szólalt fel az illegális bevándorlók és gyerekeik szétválasztása ellen, bár Trump szerint ez a demokratáknak köszönhető. A legtöbbet a családi házaknál lehet alkudni, a legingoványosabb terepnek pedig a régi építésű lakások számítanak; itt csak akkor van esély érdemben faragni az árból, ha a hirdetésben szereplő összeg elszakadt a realitásoktól. Az új építésűek esetében gyakorlatilag fix árról beszélhetünk, már az is nagy teljesítménynek számít, ha a klímát bele lehet alkudni az árba. A legtöbbet a családi házaknál lehet alkudni, a legingoványosabb terepnek pedig a régi építésű lakások számítanak; itt csak akkor van esély érdemben faragni az árból, ha a hirdetésben szereplő összeg elszakadt a realitásoktól. 2018. június. 19. 09:38 Hiába mondanak be a vevők 20 százalékot, nincs alku az ingatlanpiacon Állandóan azzal jönnek, hogy most majd ismét világbajnokok lesznek, aztán mindig elbuknak. Ha más nem, az első tizenegyespárbajnál. De még nem tartunk ott, hétfőn bemutatkoznak Tunézia ellen, és most nem fogadható el tőlük más, mint a győzelem. Állandóan azzal jönnek, hogy most majd ismét világbajnokok lesznek, aztán mindig elbuknak. Ha más nem, az első... 2018. június. 18. 13:03 A nap meccse: tudunk-e még hinni Angliában? A képviselők az Országgyűlés mai ülésnapján szólhatnak hozzá utoljára a szerdai zárószavazás előtt a kormánynak az alaptörvény hetedik módosításáról szóló javaslatához, valamint a Stop Soros csomag néven ismert indítványához.