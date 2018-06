Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5077616d-4144-4d5e-8461-ef0f45402955","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Július 1-jétől változik a franciák közlekedési szabályzata, lassabban kell majd hajtani az utakon.","shortLead":"Július 1-jétől változik a franciák közlekedési szabályzata, lassabban kell majd hajtani az utakon.","id":"20180617_franciaorszag_sebesseghatar_megengedett_legnagyobb_sebesseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5077616d-4144-4d5e-8461-ef0f45402955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00506ee5-8d7f-4173-8d22-990e9c97fbc8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_franciaorszag_sebesseghatar_megengedett_legnagyobb_sebesseg","timestamp":"2018. június. 17. 22:26","title":"Változnak a sebességhatárok, lassabban kell majd vezetni a franciáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte ugyanazt tesszük, mint a nácik, csak épp kesztyűben.","shortLead":"Szerinte ugyanazt tesszük, mint a nácik, csak épp kesztyűben.","id":"20180617_Naci_mentalitassal_allitotta_parhuzamba_az_abortuszt_Ferenc_papa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a3c212-76e5-494a-975b-86bf2df7e6be","keywords":null,"link":"/elet/20180617_Naci_mentalitassal_allitotta_parhuzamba_az_abortuszt_Ferenc_papa","timestamp":"2018. június. 17. 15:21","title":"Náci mentalitással állította párhuzamba az abortuszt Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c8b01a-ba0d-44a7-b61f-ad1f0cf682bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetek és a sérültek, halálos áldozatok száma is megugrott idén.","shortLead":"A balesetek és a sérültek, halálos áldozatok száma is megugrott idén.","id":"20180617_szomoru_es_ijeszto_statisztikak_erkeztek_az_utakrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6c8b01a-ba0d-44a7-b61f-ad1f0cf682bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f069371b-fa23-46f8-a373-00ee6b0a1bd9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_szomoru_es_ijeszto_statisztikak_erkeztek_az_utakrol","timestamp":"2018. június. 17. 11:19","title":"Szomorú és ijesztő statisztikák érkeztek az utakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6b0b58-749b-4e6e-b2ac-2123447f8be2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lejárt a balatoni frekvenciát üzemeltető cég médiaszolgáltatási jogosultsága, de az adás továbbra is szól. Az érintett cég szerint a frekvenciával kapcsolatos pert még nem zárták le jogerősen, így addig használhatják azt. \r

","shortLead":"Lejárt a balatoni frekvenciát üzemeltető cég médiaszolgáltatási jogosultsága, de az adás továbbra is szól. Az érintett...","id":"20180618_engedely_nelkul_szol_andy_vajna_radioja_a_balatonnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a6b0b58-749b-4e6e-b2ac-2123447f8be2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43d16c1-045e-4f0f-bba8-b8729f28d2dc","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_engedely_nelkul_szol_andy_vajna_radioja_a_balatonnal","timestamp":"2018. június. 18. 15:24","title":"Engedély nélkül szól Andy Vajna rádiója a Balatonnál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ddf2dd-1610-4606-80ce-b9c4ad69edec","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Összeszedtük az ország összes jelentősebb fesztiválját. Kattintson és válasszon!","shortLead":"Összeszedtük az ország összes jelentősebb fesztiválját. Kattintson és válasszon!","id":"201824_fesztivalrol_fesztivalra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1ddf2dd-1610-4606-80ce-b9c4ad69edec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a96c8e14-df13-491d-be5f-5631ad7ecc7b","keywords":null,"link":"/kultura/201824_fesztivalrol_fesztivalra","timestamp":"2018. június. 17. 16:00","title":"Fesztiválról fesztiválra: mutatjuk, mit tehet idén nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A 21-es számú főúton, Salgótarján belterületén személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt.","shortLead":"A 21-es számú főúton, Salgótarján belterületén személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt.","id":"20180617_baleset_21es_fout_kozlekedesi_baleset_rendorseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8f3d86-854b-46e8-82f8-ba8702712f46","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180617_baleset_21es_fout_kozlekedesi_baleset_rendorseg","timestamp":"2018. június. 17. 21:43","title":"Baleset történt a 21-es főúton, félpályán haladhat a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebb78bd-88e9-4723-b555-bb6fdfee39df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Súlyos balestet okozott az autós, aki alatt nem úgy viselkedett a Toyota, ahogy ő számított rá.","shortLead":"Súlyos balestet okozott az autós, aki alatt nem úgy viselkedett a Toyota, ahogy ő számított rá.","id":"20180618_toyota_baleset_autos_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ebb78bd-88e9-4723-b555-bb6fdfee39df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a2ce25-1b9a-4834-9a30-6b8eb4c55acb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180618_toyota_baleset_autos_video","timestamp":"2018. június. 18. 04:01","title":"Tilosban, jobbról előzött a Toyota sofőrje, a lámpaoszlopon landolt a kocsi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"188d7857-15ca-4f64-95b8-1dae9beb998c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A püspök azt kéri, ha szigorítják a közterületen való életvitelszerű tartózkodást, akkor azt is írják bele az Alaptörvénybe, hogy Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki számára biztosítsa.","shortLead":"A püspök azt kéri, ha szigorítják a közterületen való életvitelszerű tartózkodást, akkor azt is írják bele...","id":"20180619_Szombathelyi_megyespuspok_mondta_meg_a_kormanynak_hogyan_kellene_a_hajlektalansaggal_foglalkozni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=188d7857-15ca-4f64-95b8-1dae9beb998c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b64c79a-e5dc-4d53-ae74-76daa47e37d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_Szombathelyi_megyespuspok_mondta_meg_a_kormanynak_hogyan_kellene_a_hajlektalansaggal_foglalkozni","timestamp":"2018. június. 19. 10:22","title":"Szombathelyi megyéspüspök mondta meg a kormánynak, hogyan kellene a hajléktalansággal foglalkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]