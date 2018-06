Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1567afdb-8bc6-4899-b9b8-63a70670fca5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Trükközni akart a feltűnési viszketegséggel megáldott motoros, de igen csúnya vége lett a dolognak.","shortLead":"Trükközni akart a feltűnési viszketegséggel megáldott motoros, de igen csúnya vége lett a dolognak.","id":"20180619_instant_karma_india_motoros_baleset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1567afdb-8bc6-4899-b9b8-63a70670fca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6185e678-3f1c-421c-990f-084fdaa209fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_instant_karma_india_motoros_baleset","timestamp":"2018. június. 19. 04:01","title":"Instant karma: Azt gondolta a motoros, jó ötlet a motorkerékpár mellett futni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19939908-f8b4-4f57-ba08-f3810d12b1a0","c_author":"NIZS","category":"sport","description":"Állandóan azzal jönnek, hogy most majd ismét világbajnokok lesznek, aztán mindig elbuknak. Ha más nem, az első tizenegyespárbajnál. De még nem tartunk ott, hétfőn bemutatkoznak Tunézia ellen, és most nem fogadható el tőlük más, mint a győzelem. ","shortLead":"Állandóan azzal jönnek, hogy most majd ismét világbajnokok lesznek, aztán mindig elbuknak. Ha más nem, az első...","id":"20180618_A_nap_meccse_tudunke_meg_hinni_Angliaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19939908-f8b4-4f57-ba08-f3810d12b1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c7b76f-f0fb-4875-a12c-c3f811830067","keywords":null,"link":"/sport/20180618_A_nap_meccse_tudunke_meg_hinni_Angliaban","timestamp":"2018. június. 18. 13:03","title":"A nap meccse: tudunk-e még hinni Angliában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d032558b-afd7-4c1a-8651-ffd9ad0b02b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Különféle nevekre szóló személyi igazolványokat, útleveleket, vízumokat, vezetői engedélyeket és tartózkodási engedélyeket találtak a szír férfinél. ","shortLead":"Különféle nevekre szóló személyi igazolványokat, útleveleket, vízumokat, vezetői engedélyeket és tartózkodási...","id":"20180618_Egy_asztalnyi_hamis_szemelyije_volt_az_Athenban_elfogott_embercsempesznek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d032558b-afd7-4c1a-8651-ffd9ad0b02b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f1849fb-c23d-43dd-8ab1-451fa0ff7159","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Egy_asztalnyi_hamis_szemelyije_volt_az_Athenban_elfogott_embercsempesznek","timestamp":"2018. június. 18. 12:37","title":"Egy asztalnyi hamis személyije volt az Athénban elfogott embercsempésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f5db19-25d4-4aa6-a7c5-5feccdabdb06","c_author":"Károly-Rajki Edith","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Por, zaj és olykor totális közlekedési káosz van Óbudán a Folyondár utca környékén. Bővítik a sportközpontot, és mint ilyenkor szokás, egyből a fák kivágásával kezdték. Az önkormányzat szerint minden rendben van, a klubelnök meg állítja, ők ezt elősorban a gyerekekért teszik.","shortLead":"Por, zaj és olykor totális közlekedési káosz van Óbudán a Folyondár utca környékén. Bővítik a sportközpontot, és mint...","id":"20180618_De_jogilag_minden_rendben__bovul_a_Vasas_fogy_a_Kiscelli_erdo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6f5db19-25d4-4aa6-a7c5-5feccdabdb06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017d5579-f093-4ded-b7bc-a2a8966fc07a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180618_De_jogilag_minden_rendben__bovul_a_Vasas_fogy_a_Kiscelli_erdo","timestamp":"2018. június. 18. 14:00","title":"„De jogilag minden rendben!” – bővül a Vasas, fogy a Kiscelli erdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23652be5-2034-4caf-a70b-299903d5f640","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Foci a felhőkarcoló tetején és az ezeréves romok tövében – összegyűjtöttünk pár példát a legelképesztőbb focipálya-helyszínekre. Nagyítás fotógaléria.","shortLead":"Foci a felhőkarcoló tetején és az ezeréves romok tövében – összegyűjtöttünk pár példát a legelképesztőbb...","id":"20180619_a_vilag_legfurcsabb_futballpalyai","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23652be5-2034-4caf-a70b-299903d5f640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed13b909-e752-4874-9929-460b5fd55073","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180619_a_vilag_legfurcsabb_futballpalyai","timestamp":"2018. június. 19. 11:40","title":"Még ott is foci sarjad, ahol ember nem várná – fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f73bf08-3095-48bd-8548-4b5daa4f79d5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Valaki több mint 21 ezer eurót adott a császárné selyemszatén cipőjéért, de nagyon szép árat fizettek a napernyőjéért is. ","shortLead":"Valaki több mint 21 ezer eurót adott a császárné selyemszatén cipőjéért, de nagyon szép árat fizettek a napernyőjéért...","id":"20180618_elkepeszto_aron_keltek_el_sissi_es_a_csaszar_cipoi_becsben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f73bf08-3095-48bd-8548-4b5daa4f79d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5040cf5-2e4a-44d4-8e07-976c1e40e361","keywords":null,"link":"/kultura/20180618_elkepeszto_aron_keltek_el_sissi_es_a_csaszar_cipoi_becsben","timestamp":"2018. június. 18. 18:22","title":"Elképesztő áron keltek el Sissi és a császár cipői Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323c536f-63d0-4c21-a980-f2606b636423","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A királynak minimum egy másik király dukált: aranyból, gyémántokkal.","shortLead":"A királynak minimum egy másik király dukált: aranyból, gyémántokkal.","id":"20180618_Elvis_Presley_oroszlanos_gyuru_las_vegas_szerzodes_arveres","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=323c536f-63d0-4c21-a980-f2606b636423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090ffd5d-7262-430f-ab9e-567ba68dac2e","keywords":null,"link":"/kultura/20180618_Elvis_Presley_oroszlanos_gyuru_las_vegas_szerzodes_arveres","timestamp":"2018. június. 18. 13:32","title":"Egy vagyont fizetett valaki Elvis oroszlános gyűrűjéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30573786-f6a1-4f2e-b236-6b0c355fba23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az 1929-ben irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett Mann 9 évig élt a Los Angeleshez tartozó Pacific Palisades-ben. Villáját most a német elnök avatta emlékházzá.","shortLead":"Az 1929-ben irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett Mann 9 évig élt a Los Angeleshez tartozó Pacific Palisades-ben. Villáját...","id":"20180619_Ebbe_a_kaliforniai_villaba_menekult_Thomas_Mann_a_nacik_elol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30573786-f6a1-4f2e-b236-6b0c355fba23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c99c5e8e-0239-447c-88d2-daa690c229a4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180619_Ebbe_a_kaliforniai_villaba_menekult_Thomas_Mann_a_nacik_elol","timestamp":"2018. június. 19. 11:14","title":"Ebbe a Los Angeles-i villába menekült Thomas Mann a nácik elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]