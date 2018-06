Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49742988-637c-48fe-ab09-0d50968bbc70","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sajnos, a zeneszerzőt nem Erkel Ferencnek hívják, mert akkor a magyar válogatottért szurkolhatnánk, hanem Debály Ferenc Józsefnek, aki az uruguayi himnusz zenéjét jegyzi.\r

\r

","shortLead":"Sajnos, a zeneszerzőt nem Erkel Ferencnek hívják, mert akkor a magyar válogatottért szurkolhatnánk, hanem Debály Ferenc...","id":"20180620_Ma_felhangzik_a_foci_veben_egy_magyar_himnusza","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49742988-637c-48fe-ab09-0d50968bbc70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c7b99f-8112-4b14-97f7-251047b2c1a8","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Ma_felhangzik_a_foci_veben_egy_magyar_himnusza","timestamp":"2018. június. 20. 11:02","title":"Ma felhangzik a focivébén egy magyar himnusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6f6708-60e2-48b4-b2c9-32db5d829c3e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oroszbarát, rasszista politikus, Matteo Salvini most egy 224 menekültet szállító hajónak intett be. ","shortLead":"Az oroszbarát, rasszista politikus, Matteo Salvini most egy 224 menekültet szállító hajónak intett be. ","id":"20180622_Ujabb_menekulthajonak_tiltotta_meg_a_kikotest_Orban_egyik_legnagyobb_csodaloja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d6f6708-60e2-48b4-b2c9-32db5d829c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07cf04fd-7315-4dda-87b7-5d26d28080a0","keywords":null,"link":"/vilag/20180622_Ujabb_menekulthajonak_tiltotta_meg_a_kikotest_Orban_egyik_legnagyobb_csodaloja","timestamp":"2018. június. 22. 05:28","title":"Újabb menekülthajónak tiltotta meg a kikötést Orbán egyik legnagyobb csodálója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00f3242-fc87-46f4-9442-2f57bf91ba82","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Meg a többieket is. Az Ocean’s Eleven – Tripla vagy semmi folytatását/női változatát sajnos nem a hanyag elegancia, hanem szimplán csak a hanyagság jellemzi. Elviselhető még így is, de azért ettől a gárdától ez édeskevés. Kritika.","shortLead":"Meg a többieket is. Az Ocean’s Eleven – Tripla vagy semmi folytatását/női változatát sajnos nem a hanyag elegancia...","id":"20180620_Oceans_8_alaposan_atvertek_Sandra_Bullockot_es_Cate_Blanchettet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b00f3242-fc87-46f4-9442-2f57bf91ba82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58658115-67cd-4673-87c9-f85d617e9308","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Oceans_8_alaposan_atvertek_Sandra_Bullockot_es_Cate_Blanchettet","timestamp":"2018. június. 20. 17:00","title":"Ocean’s 8: alaposan átverték Sandra Bullockot és Cate Blanchettet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0797a8c6-d2b8-4fed-a158-9d64d687a24a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába jelentek meg a pénzes szponzorok az eszéki futballklubnál, még így is veszteséges lett az év.","shortLead":"Hiába jelentek meg a pénzes szponzorok az eszéki futballklubnál, még így is veszteséges lett az év.","id":"20180620_6320_szazalekkal_nott_a_szponzori_bevetel_Meszaros_Lorinc_horvat_csapatanal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0797a8c6-d2b8-4fed-a158-9d64d687a24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48dd93a9-af35-4231-9ead-e3917ad667e0","keywords":null,"link":"/kkv/20180620_6320_szazalekkal_nott_a_szponzori_bevetel_Meszaros_Lorinc_horvat_csapatanal","timestamp":"2018. június. 20. 11:36","title":"6320 százalékkal nőtt a szponzori bevétel Mészáros Lőrinc horvát csapatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba120f85-121a-422c-a38f-71d29df0677d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nemzetközi tanács alakult a bikaviadalok népszerűsítésére.","shortLead":"Nemzetközi tanács alakult a bikaviadalok népszerűsítésére.","id":"20180621_30_ezer_bikat_olnek_le_evente_de_szerintuk_ez_muveszet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba120f85-121a-422c-a38f-71d29df0677d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fab872c-e398-4f8e-a29a-ca57378037a2","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_30_ezer_bikat_olnek_le_evente_de_szerintuk_ez_muveszet","timestamp":"2018. június. 21. 09:54","title":"30 ezer bikát ölnek le évente, de szerintük ez művészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aabd6620-90a6-4544-8b9c-b8966d4ecf69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha valaki faluban él, harmadakkora esélye van diplomáig eljutni, mint egy budapestinek.","shortLead":"Ha valaki faluban él, harmadakkora esélye van diplomáig eljutni, mint egy budapestinek.","id":"20180621_Egyetlen_abra_arrol_hol_van_Magyarorszagon_a_legtobb_diplomas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aabd6620-90a6-4544-8b9c-b8966d4ecf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807db066-eb51-4c43-aa73-752549895398","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_Egyetlen_abra_arrol_hol_van_Magyarorszagon_a_legtobb_diplomas","timestamp":"2018. június. 21. 12:45","title":"Egyetlen ábra arról, hol van Magyarországon a legtöbb diplomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48bb53a5-6dcd-4e2c-88a1-6168b5f87257","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Spanyolországnak győzni kellett, mert a meccs előtt csak egy pontja volt, Iránnak pedig három. Necces volt, ugyanis az iráni csapatnak is megvoltak a helyzetei. A tudás legyőzte a lelkesedést, bár a spanyol gól a nap mákja.","shortLead":"Spanyolországnak győzni kellett, mert a meccs előtt csak egy pontja volt, Iránnak pedig három. Necces volt, ugyanis...","id":"20180620_Iran__Spanyolorszag_01","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48bb53a5-6dcd-4e2c-88a1-6168b5f87257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90d6d27-bc1e-42d2-807d-54ec654e7274","keywords":null,"link":"/sport/20180620_Iran__Spanyolorszag_01","timestamp":"2018. június. 20. 21:53","title":"Irán – Spanyolország 0-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d0b51e-24c6-4b57-80c2-a66a41812d33","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Állagmegóvási és felújítási munkálatokra kapott pénzt a józsefvárosi Károlyi–Csekonics kastély, amit viszont a homlokzat mögött teljesen visszabontottak.","shortLead":"Állagmegóvási és felújítási munkálatokra kapott pénzt a józsefvárosi Károlyi–Csekonics kastély, amit viszont...","id":"20180621_Igy_pusztul_el_egy_muemlek_allagmegovas_cimszoval_Budapest_sziveben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98d0b51e-24c6-4b57-80c2-a66a41812d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d4733d0-b5cf-4827-a95c-e049709d2fd4","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_Igy_pusztul_el_egy_muemlek_allagmegovas_cimszoval_Budapest_sziveben","timestamp":"2018. június. 21. 16:30","title":"Patyomkin műemlékvédelem: a kormány és az egyház együtt pusztítja Józsefváros palotanegyedét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]