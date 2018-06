Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"916d2fcb-c1f6-4d5e-a3a5-e0d62c2ab408","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 22 éves gyanúsított ellen korábban lopás miatt indult eljárás. ","shortLead":"A 22 éves gyanúsított ellen korábban lopás miatt indult eljárás. ","id":"20180621_Letartoztattak_a_ferfit_aki_lelohette_az_egyik_legismertebb_rappert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=916d2fcb-c1f6-4d5e-a3a5-e0d62c2ab408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f9e1df-02ed-4ea3-a288-230debdecfaa","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Letartoztattak_a_ferfit_aki_lelohette_az_egyik_legismertebb_rappert","timestamp":"2018. június. 21. 17:10","title":"Letartóztatták a férfit, aki lelőhette az egyik legismertebb rappert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b598a5be-6525-40ea-8748-f98f3850bc07","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Ha bármilyen politikai értékrendről vagy beállítottságról kérdezik a választókat, legtöbbször a szociáldemokrata álláspont kerül többségbe. Mégis a Fidesz nyeri a választásokat, a baloldal pedig soha nem látott mélységben. Erre az anomáliára kereste a választ egy friss tanulmány.","shortLead":"Ha bármilyen politikai értékrendről vagy beállítottságról kérdezik a választókat, legtöbbször a szociáldemokrata...","id":"20180621_Probalkozhat_barmivel_az_MSZP_amig_a_hitelesseget_nem_szerzi_vissza_nincs_eselye","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b598a5be-6525-40ea-8748-f98f3850bc07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db819848-e22a-4195-b731-6f0ecaafed25","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_Probalkozhat_barmivel_az_MSZP_amig_a_hitelesseget_nem_szerzi_vissza_nincs_eselye","timestamp":"2018. június. 21. 17:30","title":"Próbálkozhat bármivel az MSZP, amíg a hitelességét nem szerzi vissza, nincs esélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0899e758-a80a-4a21-842e-2d0b4db09f01","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nagyon sokan telepítettek bodzát, ezért túltermelés van, ez pedig lenyomja az árakat. ","shortLead":"Nagyon sokan telepítettek bodzát, ezért túltermelés van, ez pedig lenyomja az árakat. ","id":"20180620_Nem_eri_meg_az_iden_bodzatermelonek_lenni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0899e758-a80a-4a21-842e-2d0b4db09f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0400ed68-df4f-4aca-b6ab-2b271889b312","keywords":null,"link":"/kkv/20180620_Nem_eri_meg_az_iden_bodzatermelonek_lenni","timestamp":"2018. június. 20. 07:34","title":"Nem éri meg az idén bodzatermelőnek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90264020-74f3-475b-a0e9-ae1e62ecaa51","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy olyan festményt is láthat a közönség, amelyet múzeumban még nem állítottak ki a festőtől. 1873 körül készíthette, fatáblára, és a 20. század végén már felbukkant a műkereskedelemben.","shortLead":"Egy olyan festményt is láthat a közönség, amelyet múzeumban még nem állítottak ki a festőtől. 1873 körül készíthette...","id":"20180621_munkacsy_kulonlegesseget_mutatnak_be_szegeden_a_muzeumok_ejszakajan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90264020-74f3-475b-a0e9-ae1e62ecaa51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa10551-1f7f-4ba8-89e2-5674bbb5cbe9","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_munkacsy_kulonlegesseget_mutatnak_be_szegeden_a_muzeumok_ejszakajan","timestamp":"2018. június. 21. 14:14","title":"Munkácsy-különlegességet mutatnak be Szegeden a Múzeumok Éjszakáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c41a000f-e2d9-4f77-b159-1c269b802078","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kanadai miniszterelnök jelentette be a kanadai parlamentben mondott beszédében, hogy a rendelkezés október 17-től él. ","shortLead":"A kanadai miniszterelnök jelentette be a kanadai parlamentben mondott beszédében, hogy a rendelkezés október 17-től él. ","id":"20180621_legalizaljak_a_marihuanat_kanadaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c41a000f-e2d9-4f77-b159-1c269b802078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8ed1fda-505f-49fa-acfe-3115d1a83301","keywords":null,"link":"/vilag/20180621_legalizaljak_a_marihuanat_kanadaban","timestamp":"2018. június. 21. 05:59","title":"Legalizálják a marihuánát Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbba8936-aac8-4e2a-afbb-51bcb7acefa8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig vannak magyarok, akik az otthoni munkavégzést választhatják, és a helyzet egyre romlik.","shortLead":"Alig vannak magyarok, akik az otthoni munkavégzést választhatják, és a helyzet egyre romlik.","id":"20180620_Alig_engedik_a_magyaroknak_hogy_otthonrol_dolgozzanak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbba8936-aac8-4e2a-afbb-51bcb7acefa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c916bc91-e4d5-4109-9781-6727edde06b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Alig_engedik_a_magyaroknak_hogy_otthonrol_dolgozzanak","timestamp":"2018. június. 20. 11:21","title":"Alig engedik a magyaroknak, hogy otthonról dolgozzanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f2fb0a-7996-4b52-8c7c-12cb31d50f11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valószínűleg elektromos zárlat miatt gyulladhatott ki és éghetett ki teljesen egy második emeleti panellakás kedd reggel a XI. kerületben. Négyen kerültek kórházba.","shortLead":"Valószínűleg elektromos zárlat miatt gyulladhatott ki és éghetett ki teljesen egy második emeleti panellakás kedd...","id":"20180619_sokkolo_paneltuz_ujbudan_egy_csecsemot_is_korhazba_vittek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77f2fb0a-7996-4b52-8c7c-12cb31d50f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9751f152-3958-4d2f-ac9b-6b06bca1cc24","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_sokkolo_paneltuz_ujbudan_egy_csecsemot_is_korhazba_vittek","timestamp":"2018. június. 19. 20:46","title":"Sokkoló paneltűz Újbudán, egy csecsemőt is kórházba vittek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Még szerdán aláírta a vonatkozó elnöki rendeletet.","shortLead":"Még szerdán aláírta a vonatkozó elnöki rendeletet.","id":"20180620_Trumpnak_megiscsak_van_szive_Rendeletet_fontolgat_hogy_ne_szakitsak_szet_a_menekultcsaladokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5fe6e2-f522-4d96-aabf-d08bf064106b","keywords":null,"link":"/vilag/20180620_Trumpnak_megiscsak_van_szive_Rendeletet_fontolgat_hogy_ne_szakitsak_szet_a_menekultcsaladokat","timestamp":"2018. június. 20. 20:11","title":"Trumpnak mégiscsak van szíve: egyben tartja a menekültcsaládokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]