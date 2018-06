Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d1c4be5-86d9-4638-8a8e-29dc3945bcbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szétszakadt az ország: belföldre tízből négyen, külföldre pedig csak ketten mennek nyaralni. A pihenést tervezők csaknem negyedének mindössze 50-100 ezer forintja van erre – nem személyenként, hanem nyaralásonként. Ennyit ér most a forint a magyarok kedvenc nyaralóhelyein.","shortLead":"Szétszakadt az ország: belföldre tízből négyen, külföldre pedig csak ketten mennek nyaralni. A pihenést tervezők...","id":"20180619_Melyik_nyaralasi_celponton_er_legtobbet_a_magyarok_penze","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d1c4be5-86d9-4638-8a8e-29dc3945bcbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef28bdc-f8f5-4489-9932-599decfbd8f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Melyik_nyaralasi_celponton_er_legtobbet_a_magyarok_penze","timestamp":"2018. június. 19. 14:10","title":"Mélyponton a forint, de van olyan nyaralóhely, ahol így is sokat ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159cee86-8a0c-4b5d-a6b2-763fe87566b8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Portréinterjút adott a HVG hetilapnak Dúró Dóra exjobbikos képviselő. Férje, Novák Előd korábban azt mondta, azért nem fogan meg a negyedik gyerekük, mert feleségét nagyon felzaklatta a Jobbikban zajló vita.","shortLead":"Portréinterjút adott a HVG hetilapnak Dúró Dóra exjobbikos képviselő. Férje, Novák Előd korábban azt mondta, azért nem...","id":"20180620_Negyszazezer_forintot_kap_a_hataron_a_tartalekos_honved_Novak_Elod","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=159cee86-8a0c-4b5d-a6b2-763fe87566b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f407c64-62b7-4962-9d36-30420a156dca","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Negyszazezer_forintot_kap_a_hataron_a_tartalekos_honved_Novak_Elod","timestamp":"2018. június. 20. 13:34","title":"Négyszázezer forintot kap a határon a tartalékos honvéd Novák Előd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef58d5f-cc94-4142-8dfe-eaaa8e949561","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Netflix megrendelésére készül a film. ","shortLead":"A Netflix megrendelésére készül a film. ","id":"20180619_Keszul_egy_film_az_Euroviziorol_Will_Ferrell_lesz_a_foszereplo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ef58d5f-cc94-4142-8dfe-eaaa8e949561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fc2f95-8bc9-461e-9079-2adf884e33a7","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Keszul_egy_film_az_Euroviziorol_Will_Ferrell_lesz_a_foszereplo","timestamp":"2018. június. 19. 13:02","title":"Készül egy film az Eurovízióról, Will Ferrell lesz a főszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf032f97-b6cd-4e1f-9794-aa72d8edb5e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Charles Darwin és Alfred Wallace 1870-es évekbeli vitája óta nem tudják a tudósok, hogy milyen evolúciós előnye származik a zebráknak a fekete-fehér csíkos mintázatukból. Az egyik lehetséges felvetés szerint a zebracsíkok fölött kialakuló légörvények hűtik az állat testét. Az ELTE Természettudoményi Kar, az Állatorvostudományi Egyetem és a svéd Lundi Egyetem kutatói a Scientific Reports folyóiratban most megjelent cikkükben cáfolták ezt a feltételezést.","shortLead":"Charles Darwin és Alfred Wallace 1870-es évekbeli vitája óta nem tudják a tudósok, hogy milyen evolúciós előnye...","id":"20180620_zebra_zebracsikok_ertelme_hutes_cafolat_elte_darwin_wallace_evolucios_vita","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf032f97-b6cd-4e1f-9794-aa72d8edb5e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13d4210-52f9-4d6c-8a47-c1731f757cb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_zebra_zebracsikok_ertelme_hutes_cafolat_elte_darwin_wallace_evolucios_vita","timestamp":"2018. június. 20. 07:02","title":"150 éves tudományos vita végére tettek most pontot az ELTE kutatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6625c0bc-5674-4ba4-84ab-ba813787b554","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Compare The Market nevű oldal nemrég hét különböző autógyártó lehetséges lakókocsiját képzelte el. A végeredmény pedig meglepően izgalmas lett.","shortLead":"A Compare The Market nevű oldal nemrég hét különböző autógyártó lehetséges lakókocsiját képzelte el. A végeredmény...","id":"20180619_tesla_bmw_rolls_royce_maybach_cadillac_ferrari_alfa_romeo_lakokocsi_latvanyterv","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6625c0bc-5674-4ba4-84ab-ba813787b554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1df3043-e1ea-4a69-bf0f-8d354a690684","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_tesla_bmw_rolls_royce_maybach_cadillac_ferrari_alfa_romeo_lakokocsi_latvanyterv","timestamp":"2018. június. 19. 12:26","title":"Tesla, BMW, Ferrari és a többiek – ilyen lenne, ha lakókocsit gyártanának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"911d97ea-fb25-4dbd-9390-30165de26e0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elvileg csak egy gombnyomás/kattintás kellene ahhoz, hogy leállítsuk egy YouTube-videó lejátszását, egy német fejlesztő azonban ezt a mozdulatot is megspórolná nekünk. Ennek eredménye egy meglehetősen nyugtalanítő bővítmény.","shortLead":"Elvileg csak egy gombnyomás/kattintás kellene ahhoz, hogy leállítsuk egy YouTube-videó lejátszását, egy német fejlesztő...","id":"20180620_google_chrome_bongeszo_bovitmeny_facepause_youtube_video_lejatszasa_szunet_szemkovetes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=911d97ea-fb25-4dbd-9390-30165de26e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8514375-3db7-46e7-b9a1-f38477478487","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_google_chrome_bongeszo_bovitmeny_facepause_youtube_video_lejatszasa_szunet_szemkovetes","timestamp":"2018. június. 20. 09:03","title":"Ijesztő, de hatékony: ha ezt felteszi a gépére, csak akkor mennek majd a YouTube-videók, ha ön épp a képernyőt nézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d696024b-f9ab-4e07-ad53-10c8a8283a99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány nap leforgása alatt több százezren látták azt a videót, amiben egy kék lámpás, civil autó akciózik az M7-es autópályán.","shortLead":"Néhány nap leforgása alatt több százezren látták azt a videót, amiben egy kék lámpás, civil autó akciózik az M7-es...","id":"20180620_m7es_autopalya_keklampas_civil_auto_opel_zafira_kamionos","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d696024b-f9ab-4e07-ad53-10c8a8283a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae6737f-34a8-4ecc-826c-f5521f45df49","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_m7es_autopalya_keklampas_civil_auto_opel_zafira_kamionos","timestamp":"2018. június. 20. 13:21","title":"Kiderült: ők ellenőriztek a civil, kék lámpás autóból az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d621433-b8ac-4181-a8ae-cc3c3c5abcac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az aktuális Astra ráncfelvarrt új változatának már javában folyik a közúti tesztelése.","shortLead":"Az aktuális Astra ráncfelvarrt új változatának már javában folyik a közúti tesztelése.","id":"20180620_kemfotok_opel_astra_kompakt_nemet_auto_prototipus_gsi_opc_psa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d621433-b8ac-4181-a8ae-cc3c3c5abcac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0106a6a2-67d0-4027-a5f9-e0561bad55cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_kemfotok_opel_astra_kompakt_nemet_auto_prototipus_gsi_opc_psa","timestamp":"2018. június. 20. 11:22","title":"Friss kémfotókon az új Opel Astra, jön a sportos GSi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]