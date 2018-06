Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4f1a3cf-215a-4bce-8eb1-d1f2092733e3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elégedetlen volt a közönségével, és a Twitteren jól kiosztotta őket.\r

\r

","shortLead":"Elégedetlen volt a közönségével, és a Twitteren jól kiosztotta őket.\r

\r

","id":"20180620_Verig_sertette_a_belgakat_John_Cleese","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4f1a3cf-215a-4bce-8eb1-d1f2092733e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce38194c-792a-4bae-b3df-f574ba04a5a1","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Verig_sertette_a_belgakat_John_Cleese","timestamp":"2018. június. 20. 11:15","title":"Vérig sértette a belgákat John Cleese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f66276-ed75-4897-8985-fe2b317c03b8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kanadai szenátus is rábólintott a marihuána legalizálására. A főkormányzói jóváhagyás után 8-12 hetes átmeneti időszak következik, hogy valamennyi tartomány felkészülhessen az árusításra. ","shortLead":"A kanadai szenátus is rábólintott a marihuána legalizálására. A főkormányzói jóváhagyás után 8-12 hetes átmeneti...","id":"20180620_kanada_kizoldult_megszavaztak_a_marihuana_legalizalasat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29f66276-ed75-4897-8985-fe2b317c03b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f4320b-3fa9-4913-8c8d-f16bd786ac4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_kanada_kizoldult_megszavaztak_a_marihuana_legalizalasat","timestamp":"2018. június. 20. 11:01","title":"Kanada kizöldült: megszavazták a marihuána legalizálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb01d46e-ce10-4aef-9ca9-908298c41a2f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Közzétette a brit belügyminisztérium a pontos feltételekre vonatkozó tervezetét.","shortLead":"Közzétette a brit belügyminisztérium a pontos feltételekre vonatkozó tervezetét.","id":"20180621_Igy_tudnak_a_nagybritanniai_magyarok_letelepedni_a_Brexit_utan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb01d46e-ce10-4aef-9ca9-908298c41a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b3eb2b-38f4-42d7-bc6e-7fe571fa646a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_Igy_tudnak_a_nagybritanniai_magyarok_letelepedni_a_Brexit_utan","timestamp":"2018. június. 21. 17:28","title":"Így tudnak a nagy-britanniai magyarok letelepedni a Brexit után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b682e7-622c-46f4-b0d5-cbfcedb2e232","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ritka élőhelyek és egész ökoszisztémák semmisültek meg a Hawaii nagy szigetén május elején kitört Kilauea vulkánból áramló lávától, ám a kutatók szerint, noha emberi szemszögből tragédia, ami történik, tudományosan nézve azonban csak a természet \"brutális\" körforgásáról van szó.","shortLead":"Ritka élőhelyek és egész ökoszisztémák semmisültek meg a Hawaii nagy szigetén május elején kitört Kilauea vulkánból...","id":"20180620_egesz_okoszisztemakat_pusztitott_ki_a_hawaii_vulkan_kitorese","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92b682e7-622c-46f4-b0d5-cbfcedb2e232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d423517b-6305-46bc-885b-393285d7407d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_egesz_okoszisztemakat_pusztitott_ki_a_hawaii_vulkan_kitorese","timestamp":"2018. június. 20. 20:27","title":"Egész ökoszisztémákat pusztított ki a hawaii vulkán kitörése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c062df81-21a6-459f-a6a4-0835ba1f6d61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem túl hosszú, ám nagyon is látványos videót készített egy cseh repülésrajongó egy reptér éjszakai leszálló forgalmáról.","shortLead":"Nem túl hosszú, ám nagyon is látványos videót készített egy cseh repülésrajongó egy reptér éjszakai leszálló...","id":"20180620_repulos_video_timelapse_ejszakai_leszallasok_rostilav_kopecky","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c062df81-21a6-459f-a6a4-0835ba1f6d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91fc4e3a-3094-4935-b8ae-69941cb8b3e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_repulos_video_timelapse_ejszakai_leszallasok_rostilav_kopecky","timestamp":"2018. június. 20. 13:03","title":"Mint a szentjánosbogarak, úgy röpködnek a repülők ezen a timelapse videón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA BTK bízik abban, hogy a kormány és az országgyűlés nem a kommunikáció alapvető szakmai normáit sértő sajtóközlemények, hanem, ahogyan más helyzetekben is megtörtént már, egymás autonómiáját tisztelő megbeszélések során hozza meg a magyar tudományos kutatások szervezetével, finanszírozásával kapcsolatos döntéseit.","shortLead":"Az MTA BTK bízik abban, hogy a kormány és az országgyűlés nem a kommunikáció alapvető szakmai normáit sértő...","id":"20180621_Az_MTA_bolcsesz_kutatokozpontja_is_uzent_a_kormanynak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4583716-efc4-4c7d-b6a3-e294b568a142","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_Az_MTA_bolcsesz_kutatokozpontja_is_uzent_a_kormanynak","timestamp":"2018. június. 21. 18:02","title":"Az MTA bölcsész kutatóközpontja is üzent a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cf158a-b66e-4041-abb3-8760f9ed349d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az eurót reggel nyolckor 326,26 forinton jegyezték a csütörtök esti 326,30 forint után.","shortLead":"Az eurót reggel nyolckor 326,26 forinton jegyezték a csütörtök esti 326,30 forint után.","id":"20180622_Idei_melypontja_kozeleben_a_forint","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52cf158a-b66e-4041-abb3-8760f9ed349d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d12b8d40-1f55-49b5-bf0d-2e9793c494c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Idei_melypontja_kozeleben_a_forint","timestamp":"2018. június. 22. 08:46","title":"Idei mélypontja közelében a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26184ff-b39b-4cb2-9ae6-730c32aa041b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány gazdaságpolitikája került célkeresztbe.","shortLead":"A kormány gazdaságpolitikája került célkeresztbe.","id":"20180622_Ujabb_pofon_igerkezik_ma_az_EUtol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f26184ff-b39b-4cb2-9ae6-730c32aa041b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76d635d-7762-4a59-ab1a-c71811e8de6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Ujabb_pofon_igerkezik_ma_az_EUtol","timestamp":"2018. június. 22. 06:45","title":"Újabb pofon ígérkezik ma az EU-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]