Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42701cbb-e98a-457f-bf0e-61c151bcd786","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autóipar meghatározó szereplői különbőző stratégiák mentén bútoroznak össze.","shortLead":"Az autóipar meghatározó szereplői különbőző stratégiák mentén bútoroznak össze.","id":"20180620_ford_volkswagen_audi_hyundai_szovetsg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42701cbb-e98a-457f-bf0e-61c151bcd786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948e8e48-621f-47c6-b375-eb37235f8ff1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_ford_volkswagen_audi_hyundai_szovetsg","timestamp":"2018. június. 20. 17:26","title":"Mi van itt? A Ford a VW-vel, az Audi a Hyundai-jal szövetkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e88a5df-59c3-45a0-9cc9-267b5ff18716","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A thaiföldi motoros után nemcsak, hogy mindenki megfordul, de valószínűleg a kellő tiszteletet is megkapja az utakon.","shortLead":"A thaiföldi motoros után nemcsak, hogy mindenki megfordul, de valószínűleg a kellő tiszteletet is megkapja az utakon.","id":"20180620_predator_motoros_thaifold_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e88a5df-59c3-45a0-9cc9-267b5ff18716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81edbb0-9327-45cf-9b76-50a463ef6636","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_predator_motoros_thaifold_video","timestamp":"2018. június. 20. 15:26","title":"A nap videója: a motoros, aki elől minden autós lehúzódna a forgalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5343aa-3034-4e21-9405-85c176b869df","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egyik csapat sem lehet elégedett a döntetlennel, az ausztráloknak viszont jobban kellett volna a győzelem. ","shortLead":"Egyik csapat sem lehet elégedett a döntetlennel, az ausztráloknak viszont jobban kellett volna a győzelem. ","id":"20180621_Dania__Ausztralia_11","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d5343aa-3034-4e21-9405-85c176b869df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5fef4db-3554-48fd-b6e0-fbe328ef2f1f","keywords":null,"link":"/sport/20180621_Dania__Ausztralia_11","timestamp":"2018. június. 21. 16:01","title":"Dánia–Ausztrália: 1-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed233211-9eca-4796-aa61-ef9dfd12d138","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégek hetede nem is adna semmit az adóváltozások után értelmetlenné váló juttatások helyett.","shortLead":"A cégek hetede nem is adna semmit az adóváltozások után értelmetlenné váló juttatások helyett.","id":"20180621_Sok_dolgozo_bukhat_a_cafeteria_radikalis_valtoztatasaval","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed233211-9eca-4796-aa61-ef9dfd12d138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a10e977-8c63-42bc-b4f9-a82a7fd58eb8","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Sok_dolgozo_bukhat_a_cafeteria_radikalis_valtoztatasaval","timestamp":"2018. június. 21. 14:17","title":"Sok dolgozó veszíthet a cafeteria radikális változtatása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e73375-7714-4041-a134-b54597f770e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20180621_Teljesse_valhat_Oroszorszag_es_Kina_osszeborulasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9e73375-7714-4041-a134-b54597f770e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38933669-7761-49ba-8727-c761bbf38a8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_Teljesse_valhat_Oroszorszag_es_Kina_osszeborulasa","timestamp":"2018. június. 21. 13:15","title":"Teljessé válhat Oroszország és Kína összeborulása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cf158a-b66e-4041-abb3-8760f9ed349d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az eurót reggel nyolckor 326,26 forinton jegyezték a csütörtök esti 326,30 forint után.","shortLead":"Az eurót reggel nyolckor 326,26 forinton jegyezték a csütörtök esti 326,30 forint után.","id":"20180622_Idei_melypontja_kozeleben_a_forint","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52cf158a-b66e-4041-abb3-8760f9ed349d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d12b8d40-1f55-49b5-bf0d-2e9793c494c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Idei_melypontja_kozeleben_a_forint","timestamp":"2018. június. 22. 08:46","title":"Idei mélypontja közelében a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26184ff-b39b-4cb2-9ae6-730c32aa041b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány gazdaságpolitikája került célkeresztbe.","shortLead":"A kormány gazdaságpolitikája került célkeresztbe.","id":"20180622_Ujabb_pofon_igerkezik_ma_az_EUtol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f26184ff-b39b-4cb2-9ae6-730c32aa041b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76d635d-7762-4a59-ab1a-c71811e8de6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Ujabb_pofon_igerkezik_ma_az_EUtol","timestamp":"2018. június. 22. 06:45","title":"Újabb pofon ígérkezik ma az EU-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a72909-a28f-4230-a3fb-b4d400fc1917","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Leányvállalata, a horvát INA az Észak-Adria és a Marica-tenger alatti gázmezők egyedüli tulajdonosává és kizárólagos üzemeltetőjévé válik.","shortLead":"Leányvállalata, a horvát INA az Észak-Adria és a Marica-tenger alatti gázmezők egyedüli tulajdonosává és kizárólagos...","id":"20180620_tengeri_olajmezoket_szerzett_a_mol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68a72909-a28f-4230-a3fb-b4d400fc1917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a95cc4-7f9f-4d68-a69f-d1c1d76b9315","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_tengeri_olajmezoket_szerzett_a_mol","timestamp":"2018. június. 20. 16:43","title":"Tengeri gázmezőket szerzett a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]