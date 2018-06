Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e8de9a9-919b-4a87-a197-b667d6f6a07c","c_author":"Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"A repülőcirkusz pilótái pénteken elkezdték a szabadedzéseket a 12. Red Bull Air Race versenyre. A rossz idő ellenére nem csak a versenyzők, hanem a veterán gépek pilótái is kipróbálták magukat a légiparádé kezdete előtt.","shortLead":"A repülőcirkusz pilótái pénteken elkezdték a szabadedzéseket a 12. Red Bull Air Race versenyre. A rossz idő ellenére...","id":"20180623_Haboru_a_varosban_indul_a_Red_Bull_Air_Race","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e8de9a9-919b-4a87-a197-b667d6f6a07c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34f4af1-851b-4c8c-9bd3-5b7a95d84ade","keywords":null,"link":"/kkv/20180623_Haboru_a_varosban_indul_a_Red_Bull_Air_Race","timestamp":"2018. június. 23. 11:30","title":"Háború a városban, indul a Red Bull Air Race","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d0b51e-24c6-4b57-80c2-a66a41812d33","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Állagmegóvási és felújítási munkálatokra kapott pénzt a józsefvárosi Károlyi–Csekonics kastély, amit viszont a homlokzat mögött teljesen visszabontottak.","shortLead":"Állagmegóvási és felújítási munkálatokra kapott pénzt a józsefvárosi Károlyi–Csekonics kastély, amit viszont...","id":"20180621_Igy_pusztul_el_egy_muemlek_allagmegovas_cimszoval_Budapest_sziveben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98d0b51e-24c6-4b57-80c2-a66a41812d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d4733d0-b5cf-4827-a95c-e049709d2fd4","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_Igy_pusztul_el_egy_muemlek_allagmegovas_cimszoval_Budapest_sziveben","timestamp":"2018. június. 21. 16:30","title":"Patyomkin műemlékvédelem: a kormány és az egyház együtt pusztítja Józsefváros palotanegyedét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ec73d9-f743-4f7a-9867-be0db6574677","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sok minden eldőlhet ma a vb-n, de a nap legfontosabb kérdése egyértelműen az: arra a sorsra jut-e címvédő Németország, mint az olaszok 2010-ben és a spanyolok 2014-ben?","shortLead":"Sok minden eldőlhet ma a vb-n, de a nap legfontosabb kérdése egyértelműen az: arra a sorsra jut-e címvédő Németország...","id":"20180623_A_nap_meccse_nemet_sved_mexiko_del_korea_belgium_tunezia_vb","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3ec73d9-f743-4f7a-9867-be0db6574677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9debf158-cd38-48c1-90e0-1182e6ecd7b8","keywords":null,"link":"/sport/20180623_A_nap_meccse_nemet_sved_mexiko_del_korea_belgium_tunezia_vb","timestamp":"2018. június. 23. 12:30","title":"A nap meccse: Németországnak ma elkezdődik az egyenes kieséses szakasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nyílt Társadalom Alapítványok elemzése szerint az új törvény sérti az uniós menedékjogi szabályozásokat is, ezért az Európai Bizottsághoz fordulnak.","shortLead":"A Nyílt Társadalom Alapítványok elemzése szerint az új törvény sérti az uniós menedékjogi szabályozásokat is, ezért...","id":"20180621_A_menekultek_vilagnapjan_Magyarorszag_torvenyellenesnek_nyilvanitja_az_uldozotteknek_nyujtott_segitseget","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc0b109-2385-498f-a682-51b19c640c1a","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_A_menekultek_vilagnapjan_Magyarorszag_torvenyellenesnek_nyilvanitja_az_uldozotteknek_nyujtott_segitseget","timestamp":"2018. június. 21. 21:07","title":"Nyílt Társadalom Alapítványok: A Stop Soros célja, hogy elhallgattassa a független kritikusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95f6b03a-0c89-415e-8535-2048a6e4ed96","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Az Ébresztő és a Tanulni akarunk! után megszületett a Fogjunk össze című dal, amelyben a színész azt feszegeti, mekkora felelősséggel tartozunk a felnövő generációk felé. A projektbe Mohamed Fatima és László Zsolt is beszállt.","shortLead":"Az Ébresztő és a Tanulni akarunk! után megszületett a Fogjunk össze című dal, amelyben a színész azt feszegeti, mekkora...","id":"20180622_Molnar_Aron_noAr_Fogjunk_ossze","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95f6b03a-0c89-415e-8535-2048a6e4ed96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d838f667-50da-40c9-9d65-e1d330046d53","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_Molnar_Aron_noAr_Fogjunk_ossze","timestamp":"2018. június. 22. 07:12","title":"„Ha némán, vakon szót fogadunk, simán elvész az egyén” – megjött a harmadik noÁr-klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1cc9ab-dace-440d-bab3-ae4603169fba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig csak gyanítani lehetett, de mostantól biztos, hogy a Fidesz indított rá azonos vagy hasonló nevű kamujelölteket a miskolci időközi választás győzelemre esélyes ellenzéki indulójára, hogy összezavarja a választókat. Az egyikről az volt a furcsa, hogy menekül, a hvg.hu most megtalálta a másodikat: évekre visszamenő Fidesz-aktivista múltja van, az áprilisi választáson a másik miskolci körzet kormánypárti jelöltjét segítette.","shortLead":"Eddig csak gyanítani lehetett, de mostantól biztos, hogy a Fidesz indított rá azonos vagy hasonló nevű kamujelölteket...","id":"20180621_Micsoda_veletlen_Hat_nem_fideszes_aktivista_a_miskolci_idokozi_kamujeloltje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b1cc9ab-dace-440d-bab3-ae4603169fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fd19683-4592-4c64-b6fc-0436e0cf5ce7","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_Micsoda_veletlen_Hat_nem_fideszes_aktivista_a_miskolci_idokozi_kamujeloltje","timestamp":"2018. június. 22. 06:00","title":"Micsoda véletlen! Hát nem fideszes aktivista a miskolci időközi kamujelöltje?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ae89ea-c2ab-4391-9ef8-636c5a61da80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Araszol a kocsisor a Balaton felé","shortLead":"Araszol a kocsisor a Balaton felé","id":"20180623_Baleset_az_M7esen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56ae89ea-c2ab-4391-9ef8-636c5a61da80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06361e5b-e11e-4b18-92e6-84fb9e512707","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180623_Baleset_az_M7esen","timestamp":"2018. június. 23. 12:58","title":"Baleset az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b3a3f6-be86-4bcd-a9de-fefe009024a7","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Megsértette az Intel belső szabályzatát Brian Krzanich – erre derített fényt a chipgyártó vállalat belső vizsgálata.","shortLead":"Megsértette az Intel belső szabályzatát Brian Krzanich – erre derített fényt a chipgyártó vállalat belső vizsgálata.","id":"20180621_intel_brian_krzanich_lemondas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69b3a3f6-be86-4bcd-a9de-fefe009024a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2cbae88-0e7d-426a-b7c0-fb35d98939ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_intel_brian_krzanich_lemondas","timestamp":"2018. június. 21. 15:20","title":"Azonnali hatállyal lemondott az Intel vezérigazgatója, miután fény derült egy belsős viszonyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]