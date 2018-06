Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1a5bf77-9bf0-4c16-967f-7e3bd257d68c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet valósít meg, hogy a magyar jog nem biztosítja a letelepedett külföldi állampolgárok nemének jogi elismerését és a kapcsolódó névváltoztatást.","shortLead":"Mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet valósít meg, hogy a magyar jog nem biztosítja a letelepedett...","id":"20180621_Alkotmanybirosag_alapveto_jog_a_transznemu_emberek_nemenek_jogi_elismerese","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1a5bf77-9bf0-4c16-967f-7e3bd257d68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09e88cf-e211-43e6-bb34-462ced527634","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_Alkotmanybirosag_alapveto_jog_a_transznemu_emberek_nemenek_jogi_elismerese","timestamp":"2018. június. 21. 13:03","title":"Alkotmánybíróság: Alapvető jog a transznemű emberek nemének jogi elismerése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0802e2db-5feb-4d7d-97a2-6eaec52c5806","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A napokban kaphatja meg az építési engedélyt a GTC legújabb projektje, a Twist irodaházfejlesztés. Az Árpád híd pesti oldalára kerülő 90 méter magas épület egy méterrel körözi le a 89 méteres SOTE-toronyházat.","shortLead":"A napokban kaphatja meg az építési engedélyt a GTC legújabb projektje, a Twist irodaházfejlesztés. Az Árpád híd pesti...","id":"20180622_Lazar_Janos_banatara_Pesten_epul_a_vilag_egyik_legkisebb_felhokarcoloja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0802e2db-5feb-4d7d-97a2-6eaec52c5806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be0a76b-99bc-4d8d-8975-5fe63c2331ef","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180622_Lazar_Janos_banatara_Pesten_epul_a_vilag_egyik_legkisebb_felhokarcoloja","timestamp":"2018. június. 22. 14:00","title":"Lázár János bánatára Pesten épül a világ egyik legkisebb felhőkarcolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb01d46e-ce10-4aef-9ca9-908298c41a2f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Közzétette a brit belügyminisztérium a pontos feltételekre vonatkozó tervezetét.","shortLead":"Közzétette a brit belügyminisztérium a pontos feltételekre vonatkozó tervezetét.","id":"20180621_Igy_tudnak_a_nagybritanniai_magyarok_letelepedni_a_Brexit_utan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb01d46e-ce10-4aef-9ca9-908298c41a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b3eb2b-38f4-42d7-bc6e-7fe571fa646a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_Igy_tudnak_a_nagybritanniai_magyarok_letelepedni_a_Brexit_utan","timestamp":"2018. június. 21. 17:28","title":"Így tudnak a nagy-britanniai magyarok letelepedni a Brexit után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8461797-c438-4d23-bff6-8206bc155fe1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Balaton után mindig is a Velencei-tó számított az egyik legkedveltebb magyar üdülési célpontnak, mely elsősorban Budapesthez való közelségének köszönhető, így akár lakhatási szándékkal is megfontolandó az ingatlanvásárlás.","shortLead":"A Balaton után mindig is a Velencei-tó számított az egyik legkedveltebb magyar üdülési célpontnak, mely elsősorban...","id":"20180622_100_evente_kiszarad_most_megis_erdemes_ennel_a_magyar_tonal_nyaralot_vennie","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8461797-c438-4d23-bff6-8206bc155fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3714ebb3-01be-490d-a246-a9459c27f02b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180622_100_evente_kiszarad_most_megis_erdemes_ennel_a_magyar_tonal_nyaralot_vennie","timestamp":"2018. június. 22. 12:28","title":"100 évente kiszárad, most mégis érdemes ennél a magyar tónál nyaralót vennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8639c2b1-1a62-499d-b9e7-d4c9e8193649","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most filmet tervez önéletrajzi könyve alapján.","shortLead":"Most filmet tervez önéletrajzi könyve alapján.","id":"20180623_Emlekszik_a_Katicabogar_fedonevu_kemelharitora_aki_testevel_szolgalta_a_partallamot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8639c2b1-1a62-499d-b9e7-d4c9e8193649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc60ece-82d7-4998-bdbb-6e419d559d93","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Emlekszik_a_Katicabogar_fedonevu_kemelharitora_aki_testevel_szolgalta_a_partallamot","timestamp":"2018. június. 23. 08:30","title":"Emlékszik a Katicabogár fedőnevű kémelhárítóra, aki testével szolgálta a pártállamot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6730ca-f6c6-43e0-9dde-48b9e47bc385","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután korábban egy komplett feladatsor kiszivárgott, Algéria úgy döntött, radikális eszközzel próbál elébe menni az iskolai csalásoknak: egyszerűen kikapcsolják az internetet, mialatt a diákok vizsgáznak.","shortLead":"Miután korábban egy komplett feladatsor kiszivárgott, Algéria úgy döntött, radikális eszközzel próbál elébe menni...","id":"20180622_internet_blokkolas_algeria_kozepiskola_erettsegi_mobiltelefon_femdetektor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6730ca-f6c6-43e0-9dde-48b9e47bc385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4631328-b7b4-4064-a081-dbc747e66cdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180622_internet_blokkolas_algeria_kozepiskola_erettsegi_mobiltelefon_femdetektor","timestamp":"2018. június. 22. 19:03","title":"Van egy ország, ahol 2 napja lekapcsolták a teljes internetet, és 3 napig még így is marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb2773c-8e58-40ba-b973-25fe86dc7368","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét bebizonyították: olyan veszélyek is leselkedhetnek a számítógépünkre, amelyekre tényleg nem számítunk. Elég csak a megfelelő hangot lejátszani a gép környezetében, és máris tönkremegy a winchester.","shortLead":"Ismét bebizonyították: olyan veszélyek is leselkedhetnek a számítógépünkre, amelyekre tényleg nem számítunk. Elég csak...","id":"20180621_blue_note_merevlemez_tonkretetele_hanggal_ultrahanggal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecb2773c-8e58-40ba-b973-25fe86dc7368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f03fbaf4-a40a-4591-9f8f-2dd05ea55bf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_blue_note_merevlemez_tonkretetele_hanggal_ultrahanggal","timestamp":"2018. június. 21. 12:03","title":"Ijesztő: ilyen egyszerűen tehetik tönkre akár az ön merevlemezét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cece5bc-7f01-4467-acb2-9d3852ed82cb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A szaúdi király tavaly engedélyezte, hogy a világon utolsóként az arab országban is nemtől függetlenül minden felnőtt állampolgár autót vezethessen. A nőket a közlekedési minisztérium szervezésében tanítják a náluk forradalmi tevékenységre.","shortLead":"A szaúdi király tavaly engedélyezte, hogy a világon utolsóként az arab országban is nemtől függetlenül minden felnőtt...","id":"20180622_Mar_a_szaudi_nok_is_vezethetnek_autot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cece5bc-7f01-4467-acb2-9d3852ed82cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181a4d26-ab3c-4d17-95be-6ed866c4b2b3","keywords":null,"link":"/elet/20180622_Mar_a_szaudi_nok_is_vezethetnek_autot","timestamp":"2018. június. 22. 15:22","title":"Nemsokára a szaúdi nők is vezethetnek autót, így tanítják őket – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]