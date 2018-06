Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemcsak ügyes, okos is.","shortLead":"Nemcsak ügyes, okos is.","id":"20180622_Ez_az_ehes_mosomedve_akarmelyik_akciohost_lepipalja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f60807a-6d98-4e9c-ab31-58ef2af47db3","keywords":null,"link":"/elet/20180622_Ez_az_ehes_mosomedve_akarmelyik_akciohost_lepipalja","timestamp":"2018. június. 22. 11:10","title":"Ez az éhes mosómedve akármelyik akcióhőst lepipálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5063750d-a46c-49f6-9a38-6103eee9dbff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanulás és kutatás szabadsága nem a kevesek kiváltsága, hanem a demokrácia alapja, mondta el Michael Ignatieff, a CEU rektora az intézmény diplomaátadó ceremóniáján. Ha ez nincs, a demokrácia meghal. Ez ellen küzd egy ideje a CEU. A ceremónián felszólalt egy olyan diák is, aki a délszláv háború idején menekültként kapott egy újabb esélyt Svédországban, és most diplomásként fejezi be az iskolát. ","shortLead":"A tanulás és kutatás szabadsága nem a kevesek kiváltsága, hanem a demokrácia alapja, mondta el Michael Ignatieff, a CEU...","id":"20180622_Ilyen_a_talan_utolso_CEUdiplomaoszto_Budapesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5063750d-a46c-49f6-9a38-6103eee9dbff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ef7d7e-ed9d-44aa-ba06-2a7d321e1f85","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Ilyen_a_talan_utolso_CEUdiplomaoszto_Budapesten","timestamp":"2018. június. 22. 11:22","title":"Ilyen volt a talán utolsó CEU-diplomaosztó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a08790e8-ddcc-4082-8082-eff1c7b864e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia az újragondolt Photoshop után ezúttal a videózáshoz nyúlt hozzá, méghozzá nem is akárhogyan: egy sima 30 képkocka/másodperc sebességgel rögzített videóból is képesek szuperlassított videót csinálni.","shortLead":"Az Nvidia az újragondolt Photoshop után ezúttal a videózáshoz nyúlt hozzá, méghozzá nem is akárhogyan: egy sima 30...","id":"201806122_nvidia_slow_motion_video_mesterseges_intelligencia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a08790e8-ddcc-4082-8082-eff1c7b864e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4e2cfb-6e01-4081-9d39-e5841dd8a8de","keywords":null,"link":"/tudomany/201806122_nvidia_slow_motion_video_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. június. 22. 09:03","title":"Videó: Egészen lenyűgöző, hogyan csinál egy sima telefonos videóból slow motion felvételt egy új módszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4070c813-b169-4895-b6e2-b0495e6f8188","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új számmal támad Luis Fonsi.","shortLead":"Új számmal támad Luis Fonsi.","id":"20180621_Ez_lesz_az_idei_nyar_Despacitoja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4070c813-b169-4895-b6e2-b0495e6f8188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8c9c58-dce2-4673-bb81-a8599b7b8354","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Ez_lesz_az_idei_nyar_Despacitoja","timestamp":"2018. június. 21. 11:20","title":"Ez lesz az idei nyár Despacitója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megfontolja angliai jelenlétét az Airbus, ha az Egyesült Királyság megegyezés nélkül lép ki az unió kötelékéből – fenyítette be a kormányt a 14 ezer embert foglalkoztató légitársaság.","shortLead":"Megfontolja angliai jelenlétét az Airbus, ha az Egyesült Királyság megegyezés nélkül lép ki az unió kötelékéből –...","id":"20180622_14_ezer_britre_var_a_biztos_munkanelkuliseg_ha_meglepik_a_Brexitet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bee0fd4-7f65-4076-8cdb-b1aade615aba","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_14_ezer_britre_var_a_biztos_munkanelkuliseg_ha_meglepik_a_Brexitet","timestamp":"2018. június. 22. 10:44","title":"14 ezer britre vár a biztos munkanélküliség a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f172ae4d-58ea-4891-b522-6bd83c8e3941","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Chicago Fire a magyar támadó góljával győzte le 1-0-ra az Atlanta Unitedet a US Open Kupa nyolcaddöntőjében.","shortLead":"A Chicago Fire a magyar támadó góljával győzte le 1-0-ra az Atlanta Unitedet a US Open Kupa nyolcaddöntőjében.","id":"20180621_negyeddontobe_rugta_a_csapatat_nikolics","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f172ae4d-58ea-4891-b522-6bd83c8e3941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcadd21d-c57d-463a-ad9b-f70daf945706","keywords":null,"link":"/sport/20180621_negyeddontobe_rugta_a_csapatat_nikolics","timestamp":"2018. június. 21. 12:23","title":"Negyeddöntőbe rúgta a csapatát Nikolics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed233211-9eca-4796-aa61-ef9dfd12d138","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégek hetede nem is adna semmit az adóváltozások után értelmetlenné váló juttatások helyett.","shortLead":"A cégek hetede nem is adna semmit az adóváltozások után értelmetlenné váló juttatások helyett.","id":"20180621_Sok_dolgozo_bukhat_a_cafeteria_radikalis_valtoztatasaval","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed233211-9eca-4796-aa61-ef9dfd12d138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a10e977-8c63-42bc-b4f9-a82a7fd58eb8","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Sok_dolgozo_bukhat_a_cafeteria_radikalis_valtoztatasaval","timestamp":"2018. június. 21. 14:17","title":"Sok dolgozó veszíthet a cafeteria radikális változtatása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f751a7-3bfa-4416-bbff-e5870679631c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az adóügyekért felelős államtitkár nyilatkozott a Figyelőnek, azt is elmondta, miért nem tervezi a kormány az áfa csökkentését.","shortLead":"Az adóügyekért felelős államtitkár nyilatkozott a Figyelőnek, azt is elmondta, miért nem tervezi a kormány az áfa...","id":"20180621_Felere_csokkenhet_az_adonemek_szama__de_meg_nem_erdemes_orulni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1f751a7-3bfa-4416-bbff-e5870679631c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82c16ea-e5d1-4146-9092-e23a9058c6d6","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Felere_csokkenhet_az_adonemek_szama__de_meg_nem_erdemes_orulni","timestamp":"2018. június. 21. 11:15","title":"Felére csökkenhet az adónemek száma – de még nem érdemes örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]