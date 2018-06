Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több másik mellett a Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt.-t is figyelmeztették.","shortLead":"Több másik mellett a Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt.-t is figyelmeztették.","id":"20180622_megintette_meszaros_lorinc_ceget_a_jegybank","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773aa776-0ac2-4e46-9e2e-4c6f93fddd1c","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_megintette_meszaros_lorinc_ceget_a_jegybank","timestamp":"2018. június. 22. 18:29","title":"Megintette Mészáros Lőrinc cégét a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9fdaa1-d200-4f11-aea5-d2b32060c539","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Beperelte a tulajdonos az osztrák államot.","shortLead":"Beperelte a tulajdonos az osztrák államot.","id":"20180622_Olcson_akartak_meguszni_Hitler_szulohazanak_kisajatitasat__most_fizethetnek_negyszer_annyit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d9fdaa1-d200-4f11-aea5-d2b32060c539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e75a9465-5d24-45d3-92c7-69eabe1ec4c8","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_Olcson_akartak_meguszni_Hitler_szulohazanak_kisajatitasat__most_fizethetnek_negyszer_annyit","timestamp":"2018. június. 22. 10:43","title":"Olcsón akarták megúszni Hitler szülőházának kisajátítását - most fizethetnek négyszer annyit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c918ea-0514-422d-ac84-457cd18ec48a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már tavaly visszakérte a mórahalmi miniparkra elköltött uniós félmilliárd forintot a Miniszterelnökség az építtetőtől, mert szabálytalanságokat találtak. Kispórolhatták a pénzt a makettekből, amelyeket már tavalyelőtt az összeg tizedéért árverésen megvásárolt a helyi önkormányzat.","shortLead":"Már tavaly visszakérte a mórahalmi miniparkra elköltött uniós félmilliárd forintot a Miniszterelnökség az építtetőtől...","id":"20180622_Hova_folyt_el_a_Mini_Hungary_Park_tobb_szazmillioja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79c918ea-0514-422d-ac84-457cd18ec48a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af852e67-ead1-4013-85cb-dffc715baea0","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_Hova_folyt_el_a_Mini_Hungary_Park_tobb_szazmillioja","timestamp":"2018. június. 22. 06:15","title":"Hova folyt el a Mini Hungary Park több százmilliója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c381eb5-4887-4364-88cb-456de7e0deac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös hír járta be a napokban a netet: jövőre a sok más eszköz mellett az androidos telefonoknál is megszokott C-típusú USB-re cserélné le az Apple a Lightning csatlakozót. De vajon tényleg van ennek esélye?","shortLead":"Különös hír járta be a napokban a netet: jövőre a sok más eszköz mellett az androidos telefonoknál is megszokott...","id":"20180621_apple_lightning_csatlakozo_elhagyasarol_hirek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c381eb5-4887-4364-88cb-456de7e0deac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63cda8f-67bf-4589-ad16-792daa97e63b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_apple_lightning_csatlakozo_elhagyasarol_hirek","timestamp":"2018. június. 21. 13:03","title":"Tényleg lecseréli az Apple az iPhone-ok csatlakozóját? Áttérnek az androidosra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e81441-f281-43d9-9665-026292b940d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mol tette a nyertes ajánlatot.","shortLead":"A Mol tette a nyertes ajánlatot.","id":"20180621_Annyi_benzint_vett_az_allam_amennyivel_tobbszor_el_lehetne_utazni_a_Napig","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84e81441-f281-43d9-9665-026292b940d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e995b03a-8966-4707-bd42-4d362749f129","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Annyi_benzint_vett_az_allam_amennyivel_tobbszor_el_lehetne_utazni_a_Napig","timestamp":"2018. június. 21. 14:42","title":"Annyi benzint vett az állam, amennyivel többször el lehetne utazni a Napig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd128b5d-f392-4eff-8257-32bb59a0e292","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A több évtizede a szakmában dolgozó Mák Istvánné azt mondta: nem volt számára kérdés, hogy tanulni fog újra, csak azt kellett megoldania, hogy minden hétfőn eljusson az oktatásra Budapestről Debrecenbe.","shortLead":"A több évtizede a szakmában dolgozó Mák Istvánné azt mondta: nem volt számára kérdés, hogy tanulni fog újra, csak azt...","id":"20180621_77_evesen_szerzett_gyogyszerkiado_szakasszisztensi_bizonyitvanyt_mak_istvanne","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd128b5d-f392-4eff-8257-32bb59a0e292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0dea6bb-ed00-44ad-bd86-d09bb362ad90","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_77_evesen_szerzett_gyogyszerkiado_szakasszisztensi_bizonyitvanyt_mak_istvanne","timestamp":"2018. június. 21. 19:25","title":"77 évesen szerzett gyógyszerkiadó szakasszisztensi bizonyítványt Mák Istvánné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0e5e790-2545-43c6-ae59-2ac68011800c","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Mennyit érne, hogy megtudja, a beosztottjai, munkatársai, ismerősei, esetleg a főnöke nem elégedett a munkahelyével, és már javában másik állást keres? És ha a fizetési igényüket is megismerhetné? Nos, van egy jó – valójában borzasztóan rossz – hírünk: talán egy gondatlanságot kihasználva mindezt egyszerűen és ingyen megszerezheti.","shortLead":"Mennyit érne, hogy megtudja, a beosztottjai, munkatársai, ismerősei, esetleg a főnöke nem elégedett a munkahelyével, és...","id":"20180622_oneletrajz_adatbazis_kereses_profession_hu_workania_allaskereses_titokban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0e5e790-2545-43c6-ae59-2ac68011800c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0fcb62-5415-4a11-bd32-59d3bddd4a2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180622_oneletrajz_adatbazis_kereses_profession_hu_workania_allaskereses_titokban","timestamp":"2018. június. 22. 06:30","title":"300 ezer magyar munkakereső szenzitív adatai váltak elérhetővé a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0802e2db-5feb-4d7d-97a2-6eaec52c5806","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A napokban kaphatja meg az építési engedélyt a GTC legújabb projektje, a Twist irodaházfejlesztés. Az Árpád híd pesti oldalára kerülő 90 méter magas épület egy méterrel körözi le a 89 méteres SOTE-toronyházat.","shortLead":"A napokban kaphatja meg az építési engedélyt a GTC legújabb projektje, a Twist irodaházfejlesztés. Az Árpád híd pesti...","id":"20180622_Lazar_Janos_banatara_Pesten_epul_a_vilag_egyik_legkisebb_felhokarcoloja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0802e2db-5feb-4d7d-97a2-6eaec52c5806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be0a76b-99bc-4d8d-8975-5fe63c2331ef","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180622_Lazar_Janos_banatara_Pesten_epul_a_vilag_egyik_legkisebb_felhokarcoloja","timestamp":"2018. június. 22. 14:00","title":"Lázár János bánatára Pesten épül a világ egyik legkisebb felhőkarcolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]