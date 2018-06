Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef3295ba-6901-4d5f-9be9-e8fd582e3c29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékvezetőket az oroszországi világbajnokságon már nemcsak a szemük és az érzékeik, de a csúcstechnológia is segíti.","shortLead":"A játékvezetőket az oroszországi világbajnokságon már nemcsak a szemük és az érzékeik, de a csúcstechnológia is segíti.","id":"20180622_foci_vb_oroszorszagi_vilagbajnoksag_labda_telstar_nfc_videobiro_golvonal_technologia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef3295ba-6901-4d5f-9be9-e8fd582e3c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e85103d1-b8ed-4c53-aa7c-008d01630d05","keywords":null,"link":"/tudomany/20180622_foci_vb_oroszorszagi_vilagbajnoksag_labda_telstar_nfc_videobiro_golvonal_technologia","timestamp":"2018. június. 22. 12:03","title":"3 technológia, ami erősen befolyásolhatja a foci-vb meccseinek eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632118da-4c85-4ae9-aa6c-a8a0c6056dc8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az internet népe nem kímélte Chaplin ős-verzióját sem.","shortLead":"Az internet népe nem kímélte Chaplin ős-verzióját sem.","id":"20180621_Charlie_Chaplin_talalta_ki_az_egyik_legnepszerubb_internetes_memet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=632118da-4c85-4ae9-aa6c-a8a0c6056dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e3e48b-23f4-4143-ac91-f12ff9222e07","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Charlie_Chaplin_talalta_ki_az_egyik_legnepszerubb_internetes_memet","timestamp":"2018. június. 22. 08:55","title":"Chaplin találhatta ki az egyik legnépszerűbb internetes mémet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705eba34-389c-4b26-9fb3-1a4fc2dfe15a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lepődött meg azon, hogy Orbán felkérte, legyen része ő is a testületnek, ami a revíziót elvégzi. Igaz, hozzátette, mivel nem jogász, nem hiszi, hogy a szövegezésbe bele tudna szólni, de tudja, hol szorít a cipő.","shortLead":"Nem lepődött meg azon, hogy Orbán felkérte, legyen része ő is a testületnek, ami a revíziót elvégzi. Igaz, hozzátette...","id":"20180622_Nemeth_Szilard_Nemzeti_konzultacio_johet_az_Alaptorvenyrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=705eba34-389c-4b26-9fb3-1a4fc2dfe15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4497da76-e3d9-4b6f-b623-156db48055cd","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Nemeth_Szilard_Nemzeti_konzultacio_johet_az_Alaptorvenyrol","timestamp":"2018. június. 22. 07:51","title":"Németh Szilárd: Nemzeti konzultáció jöhet az Alaptörvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d84fbf7c-b811-4128-83ce-a58f9be38ba3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hiába a magyar fociválogatott dicső múltja, a szurkolóknak régen is csak azok a világbajnokságok nem okoztak megrázkódtatást, amelyekre el sem mentünk.","shortLead":"Hiába a magyar fociválogatott dicső múltja, a szurkolóknak régen is csak azok a világbajnokságok nem okoztak...","id":"20180623_Magyar_vbreszvetelek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d84fbf7c-b811-4128-83ce-a58f9be38ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c46202-16aa-4149-86fa-e1f6a50d5489","keywords":null,"link":"/sport/20180623_Magyar_vbreszvetelek","timestamp":"2018. június. 23. 09:00","title":"Nem volt még olyan focivébénk, amely után ne mentünk volna a Dunának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ebd98e-3f44-47ec-b733-abfe576094d6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A svéd lakberendezési vállalat vállalása értelmében 2030-ig minden termékük megújuló és újrahasznosított anyagból készül majd. Jelenleg több olyan fejlesztésen is dolgoznak, melyek a tiszta levegő előállításában segíthetnek, mint például a levegőtisztító függöny, vagy az otthoni levegőtisztító berendezés.","shortLead":"A svéd lakberendezési vállalat vállalása értelmében 2030-ig minden termékük megújuló és újrahasznosított anyagból...","id":"20180622_Vega_hotdoggal_es_levegotisztito_fuggonnyel_ujit_az_IKEA","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24ebd98e-3f44-47ec-b733-abfe576094d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa348ca9-fc5c-4e49-9a44-f10bef4b1bcf","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_Vega_hotdoggal_es_levegotisztito_fuggonnyel_ujit_az_IKEA","timestamp":"2018. június. 22. 10:16","title":"Vega hot-doggal és levegőtisztító függönnyel újít az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf11ca4-d12f-4310-84c9-06e44c45ae2b","c_author":"Riba István","category":"itthon","description":"Nemcsak a civil szervezetek vegzálása és a gyülekezési jog szűkítése a célja az alaptörvény módosításának, hanem „a keresztény kultúra védelme” is.","shortLead":"Nemcsak a civil szervezetek vegzálása és a gyülekezési jog szűkítése a célja az alaptörvény módosításának, hanem...","id":"201825__alaptorveny__kereszteny_kultura__alkotmanyos_identitas__vissza_amultba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bf11ca4-d12f-4310-84c9-06e44c45ae2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a58b68a0-9966-4d3a-b66e-6cafc5e03516","keywords":null,"link":"/itthon/201825__alaptorveny__kereszteny_kultura__alkotmanyos_identitas__vissza_amultba","timestamp":"2018. június. 23. 10:00","title":"Leckét kapott a Fidesz keresztény kultúrából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55a0c33a-f57d-4115-9dab-7910b25f76d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lázár János szerint Márki-Zay Péter a kampány alatti gyanúsítgatásokkal elriasztja a cégeket, a polgármester szerint pedig a parlamenti képviselő hozhatna pártolókat. Hódmezővásárhelyen nyilvánosságra hozták a tao-támogatásokat, a közgyűlésen ezen robbant ki a vita.","shortLead":"Lázár János szerint Márki-Zay Péter a kampány alatti gyanúsítgatásokkal elriasztja a cégeket, a polgármester szerint...","id":"20180622_A_TAO_penzeken_ugrott_egymasnak_Lazar_es_MaiZay","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55a0c33a-f57d-4115-9dab-7910b25f76d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087255ea-8f71-4ce7-93ed-df3b3ad46373","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_A_TAO_penzeken_ugrott_egymasnak_Lazar_es_MaiZay","timestamp":"2018. június. 22. 15:54","title":"A tao-pénzeken ugrott egymásnak Lázár és Márki-Zay","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6b2af6-1fd1-44c2-bae1-eb222a24d0fd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Philip Hammond szerint továbbra is nyitott piacok kellenek, és olyan határok, amelyek csak \"csekély súrlódást\" okoznak a kereskedelmi forgalomban.","shortLead":"Philip Hammond szerint továbbra is nyitott piacok kellenek, és olyan határok, amelyek csak \"csekély súrlódást\" okoznak...","id":"20180622_Fajdalommentes_Brexitben_remenykedik_a_brit_penzugyminiszter","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f6b2af6-1fd1-44c2-bae1-eb222a24d0fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10b9dbb-2fff-4ee3-bfb6-4eeca1fe1353","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Fajdalommentes_Brexitben_remenykedik_a_brit_penzugyminiszter","timestamp":"2018. június. 22. 09:02","title":"Fájdalommentes Brexitben reménykedik a brit pénzügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]