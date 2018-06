Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2ae5468-8e08-4166-8067-b42a42f80fae","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lehet-e Costa Rica Magyarország? Mert amikor Brazília legutóbb nem jutott tovább a csoportkörből, ahhoz a magyaroknak is közük volt. ","shortLead":"Lehet-e Costa Rica Magyarország? Mert amikor Brazília legutóbb nem jutott tovább a csoportkörből, ahhoz a magyaroknak...","id":"20180622_a_nap_meccse_brazilia_costa_rica_szerbia_svajc_nigeria_izland","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2ae5468-8e08-4166-8067-b42a42f80fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5829c7fd-b51a-4d1b-908e-7396ae02b4fd","keywords":null,"link":"/sport/20180622_a_nap_meccse_brazilia_costa_rica_szerbia_svajc_nigeria_izland","timestamp":"2018. június. 22. 10:26","title":"A nap meccse: Neymarék Messiék sorsára juthatnak, ha nem vigyáznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8639c2b1-1a62-499d-b9e7-d4c9e8193649","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most filmet tervez önéletrajzi könyve alapján.","shortLead":"Most filmet tervez önéletrajzi könyve alapján.","id":"20180623_Emlekszik_a_Katicabogar_fedonevu_kemelharitora_aki_testevel_szolgalta_a_partallamot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8639c2b1-1a62-499d-b9e7-d4c9e8193649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc60ece-82d7-4998-bdbb-6e419d559d93","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Emlekszik_a_Katicabogar_fedonevu_kemelharitora_aki_testevel_szolgalta_a_partallamot","timestamp":"2018. június. 23. 08:30","title":"Emlékszik a Katicabogár fedőnevű kémelhárítóra, aki testével szolgálta a pártállamot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nyílt Társadalom Alapítványok elemzése szerint az új törvény sérti az uniós menedékjogi szabályozásokat is, ezért az Európai Bizottsághoz fordulnak.","shortLead":"A Nyílt Társadalom Alapítványok elemzése szerint az új törvény sérti az uniós menedékjogi szabályozásokat is, ezért...","id":"20180621_A_menekultek_vilagnapjan_Magyarorszag_torvenyellenesnek_nyilvanitja_az_uldozotteknek_nyujtott_segitseget","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc0b109-2385-498f-a682-51b19c640c1a","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_A_menekultek_vilagnapjan_Magyarorszag_torvenyellenesnek_nyilvanitja_az_uldozotteknek_nyujtott_segitseget","timestamp":"2018. június. 21. 21:07","title":"Nyílt Társadalom Alapítványok: A Stop Soros célja, hogy elhallgattassa a független kritikusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c15e7911-1441-41cf-a3a9-ea41f0a92f1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy parkolóban próbált pénzt szerezni, de zsákmány nélkül kényszerült lelépni. Egy kamera azért felvételt készített róla.","shortLead":"Egy parkolóban próbált pénzt szerezni, de zsákmány nélkül kényszerült lelépni. Egy kamera azért felvételt készített...","id":"20180622_keresik_a_rendorok_az_obudai_westernkalapos_rablot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c15e7911-1441-41cf-a3a9-ea41f0a92f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd97f07b-c319-42a3-9e48-8264da6a3650","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_keresik_a_rendorok_az_obudai_westernkalapos_rablot","timestamp":"2018. június. 22. 21:04","title":"Keresik a rendőrök az óbudai westernkalapos rablót – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513f6767-d00f-411a-ae62-6da309075150","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szeged-Csanádi Egyházmegye már most megkezdte a felkészülést a 2030-as ezeréves évfordulóra. Kaptak is 20 milliárd forintot, aminek közel a fele stadionra ment. Erre jött a semjéni logika.","shortLead":"A Szeged-Csanádi Egyházmegye már most megkezdte a felkészülést a 2030-as ezeréves évfordulóra. Kaptak is 20 milliárd...","id":"20180621_Semjen_elmagyarazta_mi_a_kozos_a_focistadionban_es_az_egyhazban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=513f6767-d00f-411a-ae62-6da309075150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ac9918-c9d7-4ab4-bca2-19f4d6106e52","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_Semjen_elmagyarazta_mi_a_kozos_a_focistadionban_es_az_egyhazban","timestamp":"2018. június. 21. 17:07","title":"Semjén elmagyarázta, mi a közös a focistadionban és az egyházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cb67e7d-28ab-4a17-8822-813249b2961e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pikkeltek rá a tanárok. ","shortLead":"Pikkeltek rá a tanárok. ","id":"20180623_Korda_Gyorgy_bukas_gimnazium","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cb67e7d-28ab-4a17-8822-813249b2961e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563873e6-10ae-4061-b70f-72fc15b0bfc3","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Korda_Gyorgy_bukas_gimnazium","timestamp":"2018. június. 23. 14:52","title":"Korda György két tantárgyból is megbukott a gimiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9bacd96-8d80-4fc6-b65a-5cfedb5e73e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Július 7-én kezdődik a fővárosi 1-es villamos egy részének felújítása, a munkát két szakaszban végzik el a nyári szünetben. Újabb pótlóbuszokra lesz szükség. Nyáron lesznek olyan napok, amikor a 3-as metrót ,valamint egy jelentős szakaszon az 1-es és a 4-es, 6-os villamosokat is buszokkal pótolják.","shortLead":"Július 7-én kezdődik a fővárosi 1-es villamos egy részének felújítása, a munkát két szakaszban végzik el a nyári...","id":"20180622_felturnak_meg_egy_forgalmas_villamosvonalat_a_potlobuszok_varosa_lesz_budapest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9bacd96-8d80-4fc6-b65a-5cfedb5e73e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adca16f9-01cc-4d85-9560-caabf0bf5944","keywords":null,"link":"/cegauto/20180622_felturnak_meg_egy_forgalmas_villamosvonalat_a_potlobuszok_varosa_lesz_budapest","timestamp":"2018. június. 22. 18:20","title":"Feltúrnak még egy forgalmas villamosvonalat, a pótlóbuszok városa lesz Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6730ca-f6c6-43e0-9dde-48b9e47bc385","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután korábban egy komplett feladatsor kiszivárgott, Algéria úgy döntött, radikális eszközzel próbál elébe menni az iskolai csalásoknak: egyszerűen kikapcsolják az internetet, mialatt a diákok vizsgáznak.","shortLead":"Miután korábban egy komplett feladatsor kiszivárgott, Algéria úgy döntött, radikális eszközzel próbál elébe menni...","id":"20180622_internet_blokkolas_algeria_kozepiskola_erettsegi_mobiltelefon_femdetektor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6730ca-f6c6-43e0-9dde-48b9e47bc385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4631328-b7b4-4064-a081-dbc747e66cdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180622_internet_blokkolas_algeria_kozepiskola_erettsegi_mobiltelefon_femdetektor","timestamp":"2018. június. 22. 19:03","title":"Van egy ország, ahol 2 napja lekapcsolták a teljes internetet, és 3 napig még így is marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]