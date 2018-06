Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemcsak ügyes, okos is.","shortLead":"Nemcsak ügyes, okos is.","id":"20180622_Ez_az_ehes_mosomedve_akarmelyik_akciohost_lepipalja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f60807a-6d98-4e9c-ab31-58ef2af47db3","keywords":null,"link":"/elet/20180622_Ez_az_ehes_mosomedve_akarmelyik_akciohost_lepipalja","timestamp":"2018. június. 22. 11:10","title":"Ez az éhes mosómedve akármelyik akcióhőst lepipálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"127b5435-9de4-4137-880e-bff1642d03c6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Fixconn több válságkezelő forgatókönyvet is kidolgozott szükség esetére.","shortLead":"A Fixconn több válságkezelő forgatókönyvet is kidolgozott szükség esetére.","id":"20180622_Valojaban_technologiai_haboru_dul_az_Egyesult_Allamok_es_Kina_kozott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=127b5435-9de4-4137-880e-bff1642d03c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53564b3e-21fd-4d59-81e8-f8aa89e43882","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Valojaban_technologiai_haboru_dul_az_Egyesult_Allamok_es_Kina_kozott","timestamp":"2018. június. 22. 11:46","title":"\"Valójában technológiai háború dúl az Egyesült Államok és Kína között\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ebd98e-3f44-47ec-b733-abfe576094d6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A svéd lakberendezési vállalat vállalása értelmében 2030-ig minden termékük megújuló és újrahasznosított anyagból készül majd. Jelenleg több olyan fejlesztésen is dolgoznak, melyek a tiszta levegő előállításában segíthetnek, mint például a levegőtisztító függöny, vagy az otthoni levegőtisztító berendezés.","shortLead":"A svéd lakberendezési vállalat vállalása értelmében 2030-ig minden termékük megújuló és újrahasznosított anyagból...","id":"20180622_Vega_hotdoggal_es_levegotisztito_fuggonnyel_ujit_az_IKEA","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24ebd98e-3f44-47ec-b733-abfe576094d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa348ca9-fc5c-4e49-9a44-f10bef4b1bcf","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_Vega_hotdoggal_es_levegotisztito_fuggonnyel_ujit_az_IKEA","timestamp":"2018. június. 22. 10:16","title":"Vega hot-doggal és levegőtisztító függönnyel újít az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d39ab2-d973-4f62-a891-41c03ab02636","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Brazília–Costa Rica 2-0.","shortLead":"Brazília–Costa Rica 2-0.","id":"20180622_A_90_perc_utan_szenvedte_ki_Brazilia_a_gyozelmet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4d39ab2-d973-4f62-a891-41c03ab02636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dffa94f-14a6-495d-8bf2-bb2ed3d36931","keywords":null,"link":"/sport/20180622_A_90_perc_utan_szenvedte_ki_Brazilia_a_gyozelmet","timestamp":"2018. június. 22. 15:56","title":"A 90. perc után szenvedte ki Brazília a győzelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc54a2c-cebf-4b9e-9f87-b07bd38119ee","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Részben neki köszönhetjük az első magyar nagyjátékfilmes Oscart. Később megszorongatta James Bondot, és Meryl Streepet vitte Afrikába. ","shortLead":"Részben neki köszönhetjük az első magyar nagyjátékfilmes Oscart. Később megszorongatta James Bondot, és Meryl Streepet...","id":"20180620_Az_ordoggel_is_lepaktalt_a_kedvunkert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bc54a2c-cebf-4b9e-9f87-b07bd38119ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465643ad-e504-4aa6-bc00-53339d193491","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Az_ordoggel_is_lepaktalt_a_kedvunkert","timestamp":"2018. június. 22. 08:55","title":"Az ördöggel is lepaktált a kedvünkért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nyílt Társadalom Alapítványok elemzése szerint az új törvény sérti az uniós menedékjogi szabályozásokat is, ezért az Európai Bizottsághoz fordulnak.","shortLead":"A Nyílt Társadalom Alapítványok elemzése szerint az új törvény sérti az uniós menedékjogi szabályozásokat is, ezért...","id":"20180621_A_menekultek_vilagnapjan_Magyarorszag_torvenyellenesnek_nyilvanitja_az_uldozotteknek_nyujtott_segitseget","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc0b109-2385-498f-a682-51b19c640c1a","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_A_menekultek_vilagnapjan_Magyarorszag_torvenyellenesnek_nyilvanitja_az_uldozotteknek_nyujtott_segitseget","timestamp":"2018. június. 21. 21:07","title":"Nyílt Társadalom Alapítványok: A Stop Soros célja, hogy elhallgattassa a független kritikusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2888beb-40b8-47f6-8a50-b78383b8c9f5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A \"megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytató webáruházak\" ellen akar fellépni a kormány.","shortLead":"A \"megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytató webáruházak\" ellen akar fellépni a kormány.","id":"20180622_Hamarosan_betiltjak_az_internetes_csodaszerek_arusitasat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2888beb-40b8-47f6-8a50-b78383b8c9f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03205e88-76b5-4d2a-a557-99f3d7defd0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Hamarosan_betiltjak_az_internetes_csodaszerek_arusitasat","timestamp":"2018. június. 22. 11:23","title":"Hamarosan betiltják az internetes csodaszerek árusítását?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3fc77f4-6503-4505-875c-d3afed8e31b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum szervezett tüntetést a Magyar Tudományos Akadémia függetlenségének megőrzéséért az MTA épületéhez azután, hogy a kormány a költségvetésének jó részét magához vonná. Az eseményen több százan vettek részt.\r

","shortLead":"A Momentum szervezett tüntetést a Magyar Tudományos Akadémia függetlenségének megőrzéséért az MTA épületéhez azután...","id":"20180622_Tobb_szazan_tuntettek_az_MTA_fuggetlensegeert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3fc77f4-6503-4505-875c-d3afed8e31b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed2b9e9-6f24-4f3a-9d10-7439601bb977","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Tobb_szazan_tuntettek_az_MTA_fuggetlensegeert","timestamp":"2018. június. 22. 19:42","title":"Több százan tüntettek az MTA függetlenségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]