[{"available":true,"c_guid":"211f9224-132b-4bd4-8668-5bfee9444c13","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport megtalálta az univerzum rejtőzködő hagyományos anyagának eddig hiányzó, utolsónak vélt részét. ","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport megtalálta az univerzum rejtőzködő hagyományos anyagának eddig hiányzó, utolsónak vélt...","id":"20180623_vilagegyetem_hianyzo_anyag_sotet_anyag_hagyomanyos_anyag_1es_1553_kvazar_barionok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=211f9224-132b-4bd4-8668-5bfee9444c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"254748e6-b1f3-4fd6-a670-0cbf8a6b2fde","keywords":null,"link":"/tudomany/20180623_vilagegyetem_hianyzo_anyag_sotet_anyag_hagyomanyos_anyag_1es_1553_kvazar_barionok","timestamp":"2018. június. 23. 09:03","title":"Megtalálták a világegyetem eddig hiányzó részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d355b5fe-252c-4c52-bb8e-51467e79b667","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Génszerkesztéssel tettek sertéseket ellenállóvá a világ egyik legköltségesebben gyógyítható állatbetegségével szemben – jelentette a BBC.","shortLead":"Génszerkesztéssel tettek sertéseket ellenállóvá a világ egyik legköltségesebben gyógyítható állatbetegségével szemben –...","id":"20180622_genszerkesztes_sertes_ellenallo_betegseggel_szemben_prrs","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d355b5fe-252c-4c52-bb8e-51467e79b667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb46b53-2c34-47e4-b441-bbce5e397ace","keywords":null,"link":"/tudomany/20180622_genszerkesztes_sertes_ellenallo_betegseggel_szemben_prrs","timestamp":"2018. június. 22. 13:03","title":"Már úton vannak a disznók, melyeket génszerkesztéssel tesznek ellenállóvá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df3ba10-8fbe-4234-a6de-919623cf6ac9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svédek új divatterepjárójában már alig kell majd használni a kormányt és a pedálokat.","shortLead":"A svédek új divatterepjárójában már alig kell majd használni a kormányt és a pedálokat.","id":"20180622_uj_volvo_xc90_divatterepjaro_suv_usa_autogyartas_onvezeto_autonom_auto_level4_audi_a8","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1df3ba10-8fbe-4234-a6de-919623cf6ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8c8eec-e276-4d59-9c2d-de9f976c1f11","keywords":null,"link":"/cegauto/20180622_uj_volvo_xc90_divatterepjaro_suv_usa_autogyartas_onvezeto_autonom_auto_level4_audi_a8","timestamp":"2018. június. 22. 08:21","title":"Jön az új Volvo XC90 és szupermodern önvezetés lesz benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f333646e-844a-490e-863e-deb56f303122","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Twitter-bejegyzések alapján állt bele a Magyar Idők az Országos Bírói Tanács (OBT) egy tagjába, amiért az a kormánynak nem igazán tetsző dolgokat írogatott ki a közösségi csatornára. De másokat is elővettek. ","shortLead":"Twitter-bejegyzések alapján állt bele a Magyar Idők az Országos Bírói Tanács (OBT) egy tagjába, amiért az a kormánynak...","id":"20180622_A_Magyar_Idok_megirigyelte_a_Figyelo_szokasat_mar_ok_is_listaznak__de_valami_elkepeszto_modon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f333646e-844a-490e-863e-deb56f303122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2ecb83-626d-45ad-aeb3-a576a795a08f","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_A_Magyar_Idok_megirigyelte_a_Figyelo_szokasat_mar_ok_is_listaznak__de_valami_elkepeszto_modon","timestamp":"2018. június. 22. 13:20","title":"A Magyar Idők megirigyelte a Figyelő szokását: már ők is listáznak - de valami elképesztő módon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f104fea5-2d25-45ff-9741-ba36429024ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Engem tényleg nem érdekel\" – ez a felirat szerepelt a kabátján, amelyben megérkezett a marylandi katonai bázisra, és ahonnan aztán a texasi gyűjtőponthoz utazott. Félúton átöltözött, de így is elegen látták benne.","shortLead":"\"Engem tényleg nem érdekel\" – ez a felirat szerepelt a kabátján, amelyben megérkezett a marylandi katonai bázisra, és...","id":"20180622_Trump_felesege_botranyos_ruhaban_latogatta_meg_a_csaladjuktol_elszakitott_menekultgyerekeket__fotok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f104fea5-2d25-45ff-9741-ba36429024ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a2102f-d89e-41ae-ba85-ccc319c3caf1","keywords":null,"link":"/elet/20180622_Trump_felesege_botranyos_ruhaban_latogatta_meg_a_csaladjuktol_elszakitott_menekultgyerekeket__fotok","timestamp":"2018. június. 22. 05:15","title":"Trump felesége botrányos ruhában indult meglátogatni a családjuktól elszakított menekültgyerekeket – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nyílt Társadalom Alapítványok elemzése szerint az új törvény sérti az uniós menedékjogi szabályozásokat is, ezért az Európai Bizottsághoz fordulnak.","shortLead":"A Nyílt Társadalom Alapítványok elemzése szerint az új törvény sérti az uniós menedékjogi szabályozásokat is, ezért...","id":"20180621_A_menekultek_vilagnapjan_Magyarorszag_torvenyellenesnek_nyilvanitja_az_uldozotteknek_nyujtott_segitseget","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc0b109-2385-498f-a682-51b19c640c1a","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_A_menekultek_vilagnapjan_Magyarorszag_torvenyellenesnek_nyilvanitja_az_uldozotteknek_nyujtott_segitseget","timestamp":"2018. június. 21. 21:07","title":"Nyílt Társadalom Alapítványok: A Stop Soros célja, hogy elhallgattassa a független kritikusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ec73d9-f743-4f7a-9867-be0db6574677","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sok minden eldőlhet ma a vb-n, de a nap legfontosabb kérdése egyértelműen az: arra a sorsra jut-e címvédő Németország, mint az olaszok 2010-ben és a spanyolok 2014-ben?","shortLead":"Sok minden eldőlhet ma a vb-n, de a nap legfontosabb kérdése egyértelműen az: arra a sorsra jut-e címvédő Németország...","id":"20180623_A_nap_meccse_nemet_sved_mexiko_del_korea_belgium_tunezia_vb","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3ec73d9-f743-4f7a-9867-be0db6574677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9debf158-cd38-48c1-90e0-1182e6ecd7b8","keywords":null,"link":"/sport/20180623_A_nap_meccse_nemet_sved_mexiko_del_korea_belgium_tunezia_vb","timestamp":"2018. június. 23. 12:30","title":"A nap meccse: Németországnak ma elkezdődik az egyenes kieséses szakasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0236e505-b7a2-4c6c-b883-cb4027b0749d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A képviselőház 46 képviselője egy hete terjesztett a parlament elé egy javaslatot, amely lehetővé tenné az azonos neműek házasságkötését. Válaszul erre a lépésre egy másik, 37 tagú képviselői csoport azt kezdeményezte, foglalják az alkotmányba, hogy a házasság kizárólag egy férfi és egy nő legalizált kapcsolata.","shortLead":"A képviselőház 46 képviselője egy hete terjesztett a parlament elé egy javaslatot, amely lehetővé tenné az azonos...","id":"20180622_tamogatja_az_nemuek_hazassaganak_lehetove_tetelet_a_cseh_kormany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0236e505-b7a2-4c6c-b883-cb4027b0749d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8393fe1-bd73-44d7-b1be-5b208a7b3eb4","keywords":null,"link":"/vilag/20180622_tamogatja_az_nemuek_hazassaganak_lehetove_tetelet_a_cseh_kormany","timestamp":"2018. június. 22. 14:24","title":"Támogatja az azonos nemű párok házasságának lehetővé tételét a cseh kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]