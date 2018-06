Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bármelyik kábítószer-ellenes oktatófilm készítői megirigyelnék Maradona arckifejezését, amikor Argentína kikap.","shortLead":"Bármelyik kábítószer-ellenes oktatófilm készítői megirigyelnék Maradona arckifejezését, amikor Argentína kikap.","id":"20180622_Szavazzon_most_szenvedett_jobban_Maradona_vagy_a_nemetek_elleni_04en","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faadc5da-f2a6-4dc1-aa03-88fd4c2d085e","keywords":null,"link":"/sport/20180622_Szavazzon_most_szenvedett_jobban_Maradona_vagy_a_nemetek_elleni_04en","timestamp":"2018. június. 22. 12:22","title":"Szavazzon: most szenvedett jobban Maradona, vagy a németek elleni 0-4-en?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c07cc855-c25f-4a61-a7fd-cb831966026f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A Liga szerint a dolgozók veszíthetnek.","shortLead":"A Liga szerint a dolgozók veszíthetnek.","id":"20180622_Aggasztja_a_szakszervezetet_a_cafeteria_atalakitasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c07cc855-c25f-4a61-a7fd-cb831966026f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d776fac-ab0d-4d89-815a-8a9666fe152b","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_Aggasztja_a_szakszervezetet_a_cafeteria_atalakitasa","timestamp":"2018. június. 22. 16:21","title":"Aggasztja a szakszervezetet a cafeteria átalakítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Első fokon három és féléves börtönbüntetésre ítélte a Legfelső Bíróság Liviu Dragneát, Románia erős emberét. Az ok: a kormánypárt két munkatársát a gyermekvédelmi hivatal alkalmazta- papíron. A politikus még fellebbezhet.","shortLead":"Első fokon három és féléves börtönbüntetésre ítélte a Legfelső Bíróság Liviu Dragneát, Románia erős emberét. Az ok...","id":"20180623_Harom_az_illiberalis_nepvezer_regionkban_Brusszel_szemeben_ok_azok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd49feaa-e9da-406f-928e-51290f4967b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Harom_az_illiberalis_nepvezer_regionkban_Brusszel_szemeben_ok_azok","timestamp":"2018. június. 23. 11:22","title":"Három az illiberális népvezér régiónkban? Brüsszel szemében ők azok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e222e121-d93e-4a68-8b03-a52297382dff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Súlyos tragédia is történhetett volna. ","shortLead":"Súlyos tragédia is történhetett volna. ","id":"20180623_Ujszulott_gyerek_csere_korhaz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e222e121-d93e-4a68-8b03-a52297382dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e264cc-4372-4228-80ec-2a15a8c2c418","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Ujszulott_gyerek_csere_korhaz","timestamp":"2018. június. 23. 15:50","title":"Senkire nem hasonlított a baba, kiderült, hogy elcserélték a kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755f65d0-798b-4177-95c6-668fe24f595c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az eredeti hanganyagok újrakevert és újramaszterelt verzióit a londoni Abbey Road stúdióban készítették el.","shortLead":"Az eredeti hanganyagok újrakevert és újramaszterelt verzióit a londoni Abbey Road stúdióban készítették el.","id":"20180622_Hamarosan_bakeliten_tamad_a_Depeche_Mode","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=755f65d0-798b-4177-95c6-668fe24f595c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefd6759-55c3-48d3-913c-cbc82c32b326","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_Hamarosan_bakeliten_tamad_a_Depeche_Mode","timestamp":"2018. június. 22. 13:24","title":"Hamarosan bakeliten támad a Depeche Mode","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55a0c33a-f57d-4115-9dab-7910b25f76d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lázár János szerint Márki-Zay Péter a kampány alatti gyanúsítgatásokkal elriasztja a cégeket, a polgármester szerint pedig a parlamenti képviselő hozhatna pártolókat. Hódmezővásárhelyen nyilvánosságra hozták a tao-támogatásokat, a közgyűlésen ezen robbant ki a vita.","shortLead":"Lázár János szerint Márki-Zay Péter a kampány alatti gyanúsítgatásokkal elriasztja a cégeket, a polgármester szerint...","id":"20180622_A_TAO_penzeken_ugrott_egymasnak_Lazar_es_MaiZay","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55a0c33a-f57d-4115-9dab-7910b25f76d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087255ea-8f71-4ce7-93ed-df3b3ad46373","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_A_TAO_penzeken_ugrott_egymasnak_Lazar_es_MaiZay","timestamp":"2018. június. 22. 15:54","title":"A tao-pénzeken ugrott egymásnak Lázár és Márki-Zay","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5063750d-a46c-49f6-9a38-6103eee9dbff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanulás és kutatás szabadsága nem a kevesek kiváltsága, hanem a demokrácia alapja, mondta el Michael Ignatieff, a CEU rektora az intézmény diplomaátadó ceremóniáján. Ha ez nincs, a demokrácia meghal. Ez ellen küzd egy ideje a CEU. A ceremónián felszólalt egy olyan diák is, aki a délszláv háború idején menekültként kapott egy újabb esélyt Svédországban, és most diplomásként fejezi be az iskolát. ","shortLead":"A tanulás és kutatás szabadsága nem a kevesek kiváltsága, hanem a demokrácia alapja, mondta el Michael Ignatieff, a CEU...","id":"20180622_Ilyen_a_talan_utolso_CEUdiplomaoszto_Budapesten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5063750d-a46c-49f6-9a38-6103eee9dbff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ef7d7e-ed9d-44aa-ba06-2a7d321e1f85","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Ilyen_a_talan_utolso_CEUdiplomaoszto_Budapesten","timestamp":"2018. június. 22. 11:22","title":"Ilyen volt a talán utolsó CEU-diplomaosztó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a8975a-eda8-4494-a015-00fcaebe9250","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hogyan látja a nemzetközi sajtó a tegnapi döbbenetet?","shortLead":"Hogyan látja a nemzetközi sajtó a tegnapi döbbenetet?","id":"20180622_Argentinhorvat_meccs_a_katasztrofa_kronikaja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27a8975a-eda8-4494-a015-00fcaebe9250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63df44a7-ce89-4db0-83ef-7ac6749b6c44","keywords":null,"link":"/sport/20180622_Argentinhorvat_meccs_a_katasztrofa_kronikaja","timestamp":"2018. június. 22. 10:31","title":"Argentin–horvát-meccs: \"a katasztrófa krónikája\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]