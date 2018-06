Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megfontolja angliai jelenlétét az Airbus, ha az Egyesült Királyság megegyezés nélkül lép ki az unió kötelékéből – fenyítette be a kormányt a 14 ezer embert foglalkoztató légitársaság.","shortLead":"Megfontolja angliai jelenlétét az Airbus, ha az Egyesült Királyság megegyezés nélkül lép ki az unió kötelékéből –...","id":"20180622_14_ezer_britre_var_a_biztos_munkanelkuliseg_ha_meglepik_a_Brexitet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bee0fd4-7f65-4076-8cdb-b1aade615aba","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_14_ezer_britre_var_a_biztos_munkanelkuliseg_ha_meglepik_a_Brexitet","timestamp":"2018. június. 22. 10:44","title":"14 ezer britre vár a biztos munkanélküliség a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e7000ba-b4aa-445c-b1c9-c1334ac0f885","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A ferihegyi vasúti megálló liftjei eddig is híresen megbízhatatlanok voltak. A helyzet most annyit változott, hogy most már esély sincs a működtetésükre, valamennyit leállították, a MÁV szerint cserélni kell a felvonókat.","shortLead":"A ferihegyi vasúti megálló liftjei eddig is híresen megbízhatatlanok voltak. A helyzet most annyit változott, hogy most...","id":"20180622_senki_se_keressen_liftet_2020ig_az_egyre_mallo_repteri_megalloban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e7000ba-b4aa-445c-b1c9-c1334ac0f885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b411e0-cafd-40ce-b555-ecba4ccd50f8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180622_senki_se_keressen_liftet_2020ig_az_egyre_mallo_repteri_megalloban","timestamp":"2018. június. 22. 17:18","title":"Senki se keressen liftet 2020-ig az egyre málló reptéri megállóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e32e71-749f-46e9-a3f8-7cd5c96615df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az antarktiszi anyakőzet meglepően gyors emelkedése, amely a nagymértékű jégolvadás számlájára írható, lassíthatja a globális felmelegedés okozta tengerszint-emelkedést – állítják a kutatók.","shortLead":"Az antarktiszi anyakőzet meglepően gyors emelkedése, amely a nagymértékű jégolvadás számlájára írható, lassíthatja...","id":"20180623_antarktiszi_jegolvadas_lassitasa_anyakozet_tengerszint_emelkedes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0e32e71-749f-46e9-a3f8-7cd5c96615df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c612d5ce-04a4-471e-af3a-30dee4fff2fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180623_antarktiszi_jegolvadas_lassitasa_anyakozet_tengerszint_emelkedes","timestamp":"2018. június. 23. 15:03","title":"Különös jelenségre bukkantak az Antarktiszon, és ez most kivételesen jó hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cab5ee-57c3-4abf-9f14-eedda242a180","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy érezte, pontosítania kell, amit korábban mondott. Ezt is fogják idézgetni?","shortLead":"Úgy érezte, pontosítania kell, amit korábban mondott. Ezt is fogják idézgetni?","id":"20180623_megihlette_a_nemet_gyozelem_gary_linekert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3cab5ee-57c3-4abf-9f14-eedda242a180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e01dbc6-641b-4742-a53b-2c16e93503f5","keywords":null,"link":"/sport/20180623_megihlette_a_nemet_gyozelem_gary_linekert","timestamp":"2018. június. 23. 22:56","title":"Megihlette a német győzelem Gary Linekert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3247a782-b763-4d28-a569-155512747736","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székely János megyéspüspök levelet írt az Alaptörvény-módosításra. Szerinte szigorítani kéne az Alaptörvény másik részét is, és hosszasan sorolja, hol nincs elegendő infrastruktúra a szociális helyzet javítására. Azt is mondja: \"Az egyház és a társadalom kincsei a szegények.\"\r

