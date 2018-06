Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"893f497d-ca6d-4116-bf5d-4d437c21350f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az akár kompakt családi autóként is használható sportautó Porschékat megszégyenítő menetteljesítményekkel bír. ","shortLead":"Ez az akár kompakt családi autóként is használható sportautó Porschékat megszégyenítő menetteljesítményekkel bír. ","id":"20180622_audi_rs3_abt_tuning_csaladi_auto_sportkocsi_porsche_sportkipufogo_gyorsulas_gyor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=893f497d-ca6d-4116-bf5d-4d437c21350f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d10d33c-07de-4eed-a8f2-ffc1622ad376","keywords":null,"link":"/cegauto/20180622_audi_rs3_abt_tuning_csaladi_auto_sportkocsi_porsche_sportkipufogo_gyorsulas_gyor","timestamp":"2018. június. 22. 11:22","title":"Tovább hergelték a legerősebb győri Audit, íme az 500 lóerős RS3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2fd4e5-cf78-4911-9477-0c2c102b8290","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Joe Jackson a hírek szerint haldoklik, de az egyik Jackson-testvér ezt cáfolta. Jermaine Jackson azt megerősítette, hogy apja egészsége nem jó. A The Daily Mail szerint hasnyálmirigyrákban szenved.","shortLead":"Joe Jackson a hírek szerint haldoklik, de az egyik Jackson-testvér ezt cáfolta. Jermaine Jackson azt megerősítette...","id":"20180622_korhazba_vittek_michael_jackson_sulyosan_beteg_apjat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b2fd4e5-cf78-4911-9477-0c2c102b8290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e937dd54-163e-48a9-aae3-d4c49721eaa6","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_korhazba_vittek_michael_jackson_sulyosan_beteg_apjat","timestamp":"2018. június. 22. 21:18","title":"Kórházba vitték Michael Jackson súlyosan beteg apját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3955e5-05e1-4e78-9223-8ae1b06cdd7b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szegeden a szocik szerint jól működik az informatikai rendszer, ami az önkormányzatok „könyvelését” támogatja. Nem is csoda, ha ők szeretik, hiszen éppen a város saját cége fejlesztette ki. Két éve még szinte minden önkormányzat tiltakozott ellene.","shortLead":"Szegeden a szocik szerint jól működik az informatikai rendszer, ami az önkormányzatok „könyvelését” támogatja. Nem is...","id":"20180622_A_szegedi_szociknak_jo_az_ami_ellen_ket_eve_meg_mindenki_tiltakozott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb3955e5-05e1-4e78-9223-8ae1b06cdd7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"290dc58f-c1df-4bd1-aed3-eb9c287f93c6","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_A_szegedi_szociknak_jo_az_ami_ellen_ket_eve_meg_mindenki_tiltakozott","timestamp":"2018. június. 22. 14:38","title":"A szegedi szociknak jó az, ami ellen két éve még mindenki tiltakozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd226673-bc58-458b-807b-6e10cb0d0a75","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EU két vezetője látszólag külön próbálja megoldani a migrációs politika három éve megoldatlan kérdéseit.","shortLead":"Az EU két vezetője látszólag külön próbálja megoldani a migrációs politika három éve megoldatlan kérdéseit.","id":"20180622_Az_osztrak_kancellarnak_sem_tetszik_Juncker_minicsucsa_de_elmegy_ra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd226673-bc58-458b-807b-6e10cb0d0a75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61bbcf31-4a52-415c-9b83-b96fd9b7b5fe","keywords":null,"link":"/vilag/20180622_Az_osztrak_kancellarnak_sem_tetszik_Juncker_minicsucsa_de_elmegy_ra","timestamp":"2018. június. 22. 14:49","title":"Az osztrák kancellárnak sem tetszik Juncker minicsúcsa, de elmegy rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7f5a22-52ef-4541-82fb-193b5ca57f0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aki a jövőben zárjegy nélküli alkoholt vagy kifejezetten a nemzeti trafikok esetében dohányterméket próbál értékesíteni, annak a bírság mellett a a bolt bezárásával is számolnia kell.","shortLead":"Aki a jövőben zárjegy nélküli alkoholt vagy kifejezetten a nemzeti trafikok esetében dohányterméket próbál...","id":"20180624_Nem_lesz_erdemes_trukkozni_a_zarjeggyel_mert_bezarjak_a_boltot_mint_a_szel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a7f5a22-52ef-4541-82fb-193b5ca57f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa78fa8-a6a3-4ac5-93de-0aab57262820","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_Nem_lesz_erdemes_trukkozni_a_zarjeggyel_mert_bezarjak_a_boltot_mint_a_szel","timestamp":"2018. június. 24. 09:49","title":"Nem lesz érdemes trükközni a zárjeggyel, mert bezárják a boltot, mint a szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee26bfe-d6cb-4840-ac74-85102db30813","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":" Michelisz Norbert megsérült a túraautó-világkupa (WTCR) portugáliai versenyhétvégéjének első, szombati napján.","shortLead":" Michelisz Norbert megsérült a túraautó-világkupa (WTCR) portugáliai versenyhétvégéjének első, szombati napján.","id":"20180623_Michelisz_Norbert_megserult_mi_lesz_holnap","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ee26bfe-d6cb-4840-ac74-85102db30813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81db54f4-be01-4a95-9938-fb685f0ccf5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180623_Michelisz_Norbert_megserult_mi_lesz_holnap","timestamp":"2018. június. 23. 21:27","title":"Michelisz Norbert megsérült, mi lesz holnap?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee09a987-65c1-4535-b3e2-f8f48b16c2e6","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az első fél év végéhez közeledve főleg a kisebb cégek maradtak el a szabadságok időarányos kiadásával, mivel jogszabálysértésnek számít, ha a munkáltató nem adja ki az adott évre járó szabadságot, a nyári időszakban célszerű az éves szabadságkereteket minél jobban csökkenteni - figyelmeztet a Trenkwalder Személyzeti Szolgáltató Kft. ","shortLead":"Az első fél év végéhez közeledve főleg a kisebb cégek maradtak el a szabadságok időarányos kiadásával, mivel...","id":"20180623_Az_on_fonoke_is_vakarja_a_fejet_ha_kozli_vele_hogy_szabadsagra_menne","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee09a987-65c1-4535-b3e2-f8f48b16c2e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f494da8b-4969-4e9d-8f03-d48ec1bc223f","keywords":null,"link":"/kkv/20180623_Az_on_fonoke_is_vakarja_a_fejet_ha_kozli_vele_hogy_szabadsagra_menne","timestamp":"2018. június. 23. 18:13","title":"Az ön főnöke is vakarja a fejét, ha közli vele, hogy szabadságra menne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83bf2436-4a41-48d5-a010-0df7ee774200","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"A Közép-európai Egyetem diplomaosztó ünnepségén Kornai János átvette az Open Society Díjat, és azt megköszönve kifejezte szolidaritását mind a CEU-val, mind a Magyar Tudományos Akadémiával.","shortLead":"A Közép-európai Egyetem diplomaosztó ünnepségén Kornai János átvette az Open Society Díjat, és azt megköszönve...","id":"20180622_Kornai_Janos_Nemcsak_a_CEUt_a_Magyar_Tudomanyos_Akademiat_is_fenyegetesek_erik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83bf2436-4a41-48d5-a010-0df7ee774200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f2e984-14f2-421d-ad60-8b7ab7644927","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Kornai_Janos_Nemcsak_a_CEUt_a_Magyar_Tudomanyos_Akademiat_is_fenyegetesek_erik","timestamp":"2018. június. 22. 14:10","title":"Kornai János: Vigyék hírét annak, hogy vannak a demokráciáért küzdő magyarok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]