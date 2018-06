Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"232fe1ea-a88e-455a-ba84-0b482fd30c29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rurik Gislason kizárólag a futballra kíván koncentrálni.\r

","shortLead":"Rurik Gislason kizárólag a futballra kíván koncentrálni.\r

","id":"20180623_rurik_gislason_izland_futball","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=232fe1ea-a88e-455a-ba84-0b482fd30c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ea7717-84f7-4dcc-9ff4-918450517c30","keywords":null,"link":"/elet/20180623_rurik_gislason_izland_futball","timestamp":"2018. június. 23. 15:05","title":"Nem foglalkozik a sztársággal az izlandi szívtipró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc85c9-741e-423e-a75c-4b5b894b3668","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az első információkkal szemben nincsenek halottak, de többek állapota válságos.","shortLead":"Az első információkkal szemben nincsenek halottak, de többek állapota válságos.","id":"20180623_Addiszabebai_robbantas_83_sebesult","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc85c9-741e-423e-a75c-4b5b894b3668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3dd395-9b29-404f-9b65-f2752d378ac3","keywords":null,"link":"/vilag/20180623_Addiszabebai_robbantas_83_sebesult","timestamp":"2018. június. 23. 13:52","title":"Addisz-abebai robbantás: 83 sebesült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f54e45-0820-41c7-ad1d-077836fdaaaf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az F csoport mind a négy csapata pályára lép ma az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon, és megkezdődik a második kör a G csoportban is. Belgium és Mexikó nagy lépést tett a továbbjutás felé, a németek a versenyben maradásért harcoltak az utolsó pillanatig, és győztek! ","shortLead":"Az F csoport mind a négy csapata pályára lép ma az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon, és megkezdődik a második...","id":"20180623_foci_vb_tizedik_nap_percrol_percre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63f54e45-0820-41c7-ad1d-077836fdaaaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6923f5-6f51-4414-afe3-afbbdd7c428d","keywords":null,"link":"/sport/20180623_foci_vb_tizedik_nap_percrol_percre","timestamp":"2018. június. 23. 10:00","title":"Németország – Svédország 2-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0e4a5b7-1e15-4cd5-af04-62117a6dbcee","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy hete ilyenkor még Peru volt a világbajnok, de most már Dánia az. A dicsőség azonban nem tarthat örökké.","shortLead":"Egy hete ilyenkor még Peru volt a világbajnok, de most már Dánia az. A dicsőség azonban nem tarthat örökké.","id":"20180622_Tudta_A_danausztral_meccs_volt_a_vilagbajnoki_donto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0e4a5b7-1e15-4cd5-af04-62117a6dbcee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ae0d52-a1bb-4c23-a59f-88a6a3ed231d","keywords":null,"link":"/sport/20180622_Tudta_A_danausztral_meccs_volt_a_vilagbajnoki_donto","timestamp":"2018. június. 22. 13:34","title":"Tudta? A dán–ausztrál meccs volt a világbajnoki döntő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha már folyamatosan drágul a kőolaj.","shortLead":"Ha már folyamatosan drágul a kőolaj.","id":"20180622_Van_egy_jo_hirunk_az_uzemanyagot_vasarloknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9ecfca-4b66-4aa6-b7bd-71d91ba83ee8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Van_egy_jo_hirunk_az_uzemanyagot_vasarloknak","timestamp":"2018. június. 22. 18:43","title":"Van egy jó hírünk az üzemanyagot vásárlóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297bc7ad-b648-4884-b0fa-a6db41d4efdb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Európa egyik megosztott, két eltérő nyelvi és kulturális hátterű közösség által alkotott országa Belgium, amely francia nyelvű vallonokból és hollandul beszélő flamandokból áll, nagyjából fele-fele arányban. De vannak nagy pillanatok, amikor a flamandból és a vallonból belga lesz. Ezek közé tartoznak a nagy foci események. ","shortLead":"Európa egyik megosztott, két eltérő nyelvi és kulturális hátterű közösség által alkotott országa Belgium, amely francia...","id":"20180624_Buntetni_kellene_de_az_adohatosagnak_is_van_szive_igaz_ehhez_ott_kell_lenni_a_foci_veben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=297bc7ad-b648-4884-b0fa-a6db41d4efdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5faded-b766-40e5-82d2-d567d90baeec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_Buntetni_kellene_de_az_adohatosagnak_is_van_szive_igaz_ehhez_ott_kell_lenni_a_foci_veben","timestamp":"2018. június. 24. 08:02","title":"Büntetni kellene, de az adóhatóságnak is van szíve, igaz, ehhez ott kell lenni a foci vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3295ba-6901-4d5f-9be9-e8fd582e3c29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékvezetőket az oroszországi világbajnokságon már nemcsak a szemük és az érzékeik, de a csúcstechnológia is segíti.","shortLead":"A játékvezetőket az oroszországi világbajnokságon már nemcsak a szemük és az érzékeik, de a csúcstechnológia is segíti.","id":"20180622_foci_vb_oroszorszagi_vilagbajnoksag_labda_telstar_nfc_videobiro_golvonal_technologia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef3295ba-6901-4d5f-9be9-e8fd582e3c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e85103d1-b8ed-4c53-aa7c-008d01630d05","keywords":null,"link":"/tudomany/20180622_foci_vb_oroszorszagi_vilagbajnoksag_labda_telstar_nfc_videobiro_golvonal_technologia","timestamp":"2018. június. 22. 12:03","title":"3 technológia, ami erősen befolyásolhatja a foci-vb meccseinek eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31a3bab-f3d0-4cd0-93c9-1b00409502c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugyanolyan hideg van kint és bent.","shortLead":"Ugyanolyan hideg van kint és bent.","id":"20180624_19_fokos_a_Balaton","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a31a3bab-f3d0-4cd0-93c9-1b00409502c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ef33d8-ed62-4698-919b-e296052756b0","keywords":null,"link":"/elet/20180624_19_fokos_a_Balaton","timestamp":"2018. június. 24. 09:25","title":"19 fokos a Balaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]