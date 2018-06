Vasárnapra maradtak a labdarúgó világbajnokság második csoportkörének utolsó meccsei. Ettől még lehet már most drámai az eredmény. Ha az angolok nyernek, akkor Panama utazik haza Tunéziával együtt. Nehéz helyzetben van Lengyelország és Kolumbia is. A két csoportesélyestől akár búcsúzhatunk is az este. Önök nyugodtan élvezzék a szabadban a vasárnapot, mi mindenről beszámolunk!