[{"available":true,"c_guid":"1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szavazatok 89,4 százalékos feldolgozottságánál nincs már meg az önálló abszolút parlamenti többsége Törökországban a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártjának (AKP) a vasárnapi előrehozott államfő- és parlamenti választáson a Legfelsőbb Választási Tanács (YSK) által ismertetett részeredmény szerint.","shortLead":"A szavazatok 89,4 százalékos feldolgozottságánál nincs már meg az önálló abszolút parlamenti többsége Törökországban...","id":"20180624_Erdogan_mar_az_elso_korben_nyerhet_de_partja_elveszitette_abszolut_parlamenti_tobbseget","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4b5303-5c3a-42f5-9422-e0b7cc9eae19","keywords":null,"link":"/vilag/20180624_Erdogan_mar_az_elso_korben_nyerhet_de_partja_elveszitette_abszolut_parlamenti_tobbseget","timestamp":"2018. június. 24. 21:16","title":"Erdogan már az első körben nyerhet, de pártja elveszítette abszolút parlamenti többségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e085fce1-846c-46e6-a3e4-b73e76255473","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mindkét csapat tudta: amelyik ezen a meccsen kikap, az a csoportkör után mehet is haza. Megfelelően eseménytelenül telt az első félidő, amíg a 40. percben talán a kolumbiaiak számára is meglepően, megszerezték a vezetést. A második játérészben a lengyelek támadni próbáltak, de a gólokat nem rúgták, hanem kapták.","shortLead":"Mindkét csapat tudta: amelyik ezen a meccsen kikap, az a csoportkör után mehet is haza. Megfelelően eseménytelenül telt...","id":"20180624_Harom_a_lengyel_bosszusag_Kolumbia_meg_remenykedhet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e085fce1-846c-46e6-a3e4-b73e76255473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4560b6fe-947b-43ef-887b-56b063984a5b","keywords":null,"link":"/sport/20180624_Harom_a_lengyel_bosszusag_Kolumbia_meg_remenykedhet","timestamp":"2018. június. 24. 21:56","title":"Három a lengyel bosszúság, Kolumbia még reménykedhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b44e52-5709-4ba4-ba74-9137f678f5db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A motoros már a teherautót előzte, amikor szemből feltűnt egy másik.","shortLead":"A motoros már a teherautót előzte, amikor szemből feltűnt egy másik.","id":"20180625_autopalya_teherauto_motor_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73b44e52-5709-4ba4-ba74-9137f678f5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843a954f-c2a4-405f-a616-c60857440030","keywords":null,"link":"/cegauto/20180625_autopalya_teherauto_motor_video","timestamp":"2018. június. 25. 04:01","title":"Autópályán előzött volna a motor, de szemből jött a teherautó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8cb5767-ac5a-4e57-b7ae-3c254f31987b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit még tavaly szeptemberben állították elő egy látványos akcióban szintetikus drogokkal való kereskedelem gyanúja miatt.","shortLead":"A férfit még tavaly szeptemberben állították elő egy látványos akcióban szintetikus drogokkal való kereskedelem gyanúja...","id":"20180623_Lezartak_a_nyomozast_a_kormendi_rendorkapitany_fianak_ugyeben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8cb5767-ac5a-4e57-b7ae-3c254f31987b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3b96f4-26cb-4c43-88a1-876dfe538d33","keywords":null,"link":"/itthon/20180623_Lezartak_a_nyomozast_a_kormendi_rendorkapitany_fianak_ugyeben","timestamp":"2018. június. 23. 20:15","title":"Lezárták a nyomozást a körmendi rendőrkapitány fiának ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5c9f1d-5823-4db3-988b-81560bed443c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A menedékjogi státussal bíró migránsokat elutasító EU-tagországok pénzügyi szankciók alá vonását részesíti előnyben Emmanuel Macron. Ezt a francia államfő a Pedro Sánchez spanyol miniszterelnökkel lezajlott tárgyalásai után rendezett közös, párizsi sajtótájékoztatón jelentette ki.","shortLead":"A menedékjogi státussal bíró migránsokat elutasító EU-tagországok pénzügyi szankciók alá vonását részesíti előnyben...","id":"20180623_Macron_nevet_nem_mondott_de_Orbannak_is_uzent_nincs_benne_sok_koszonet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b5c9f1d-5823-4db3-988b-81560bed443c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4182cb-d1b2-4059-9ed7-73e7e15b05bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Macron_nevet_nem_mondott_de_Orbannak_is_uzent_nincs_benne_sok_koszonet","timestamp":"2018. június. 23. 18:57","title":"Macron nevet nem mondott, de Orbánnak is üzent, nincs benne sok köszönet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693f75ad-9860-4550-832b-9cfe2110d053","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Mindent megtehetek – üzente országnak, világnak ezen a héten a magyar kormányfő. Az Orbán Viktor által megrendelt alkotmánymódosítás a Stop Sorossal együtt már most megfoszt bizonyos embereket a jogaiktól, és a jövőben bárkire veszélyesek lehetnek. A heti visszatekintésben csak egy dolgot próbálnánk meg hiába összefoglalni: az ellenállást és tiltakozást.","shortLead":"Mindent megtehetek – üzente országnak, világnak ezen a héten a magyar kormányfő. Az Orbán Viktor által megrendelt...","id":"20180624_az_orban_rendszer_egy_napja_amely_olyan_mint_a_tobbi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=693f75ad-9860-4550-832b-9cfe2110d053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d456b5a-6fd7-44f7-ae58-7cfc21805326","keywords":null,"link":"/itthon/20180624_az_orban_rendszer_egy_napja_amely_olyan_mint_a_tobbi","timestamp":"2018. június. 24. 17:30","title":"Orbán humora: utcára tette a jogállamot, majd betiltotta a hajléktalanságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20e3542-699f-473f-8b3f-fc46498d4141","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig nem látott mélységekben jár a forint; bemutatta a kormány a 2019-es adótörvényeket; hiába ígértek 800 ezer dolgozó nyugdíjast, 7 ezer embert vezettek vissza a munkába. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Eddig nem látott mélységekben jár a forint; bemutatta a kormány a 2019-es adótörvényeket; hiába ígértek 800 ezer...","id":"20180624_Es_akkor_a_nyugdijasok_beintettek_Kosa_Lajosnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f20e3542-699f-473f-8b3f-fc46498d4141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f883b253-5e04-46ef-8734-c02cff81d18f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_Es_akkor_a_nyugdijasok_beintettek_Kosa_Lajosnak","timestamp":"2018. június. 24. 07:00","title":"És akkor a nyugdíjasok beintettek Kósa Lajosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa07321-5483-431e-bb2d-cb4bdfa7db04","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Megnőtt az esélye egy újabb komoly kiigazításnak vagy a világgazdasági növekedés lassulásának – véli Keishi Hotsuki, a Morgan Stanley befektetési bank kockázatkezelési igazgatója.","shortLead":"Megnőtt az esélye egy újabb komoly kiigazításnak vagy a világgazdasági növekedés lassulásának – véli Keishi Hotsuki...","id":"201825__keishi_hotsuki__akockazatokrol_es_kezelesukrol__profi_pesszimista","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=baa07321-5483-431e-bb2d-cb4bdfa7db04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fab437a-77bb-4ff3-8011-3a628084dbf6","keywords":null,"link":"/gazdasag/201825__keishi_hotsuki__akockazatokrol_es_kezelesukrol__profi_pesszimista","timestamp":"2018. június. 24. 10:30","title":"\"Azért fizetnek, hogy kicsit pesszimista legyek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]