Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c68252cc-b7e9-4eaa-88d4-9d6bdcecdfa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint változó mennyiségű felhőzetre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel. ","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint változó mennyiségű felhőzetre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel. ","id":"20180625_szokatlanul_huvosen_indul_a_het","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c68252cc-b7e9-4eaa-88d4-9d6bdcecdfa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3656572-7073-4566-977f-bf2eb3b7dea3","keywords":null,"link":"/itthon/20180625_szokatlanul_huvosen_indul_a_het","timestamp":"2018. június. 25. 05:10","title":"Szokatlanul hűvösen indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f96468-da67-4cbb-9be7-a3d9cff2dbf5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajorok várhatóan az októberi Párizsi Autókiállításon leplezik le az új 3-ast, melyről most új felvételek érkeztek.","shortLead":"A bajorok várhatóan az októberi Párizsi Autókiállításon leplezik le az új 3-ast, melyről most új felvételek érkeztek.","id":"20180625_bmw_3as_sorozat_m3_g20_kemfotok_renderelt_kepek_plugin_hibrid_mercedes_cosztaly_audi_a4","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4f96468-da67-4cbb-9be7-a3d9cff2dbf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329329d0-9bd6-4140-8a68-522bfc8011f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180625_bmw_3as_sorozat_m3_g20_kemfotok_renderelt_kepek_plugin_hibrid_mercedes_cosztaly_audi_a4","timestamp":"2018. június. 25. 13:21","title":"Friss fotókon az ősszel érkező teljesen új 3-as BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ba41b0-cdc8-456a-b1f2-7949f23a40e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte az EP illetékes szakbizottsága csak nyomást akar gyakorolni az országra, hogy megváltoztassa álláspontját bevándorlásügyben. ","shortLead":"Szerinte az EP illetékes szakbizottsága csak nyomást akar gyakorolni az országra, hogy megváltoztassa álláspontját...","id":"20180625_Orban_sorosozassal_reagalt_a_Sargentinijelentes_bizottsagi_elfogadasara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8ba41b0-cdc8-456a-b1f2-7949f23a40e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251559e3-d764-44d9-b88e-1b8fd126f09f","keywords":null,"link":"/itthon/20180625_Orban_sorosozassal_reagalt_a_Sargentinijelentes_bizottsagi_elfogadasara","timestamp":"2018. június. 25. 16:05","title":"Orbán sorosozással reagált a Sargentini-jelentés bizottsági elfogadására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538920cc-2413-4718-a244-9c941fccfdef","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Helló, nyár.","shortLead":"Helló, nyár.","id":"20180624_Csikszeredan_fagypontkozeli_homersekletet_mertek_hajnalban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=538920cc-2413-4718-a244-9c941fccfdef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5a0fd3-0c74-468c-9ca5-6f959b172ec5","keywords":null,"link":"/elet/20180624_Csikszeredan_fagypontkozeli_homersekletet_mertek_hajnalban","timestamp":"2018. június. 24. 09:18","title":"Csíkszeredán fagypontközeli hőmérsékletet mértek hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464e74d2-1159-42ee-8c60-b88727fa5d8d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ezért lett az egoszörf az év ifjúsági szava. ","shortLead":"Ezért lett az egoszörf az év ifjúsági szava. ","id":"20180624_A_nyelveszek_szerint_az_ifjusag_magat_imadja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=464e74d2-1159-42ee-8c60-b88727fa5d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd6f398-2805-443e-8ae7-734e516adb69","keywords":null,"link":"/elet/20180624_A_nyelveszek_szerint_az_ifjusag_magat_imadja","timestamp":"2018. június. 24. 08:30","title":"A nyelvészek szerint az ifjúság magát imádja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55deee4-b666-4d50-b99f-e57d17bf3dc8","c_author":"","category":"sport","description":"Mint korábban beszámoltunk róla, a Svájc-Szerbia találkozón Xherdan Shaqiri és Granit Xhaka gólörömükkel provokálták a szerb szurkolókat. ","shortLead":"Mint korábban beszámoltunk róla, a Svájc-Szerbia találkozón Xherdan Shaqiri és Granit Xhaka gólörömükkel provokálták...","id":"20180624_Eltiltottak_a_svajciak_ket_jatekosat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c55deee4-b666-4d50-b99f-e57d17bf3dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01da5e70-3d6d-4ad8-9a60-b43032c91c1d","keywords":null,"link":"/sport/20180624_Eltiltottak_a_svajciak_ket_jatekosat","timestamp":"2018. június. 24. 11:10","title":"2 meccset kaphatnak a svájci játékosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3984213b-a25d-45c2-96d4-1b20e2276456","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valósághű módon képesek reprezentálni a szélsőséges időjárási körülményeket is a The Weather Channel műsoraiban. Az első adás már lement, és amit mutattak, azt valószínűleg soha nem felejtik el a nézők.","shortLead":"Valósághű módon képesek reprezentálni a szélsőséges időjárási körülményeket is a The Weather Channel műsoraiban...","id":"20180625_idojaras_jelentes_the_weather_channel_unreal_engine_tornado","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3984213b-a25d-45c2-96d4-1b20e2276456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07de7d0-6a46-49bc-8f67-03341560b832","keywords":null,"link":"/tudomany/20180625_idojaras_jelentes_the_weather_channel_unreal_engine_tornado","timestamp":"2018. június. 25. 09:03","title":"Egészen elképesztő időjárás-jelentést talált ki egy amerikai csatorna – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e943b00b-e67e-456c-9bff-4d06c5ce99f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gumicsónakkal utazók többsége eritreai, volt közöttük 22 nő és 26 gyermek is.","shortLead":"A gumicsónakkal utazók többsége eritreai, volt közöttük 22 nő és 26 gyermek is.","id":"20180624_Ujabb_szaz_embert_mentettek_ki_a_tengerbol_Libia_partjainal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e943b00b-e67e-456c-9bff-4d06c5ce99f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b633cd86-538b-4f82-9dba-6ae40e439028","keywords":null,"link":"/vilag/20180624_Ujabb_szaz_embert_mentettek_ki_a_tengerbol_Libia_partjainal","timestamp":"2018. június. 24. 18:51","title":"Újabb száz embert mentettek ki a tengerből Líbia partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]