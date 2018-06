Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ee26bfe-d6cb-4840-ac74-85102db30813","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":" Michelisz Norbert megsérült a túraautó-világkupa (WTCR) portugáliai versenyhétvégéjének első, szombati napján.","shortLead":" Michelisz Norbert megsérült a túraautó-világkupa (WTCR) portugáliai versenyhétvégéjének első, szombati napján.","id":"20180623_Michelisz_Norbert_megserult_mi_lesz_holnap","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ee26bfe-d6cb-4840-ac74-85102db30813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81db54f4-be01-4a95-9938-fb685f0ccf5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180623_Michelisz_Norbert_megserult_mi_lesz_holnap","timestamp":"2018. június. 23. 21:27","title":"Michelisz Norbert megsérült, mi lesz holnap?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8a9d0f-3b68-4dfc-a92f-45b410472532","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kecsegtet túl sok jóval az időjárás.","shortLead":"Nem kecsegtet túl sok jóval az időjárás.","id":"20180624_Juliusig_kell_varni_az_ujabb_30_fokra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a8a9d0f-3b68-4dfc-a92f-45b410472532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dee846c-3b6a-42c1-a3aa-052a0b7edf9d","keywords":null,"link":"/itthon/20180624_Juliusig_kell_varni_az_ujabb_30_fokra","timestamp":"2018. június. 24. 10:59","title":"Júliusig kell várni az újabb 30 fokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A leállósávban halad a forgalom a főváros felé.","shortLead":"A leállósávban halad a forgalom a főváros felé.","id":"20180625_otos_karambol_az_m3ason","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"548e0f38-65f4-4385-942f-0207338b7d00","keywords":null,"link":"/cegauto/20180625_otos_karambol_az_m3ason","timestamp":"2018. június. 25. 08:55","title":"Ötös karambol az M3-ason, nagy a torlódás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b2de18-2c3b-4b51-854e-5b331bbcdf0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezért a minden földi jóval megtömött limuzinért csak fele annyit kell fizetni, mint egy igazi Rolls-Royce-ért. 