[{"available":true,"c_guid":"d0065bbe-dacb-46ee-8770-d4a6c2d7ad29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokáig örülhetett a rekordjának az IBM, az amerikai Michigani Egyetem kutatói alulmúlták az 1 mm x 1 mm-es számítógépük méretét.","shortLead":"Nem sokáig örülhetett a rekordjának az IBM, az amerikai Michigani Egyetem kutatói alulmúlták az 1 mm x 1 mm-es...","id":"20180625_vilag_legkisebb_szamitogepe_michigani_egyetem_rakkutatas_tumorsejtek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0065bbe-dacb-46ee-8770-d4a6c2d7ad29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df54b340-778b-4457-a30a-f91596c79d5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180625_vilag_legkisebb_szamitogepe_michigani_egyetem_rakkutatas_tumorsejtek","timestamp":"2018. június. 25. 10:03","title":"Mindössze 0,04 mm³-es a világ legkisebb „számítógépe”, egy rizsszem is hatalmas mellette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Diego Maradona be akart menni az argentin labdarúgó-válogatott edzésére, hogy megpróbálja feltüzelni a játékosokat. Aztán végül csak nyilatkozott.","shortLead":"Diego Maradona be akart menni az argentin labdarúgó-válogatott edzésére, hogy megpróbálja feltüzelni a játékosokat...","id":"20180623_maradona_argentin_valogatott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf671f45-a4d3-43b0-ab00-0b54b3fa9df9","keywords":null,"link":"/sport/20180623_maradona_argentin_valogatott","timestamp":"2018. június. 23. 17:45","title":"Lelket akar önteni az övéibe Maradona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517a9cec-b185-4c21-ac0e-c5ee14ece203","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Sok baleset történt az elmúlt 24 órában.","shortLead":"Sok baleset történt az elmúlt 24 órában.","id":"20180624_Nagyon_sok_baleset_tortent_az_elmult_24_oraban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=517a9cec-b185-4c21-ac0e-c5ee14ece203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ebf103-9c24-487d-bfd7-eacc61f25fcf","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180624_Nagyon_sok_baleset_tortent_az_elmult_24_oraban","timestamp":"2018. június. 24. 13:04","title":"Két embert halálra gázoltak, egy balesethez mentőhelikoptert riasztottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7f5a22-52ef-4541-82fb-193b5ca57f0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aki a jövőben zárjegy nélküli alkoholt vagy kifejezetten a nemzeti trafikok esetében dohányterméket próbál értékesíteni, annak a bírság mellett a a bolt bezárásával is számolnia kell.","shortLead":"Aki a jövőben zárjegy nélküli alkoholt vagy kifejezetten a nemzeti trafikok esetében dohányterméket próbál...","id":"20180624_Nem_lesz_erdemes_trukkozni_a_zarjeggyel_mert_bezarjak_a_boltot_mint_a_szel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a7f5a22-52ef-4541-82fb-193b5ca57f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa78fa8-a6a3-4ac5-93de-0aab57262820","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_Nem_lesz_erdemes_trukkozni_a_zarjeggyel_mert_bezarjak_a_boltot_mint_a_szel","timestamp":"2018. június. 24. 09:49","title":"Nem lesz érdemes trükközni a zárjeggyel, mert bezárják a boltot, mint a szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd46947-d924-4fbd-b4aa-1b71922e566e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Japán és Szenegál némileg váratlan elsőkörös győzelme után a továbbjutás volt a tét a két csapat mérkőzésén. Szenegál kezdett erősebben, és tíz perc után újra hatalmas szerencsével szereztek vezetést. De Japán nem adta meg magát, kétszer is talpra álltak. A végeredményt a becserélt Honda állította be.","shortLead":"Japán és Szenegál némileg váratlan elsőkörös győzelme után a továbbjutás volt a tét a két csapat mérkőzésén. Szenegál...","id":"20180624_Japan_Szenegal_masodik_csoportkor_labdarugo_vilagbajnoksag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fd46947-d924-4fbd-b4aa-1b71922e566e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682b542b-d9aa-403e-a851-fcffccce666c","keywords":null,"link":"/sport/20180624_Japan_Szenegal_masodik_csoportkor_labdarugo_vilagbajnoksag","timestamp":"2018. június. 24. 18:52","title":"Hondával jött az egyenlítés, de Szenegálnak sincs oka búsulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297bc7ad-b648-4884-b0fa-a6db41d4efdb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Európa egyik megosztott, két eltérő nyelvi és kulturális hátterű közösség által alkotott országa Belgium, amely francia nyelvű vallonokból és hollandul beszélő flamandokból áll, nagyjából fele-fele arányban. De vannak nagy pillanatok, amikor a flamandból és a vallonból belga lesz. Ezek közé tartoznak a nagy foci események. ","shortLead":"Európa egyik megosztott, két eltérő nyelvi és kulturális hátterű közösség által alkotott országa Belgium, amely francia...","id":"20180624_Buntetni_kellene_de_az_adohatosagnak_is_van_szive_igaz_ehhez_ott_kell_lenni_a_foci_veben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=297bc7ad-b648-4884-b0fa-a6db41d4efdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5faded-b766-40e5-82d2-d567d90baeec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_Buntetni_kellene_de_az_adohatosagnak_is_van_szive_igaz_ehhez_ott_kell_lenni_a_foci_veben","timestamp":"2018. június. 24. 08:02","title":"Büntetni kellene, de az adóhatóságnak is van szíve, igaz, ehhez ott kell lenni a foci vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d135512-331f-4500-bca6-6373f8fc1231","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Lazítás után enyhe megszorítás, személyre szabott átalakítások, látszatkeltés jellemzi a jövő évi költségvetés tervezetét, amely nélkülözi a háttérszámításokat, és szűkmarkú a nyugdíjasokkal. ","shortLead":"Lazítás után enyhe megszorítás, személyre szabott átalakítások, látszatkeltés jellemzi a jövő évi költségvetés...","id":"201825__koltsegvetes_2019__szigoritas__latszatkeltes__atszabasminta","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d135512-331f-4500-bca6-6373f8fc1231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9442fad-8093-49b2-93af-8a0388bd2d43","keywords":null,"link":"/gazdasag/201825__koltsegvetes_2019__szigoritas__latszatkeltes__atszabasminta","timestamp":"2018. június. 24. 20:10","title":"Leszakadást hoz a nyugdíjasoknak az új költségvetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f96468-da67-4cbb-9be7-a3d9cff2dbf5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajorok várhatóan az októberi Párizsi Autókiállításon leplezik le az új 3-ast, melyről most új felvételek érkeztek.","shortLead":"A bajorok várhatóan az októberi Párizsi Autókiállításon leplezik le az új 3-ast, melyről most új felvételek érkeztek.","id":"20180625_bmw_3as_sorozat_m3_g20_kemfotok_renderelt_kepek_plugin_hibrid_mercedes_cosztaly_audi_a4","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4f96468-da67-4cbb-9be7-a3d9cff2dbf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329329d0-9bd6-4140-8a68-522bfc8011f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180625_bmw_3as_sorozat_m3_g20_kemfotok_renderelt_kepek_plugin_hibrid_mercedes_cosztaly_audi_a4","timestamp":"2018. június. 25. 13:21","title":"Friss fotókon az ősszel érkező teljesen új 3-as BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]