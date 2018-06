Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"538920cc-2413-4718-a244-9c941fccfdef","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Helló, nyár.","shortLead":"Helló, nyár.","id":"20180624_Csikszeredan_fagypontkozeli_homersekletet_mertek_hajnalban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=538920cc-2413-4718-a244-9c941fccfdef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5a0fd3-0c74-468c-9ca5-6f959b172ec5","keywords":null,"link":"/elet/20180624_Csikszeredan_fagypontkozeli_homersekletet_mertek_hajnalban","timestamp":"2018. június. 24. 09:18","title":"Csíkszeredán fagypontközeli hőmérsékletet mértek hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9af4ea-863d-4b8d-86eb-5493f2862349","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ibrahim Diallónak először csak nem működött a belépőkártyája, aztán bár bejutott munkahelyére, de a rendszerekhez nem fért hozzá. Nem sokkal később biztonsági őrök jelentek meg az asztalánál.","shortLead":"Ibrahim Diallónak először csak nem működött a belépőkártyája, aztán bár bejutott munkahelyére, de a rendszerekhez nem...","id":"20180625_mesterseges_intelligencia_kirugott_dolgozo_robot_ibrahim_diallo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e9af4ea-863d-4b8d-86eb-5493f2862349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5a051a-b36e-4296-8618-14b4a6ce2fff","keywords":null,"link":"/tudomany/20180625_mesterseges_intelligencia_kirugott_dolgozo_robot_ibrahim_diallo","timestamp":"2018. június. 25. 08:03","title":"Itt az első: egy gép rúgta ki állásából a dolgozót, akit visszavettek volna, végül felmondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a375a6f1-f917-4a8e-99cc-a89906b275b7","c_author":"Hercsel Adél","category":"kultura","description":"Előbb-utóbb minden nőről kiderül, hogy rémes az idegállapota, nincs önbizalma, a szexuális élete sincs rendben, és azt sem tudja, mit akar az élettől – ez az író Mágneshegy című új regényének diagnózisa.","shortLead":"Előbb-utóbb minden nőről kiderül, hogy rémes az idegállapota, nincs önbizalma, a szexuális élete sincs rendben, és azt...","id":"201825__manvarhegyi_reka_iro__noi_klisekrol_irodalmi_kockazatokrol__kenyeztetes_nelkul","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a375a6f1-f917-4a8e-99cc-a89906b275b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e755a09b-d472-4e99-84d7-3bebf51f3473","keywords":null,"link":"/kultura/201825__manvarhegyi_reka_iro__noi_klisekrol_irodalmi_kockazatokrol__kenyeztetes_nelkul","timestamp":"2018. június. 23. 15:00","title":"\"Rádöbbentem, hogy kockázatos női főszereplőt választani\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7486e03-d043-47c7-a443-05f3e8cb555a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kisebb-nagyobb villanymotorokkal felvértezve, megerősödve és új technikával támad a csillagos márka legkelendőbb modellje, melyről kívülről alig látszik, hogy a lemezek alatt milyen sokat változott.","shortLead":"Kisebb-nagyobb villanymotorokkal felvértezve, megerősödve és új technikával támad a csillagos márka legkelendőbb...","id":"20180624_osztalyharc_mercedes_cosztaly_facelift_hibrid_szedan_kombi_kupe_kabrio_bmw_3_audi_a4","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7486e03-d043-47c7-a443-05f3e8cb555a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e36c0b56-2491-49f4-9007-ea1ab315990e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180624_osztalyharc_mercedes_cosztaly_facelift_hibrid_szedan_kombi_kupe_kabrio_bmw_3_audi_a4","timestamp":"2018. június. 24. 12:30","title":"Osztályharc: kipróbáltuk az új Mercedes C-osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daed3b15-9e84-4679-8489-5489a2844f55","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 100% Scooter - 25 Years Wild & Wicked turnéjuk július 20-án hazánkat is eléri.","shortLead":"A 100% Scooter - 25 Years Wild & Wicked turnéjuk július 20-án hazánkat is eléri.","id":"20180623_A_Scooter_is_jon_a_debreceni_Campus_Fesztivalra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daed3b15-9e84-4679-8489-5489a2844f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2943a4-eed9-4f2f-a67b-3b4ccb217190","keywords":null,"link":"/kultura/20180623_A_Scooter_is_jon_a_debreceni_Campus_Fesztivalra","timestamp":"2018. június. 23. 17:30","title":"A Scooter is jön a debreceni Campus Fesztiválra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d58e304-4d75-46eb-bf72-457395b48e55","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"54 éves volt. ","shortLead":"54 éves volt. ","id":"20180623_Meghalt_Vinnie_Paul_a_Pantera_alapitodobosa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d58e304-4d75-46eb-bf72-457395b48e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a34d907-f110-45b4-8ec0-fa027a0abe23","keywords":null,"link":"/kultura/20180623_Meghalt_Vinnie_Paul_a_Pantera_alapitodobosa","timestamp":"2018. június. 23. 15:36","title":"Meghalt Vinnie Paul, a Pantera alapító-dobosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171da288-6587-49de-a4a0-ddd41883f6b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Évek óta nem láttak ekkora növekedést.","shortLead":"Évek óta nem láttak ekkora növekedést.","id":"20180624_A_gyorsettermi_fogyasztason_nagyon_latszik_hogy_jobban_keresnek_a_magyarok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=171da288-6587-49de-a4a0-ddd41883f6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0eb7f3b-b437-4de9-9033-b6366d7abc23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_A_gyorsettermi_fogyasztason_nagyon_latszik_hogy_jobban_keresnek_a_magyarok","timestamp":"2018. június. 24. 13:24","title":"A gyorséttermi fogyasztáson nagyon látszik, hogy jobban keresnek a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e085fce1-846c-46e6-a3e4-b73e76255473","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mindkét csapat tudta: amelyik ezen a meccsen kikap, az a csoportkör után mehet is haza. Megfelelően eseménytelenül telt az első félidő, amíg a 40. percben talán a kolumbiaiak számára is meglepően, megszerezték a vezetést. A második játérészben a lengyelek támadni próbáltak, de a gólokat nem rúgták, hanem kapták.","shortLead":"Mindkét csapat tudta: amelyik ezen a meccsen kikap, az a csoportkör után mehet is haza. Megfelelően eseménytelenül telt...","id":"20180624_Harom_a_lengyel_bosszusag_Kolumbia_meg_remenykedhet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e085fce1-846c-46e6-a3e4-b73e76255473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4560b6fe-947b-43ef-887b-56b063984a5b","keywords":null,"link":"/sport/20180624_Harom_a_lengyel_bosszusag_Kolumbia_meg_remenykedhet","timestamp":"2018. június. 24. 21:56","title":"Három a lengyel bosszúság, Kolumbia még reménykedhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]